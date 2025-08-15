Locked – In Trappola: l’uscita di Glen Powell ha cambiato completamente il film

In uscita il 20 agosto con Eagle Pictures, Locked – In Trappola è un nuovo thriller che vede protagonista Bill Skarsgård alle prese con Anthony Hopkins in un nuovo bizzarro ruolo da cattivo.

Tuttavia, il regista del film, David Yarovesky, ha raccontato che il film doveva avere un altro protagonista: Glen Powell. “Non è un segreto che Glen Powell abbia preso parte al film a un certo punto. Lo stavamo modellando attorno a lui, e poi ha abbandonato perché il nostro film continuava a essere ritardato. Siamo un film indipendente“, ha detto Yarovesky, “Non è stato uno studio a darci il via libera. Abbiamo dovuto andare avanti con le nostre forze e chiedere soldi per riuscire a realizzarlo, e quindi non siamo riusciti a farlo in tempo”.

Locked è stato plasmato su misura per Bill Skarsgård dopo l’addio di Powell

Locked – In Trappola è nato da una sceneggiatura di Michael Arlen Ross che “mi ha coinvolto, [e] coinvolto Sam (Raimi, che ha prodotto il film)”, ha detto Yarovesky. Ma il processo di scrittura non si è concluso lì: “Il piano era che, una volta trovato un attore, avremmo modellato il personaggio attorno a quella persona. E quando ho incontrato Bill, ho visto qualcosa. Ho visto da qualche parte, in profondità in una dimensione alternativa, un personaggio che sarebbe potuto diventare. E poi ho esagerato alcuni aspetti, ma ho tirato fuori quella cosa da Bill, ed ecco chi è Eddie”.

Il lato positivo di tutto questo è stato che Bill Skarsgård, che non era disponibile quando il film è stato inizialmente proposto, si era liberato dopo tutto il tempo che il film era stato in attesa di poter partire. Chi vedrà Locked probabilmente avrà molta difficoltà a vedere Powell nel ruolo che Skarsgård ha poi interpretato, ma Yarovesky ha commentato dicendo: “Non sarebbe stato il ruolo che avete visto”.