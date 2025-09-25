A House of Dynamite: trailer dell’atteso nuovo film di Kathryn Bigelow

È disponibile online il trailer ufficiale del nuovo, attesissimo film diretto dalla premio Oscar Kathryn Bigelow A House of Dynamite, presentato in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il titolo segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty e sarà disponibile dall’8 ottobre nei cinema selezionati e dal 24 ottobre in esclusiva su Netflix.

Il trailer offre un assaggio della trama: un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Si apre così una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire, in un crescendo di tensione geopolitica e dilemmi morali che promette il classico approccio realistico e immersivo di Bigelow.

Il cast del film

Il cast è di altissimo profilo: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke, affiancati da Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

Alla regia Kathryn Bigelow, sceneggiatura di Noah Oppenheim. Produttori Greg Shapiro, Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim; produttori esecutivi Brian Bell e Sarah Bremner. Direttore della fotografia Barry Ackroyd, scenografia Jeremy Hindle, costumi Sarah Edwards, montaggio Kirk Baxter, musiche Volker Bertelmann, sound design Paul N. J. Ottosson, co-produttori Jeremy Hindle e Sumaiya Kaveh, casting Susanne Scheel.

Con il trailer appena pubblicato, il film di Kathryn Bigelow si annuncia come uno dei thriller più attesi dell’autunno, capace di intrecciare attualità e tensione drammatica.