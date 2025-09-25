Stiller & Meara: Niente è perduto, trailer del nuovo documentario del regista Ben Stiller

Apple Original Films ha presentato il trailer di Stiller & Meara: Niente è perduto, il nuovo documentario diretto dal regista e produttore Ben Stiller con protagonisti lo stesso Stiller, Amy Stiller, Christine Taylor-Stiller, Christopher Walken e Stephen Colbert.

La trama di Stiller & Meara: Niente è perduto

In arrivo il 24 ottobre su Apple TV+, il documentario racconta la storia dei genitori di Ben Stiller, le icone della commedia Jerry Stiller e Anne Meara, esplorando il loro impatto sia sulla cultura popolare, che nella vita domestica, dove i confini tra creatività, famiglia, vita e arte erano spesso sfumati. Nel farlo, Stiller punta la telecamera su se stesso e sulla sua famiglia per esaminare l’enorme influenza di Jerry e Anne sulle loro vite e riflettere sulle lezioni generazionali che tutti possiamo imparare da coloro che amiamo.

Diretto da Ben Stiller, Stiller & Meara: Niente è perduto è prodotto dalla Red Hour Films di Stiller John Lesher, insieme a Geoffrey Richman e Lizz Morhaim, con Bryn Mooser, Justin Lacob e Kathryn Everett di XTR, mentre Tony Hsieh e Andy Hsieh ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.