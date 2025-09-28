Una battaglia dopo l’altra diventa il film di maggior incasso di Paul Thomas Anderson 

Una battaglia dopo l’altra ha conquistato il primo posto al botteghino USA nel suo weekend di debutto. Diretto da Paul Thomas Anderson, il film vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Regina Hall e Sean Penn.

Durante la sua uscita venerdì, il film ha incassato 8,8 milioni di dollari, comprese le anteprime. Nei due giorni successivi, ha raggiunto un incasso di 22,4 milioni di dollari nel weekend di debutto negli Stati Uniti. È interessante notare che il 52% di questi biglietti venduti proviene da formati premium come IMAX. A livello mondiale, Una battaglia dopo l’altra (la nostra recensione) ha incassato complessivamente 48,5 milioni di dollari nel weekend di apertura.

Un film molto diverso da Una battaglia dopo l’altra, Gabby’s Dollhouse è pronto a conquistare il secondo posto nel weekend di apertura. Il film per bambini ha incassato 4,3 milioni di dollari durante le proiezioni di venerdì e il suo incasso complessivo nel weekend è previsto a 13,6 milioni di dollari sul mercato interno.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle rimane nella top five al botteghino. Il film d’animazione ha incassato 1,8 milioni di dollari venerdì, con previsioni per questo weekend che indicano un incasso di 6,8 milioni di dollari. Il successo al botteghino è attualmente di 117,8 milioni di dollari a livello nazionale.

Ancora forte, The Conjuring: Il rito finale è attualmente al quarto posto. Il film horror da record ha incassato 1,95 milioni di dollari venerdì e ha raggiunto 6,7 milioni di dollari domenica, leggermente al di sotto delle previsioni iniziali di 7,1 milioni di dollari per questo fine settimana. Questo porterebbe il suo incasso totale a livello nazionale a 161,2 milioni di dollari.

Al quinto posto, The Strangers – Capitolo 2 ha debuttato venerdì con un deludente incasso di 2,4 milioni di dollari al botteghino nazionale, con un’apertura compresa tra 5,3 e 5,8 milioni di dollari. Segue HIM, che ha incassato 1,1 milioni di dollari venerdì e 3,8 milioni di dollari nel fine settimana, portando il suo incasso nazionale a 20,9 milioni di dollari.

Cosa significa questo per Una battaglia dopo l’altra , Gabby’s Dollhouse e The Strangers – Chapter 2

Presentato come uno dei principali contendenti alla corsa agli Oscar 2026, Una battaglia dopo l’altra è stato realizzato con un budget compreso tra 130 e 140 milioni di dollari. È generalmente accettato che un film debba incassare due volte e mezzo il suo budget per essere redditizio. Pertanto, One Battle After Another avrebbe bisogno di incassare tra i 325 e i 350 milioni di dollari per raggiungere il pareggio.

Il film ha ricevuto recensioni estremamente positive, con un punteggio del 96% da parte della critica e dell’86% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Tra l’accoglienza positiva, il clamore degli Oscar e un incasso di 48,5 milioni di dollari al debutto, Una battaglia dopo l’altra ha finora gettato solide basi per la redditività. Si tratta anche del miglior debutto di sempre per uno dei film di Anderson.

D’altra parte, Gabby’s Dollhouse ha davanti a sé un percorso interessante. Sia la critica che il pubblico lo hanno accolto calorosamente e il suo budget è di 32 milioni di dollari, con un punto di pareggio fissato a 80 milioni. Inoltre, attualmente non ha praticamente concorrenti nel genere dei film per bambini, il che fa pensare che potrebbe andare meglio del previsto, con un incasso iniziale di 13,6 milioni di dollari sul mercato interno, se riuscirà a mantenere la posizione nelle prossime settimane.

Sebbene The Strangers – Chapter 2 abbia debuttato al quinto posto, il che sembra un disastro al botteghino, il suo budget garantisce che il film recupererà la maggior parte dei costi. Tutti e tre i film della trilogia horror in corso sono stati realizzati con un budget di 8,5 milioni di dollari, con un punto di pareggio di 21,25 milioni di dollari.

The Strangers – Chapter 1 ha incassato 48,2 milioni di dollari durante la sua permanenza nelle sale, quindi il secondo e il terzo capitolo potrebbero teoricamente essere distribuiti con un profitto sostanziale. Tuttavia, entrambi i film sono stati stroncati dalla critica e accolti male, il che significa che potrebbero non reggere bene dopo l’uscita.