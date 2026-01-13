Prime Video e Warner Bros. Discovery siglano un accordo per la distribuzione di HBO Max in Italia, Germania e Austria

Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD) che renderà HBO Max disponibile per milioni di utenti in Europa. Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. Come parte del progressivo rafforzamento globale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, l’accordo estenderà anche le collaborazioni attualmente esistenti a livello europeo in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio.

HBO Max sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video nei tre Paesi, offrendo accesso ad un catalogo di contenuti premium di WBD, tra cui HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell’universo DC, il tutto attraverso un’esperienza fluida e ormai familiare per gli utenti. I clienti potranno sottoscrivere un abbonamento a HBO Max in base alle proprie esigenze, scegliendo tra i piani Basic con pubblicità, Standard e Premium, oltre all’opzione aggiuntiva Sports.

Gli iscritti a Prime Video avranno un posto in prima fila per le migliori produzioni disponibili su HBO Max, tra cui l’ultimo epico capitolo della saga de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms (19 gennaio), e il medical drama vincitore dell’Emmy Award, The Pitt. Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes, farà il suo debutto in streaming al momento del lancio, mentre i fan della DC potranno “guardare in alto” per ammirare Superman o restare incollati allo schermo per Weapons e The Conjuring – Il rito finale, gli ultimi film horror della New Line Cinema, in arrivo prossimamente. Dalla magia dei film di Harry Potter a serie iconiche come Friends e The Big Bang Theory, HBO Max offre contenuti imperdibili per i fan (i contenuti disponibili su HBO Max potranno subire variazioni nel tempo).

Sarà inoltre disponibile un catalogo di alto livello di serie e film original HBO provenienti dalla Germania e dall’Italia. Tra le serie tedesche spiccano 4 Blocks Zero, prequel della popolare serie 4 Blocks, e l’heist drama Banksters. Le produzioni italiane includono la serie Melania Rea – oltre il caso, incentrata su questo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, Portobello di Marco Bellocchio, sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman – La verità nascosta, che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà.

Anche produzioni locali come Wunderschöner della Warner Bros. Pictures Germania e i film italiani Nonostante con Valerio Mastandrea e Squali, il potente esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, saranno disponibili su HBO Max nel 2026.

Con l’aggiunta del pacchetto Sport, inoltre, gli spettatori potranno assistere a imperdibili eventi sportivi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Australian Open e il Roland Garros.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria”, ha dichiarato Elisabetta Carruba, Director, Prime Video Channels, EMEA. “HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti”.

Qaisar Rafique, EVP, Head of Commercial Development, EMEA & APAC, Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: “Il 2026 sarà un anno importante per HBO Max, che verrà lanciato in alcune delle più grandi economie mondiali. L’ampia portata di Prime Video ci aiuterà a intrattenere il maggior numero possibile di persone in questi nuovi mercati. Questa collaborazione è una riprova della qualità del nostro storytelling, dell’innegabile richiesta dei nostri contenuti pluripremiati da parte degli utenti e del fatto che HBO Max è la destinazione ideale per godersi momenti che non potreste vivere altrove”.

Questo accordo rafforza il rapporto globale di WBD con Prime Video. HBO Max è già disponibile come abbonamento aggiuntivo in Stati Uniti, Messico, Colombia, Francia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Belgio. L’aggiunta di Germania, Austria e Italia sottolinea il valore dei contenuti di HBO Max e la forza della portata internazionale di Prime Video.