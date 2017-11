Amori che non sanno stare al mondo: Francesca Comencini al #TFF35

Sarà presentato questa sera al Torino Film Festival Amori che non sanno stare al mondo, il nuovo film di Francesca Comencini, alla presenza della regista assieme agli attori Lucia Mascino, Thomas Trabacchi e il produttore Domenico Procacci.

Nel film Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) hanno vissuto un’intensa storia d’amore. Ora che è tutto finito, mentre lui è pronto a iniziare nuove relazioni, lei si aggrappa ai ricordi, incapace di dimenticare il passato.

Francesca Comencini narra, in questa nevrotica commedia sentimentale tratta da un suo romanzo, la difficoltà di stare al mondo di una donna in perenne stato d’insoddisfazione: andirivieni tra passato e presente, amour fou, autoironia, inadeguatezza ai tempi di una guerra dei sessi in mutazione.