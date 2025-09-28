Le assaggiatrici in tv dal 29 settembre su SKY e NOW

Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV Le assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, Le assaggiatrici racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli) ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia soltanto nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire.

Con uno sguardo empatico e rigoroso, Silvio Soldini costruisce un film corale e intenso, che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra.

Da un soggetto di Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, e una sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca, Le assaggiatrici vede protagonisti Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.

La trama di Le assaggiatrici

Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. Rosa, la berlinese, fatica a farsi accettare. Ma quando finalmente vince la diffidenza verso di lei, accade qualcosa che la farà sentire in colpa. Un ufficiale delle SS, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l’amore. O forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.