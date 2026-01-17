HomeCinema News2026

Star Wars: una celebre frase di Kylo Ren era una bugia (e cambia l’eredità di Darth Vader)

Di Redazione

-

Seguici su Google News
adam driver Kylo Ren

Nel corso della trilogia sequel di Star Wars, Kylo Ren è stato presentato come l’erede spirituale di Darth Vader. Tuttavia, una delle sue citazioni più iconiche si rivela oggi profondamente fuorviante, al punto da riscrivere il modo in cui viene interpretato il suo rapporto con il passato dei Sith.

Perché Kylo Ren ha frainteso (o manipolato) l’eredità di Vader

Quando Kylo Ren afferma di voler “finire ciò che Darth Vader ha iniziato”, il personaggio interpretato da Adam Driver sembra convinto di incarnare la prosecuzione naturale del Lato Oscuro. Il problema è che quella frase ignora completamente il vero arco narrativo di Darth Vader.

Anakin Skywalker non “inizia” un progetto di distruzione assoluta: il suo viaggio è una tragedia che culmina nella redenzione. Il sacrificio finale in Il ritorno dello Jedi non è un dettaglio marginale, ma il cuore stesso della saga originale. Kylo Ren, invece, costruisce la propria identità su una versione incompleta — e deliberatamente distorta — di quella storia.

Questa contraddizione rende Kylo uno dei personaggi più complessi dell’era Disney: non un semplice erede, ma un uomo che seleziona ciò che vuole credere del passato per giustificare il proprio presente. La sua frase, diventata simbolo della trilogia sequel, non è quindi una verità tramandata, bensì una bugia narrativa che il personaggio racconta prima di tutto a se stesso.

Alla luce di questa lettura, l’eredità di Vader ne esce rafforzata, non sminuita. Il suo percorso rimane quello di una caduta seguita da una redenzione, mentre Kylo Ren rappresenta il pericolo opposto: quello di chi rifiuta la complessità della storia per aggrapparsi a un mito semplificato. Una scelta che rende la sua parabola tragica, ma anche profondamente coerente con i temi centrali di Star Wars.

Articolo precedente
Dragon Trainer 2 live-action: confermato il ritorno di una star nei panni di un malvagio antagonista
Articolo successivo
Percy Jackson: il finale della stagione 2 sarà diverso dal libro Il Mare dei Mostri
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved