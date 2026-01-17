HomeCinema News2026

Thanksgiving 2: Eli Roth spiega i ritardi nell’uscita del sequel horror

Di Redazione

-

Thanksgiving 2

Il sequel di Thanksgiving subirà un rinvio rispetto ai piani iniziali. A chiarire le ragioni dello slittamento è stato Eli Roth, che ha spiegato come le tempistiche produttive e creative abbiano richiesto più tempo del previsto per garantire un seguito all’altezza del primo capitolo.

Perché Thanksgiving 2 è stato rinviato e cosa significa per il sequel

Secondo Roth, il successo del primo Thanksgiving ha cambiato le prospettive sul progetto. Nato come omaggio dichiarato allo slasher anni ’80 e derivato dal celebre finto trailer di Grindhouse, il film ha superato le aspettative al botteghino e tra il pubblico, trasformando il sequel da semplice continuazione a vero banco di prova creativo.

Il regista ha sottolineato che il ritardo non è legato a problemi produttivi, ma alla volontà di sviluppare una storia più solida e ambiziosa. L’obiettivo è evitare un seguito affrettato che si limiti a replicare la formula del primo film, puntando invece su un’espansione del mito dell’assassino del Ringraziamento e su una narrazione capace di sorprendere anche gli spettatori più esperti del genere.

Patrick Dempsey in Thanksgiving

Roth ha inoltre evidenziato come il calendario dell’horror contemporaneo sia sempre più affollato e competitivo. Prendersi più tempo consente non solo di rifinire sceneggiatura e messa in scena, ma anche di individuare una finestra di uscita più favorevole, coerente con il tono stagionale del franchise.

Il rinvio di Thanksgiving 2 non mette quindi in discussione il progetto, anzi ne conferma l’importanza strategica. Il primo film ha dimostrato che lo slasher può ancora funzionare al cinema se supportato da un’identità forte e da una regia consapevole. Il sequel, nelle intenzioni di Roth, dovrà alzare ulteriormente l’asticella, consolidando Thanksgiving come saga e non come semplice operazione nostalgica.

Al momento non è stata annunciata una nuova data ufficiale di uscita, ma il messaggio del regista è chiaro: meglio aspettare qualche mese in più che compromettere l’efficacia di un ritorno molto atteso dagli appassionati dell’horror.

