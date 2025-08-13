Alien: Pianeta Terra – Episodio 2, la spiegazione del finale

La fine dell’episodio 2 di Alien: Pianeta Terra, “Mr. October”, vede Joe, il fratello biologico di Wendy, in pericolo dopo che lo Xenomorfo che gli ha quasi tolto la vita ritorna e lo porta via. Questo accade subito dopo che Wendy ha seguito l’ordine di Kirsch, uno scienziato della Prodigy che è anche un synth, di indagare sulla “frittata” di uova aliene all’interno dell’astronave caduta, la Maginot.

In quanto primo ibrido in assoluto – una coscienza umana scaricata in un corpo sintetico – nell’universo di Alien: Pianeta Terra, Wendy possiede una forza, una velocità e un’intelligenza sovrumane che la collocano, insieme agli altri ibridi Prodigy, in una categoria a sé stante.

Tuttavia, devono ancora incontrare il pericoloso cyborg Morrow, un fedele dipendente della società Weyland-Yutani che non si fermerà davanti a nulla per proteggere i vari esemplari a bordo della nave da ricerca.

Joe è stato ucciso dallo Xenomorfo?

Pochi istanti dopo che Wendy, nata come l’umana Marcy, si è ricongiunta con Joe, un medico Prodigy noto anche come Hermit, il loro legame viene brutalmente spezzato da uno Xenomorfo, che terrorizza diversi esseri umani sulla Terra. Questo accade pochi istanti dopo che lo Xenomorfo ha quasi mangiato Joe vivo, prima che Morrow neutralizzasse brevemente il mostro.

Sebbene Morrow abbia tecnicamente salvato la vita a Joe, è più che ovvio che non gli importa nulla di Joe o di qualsiasi altro essere umano sulla Terra. Il viaggio di Morrow è destinato a incrociare quello di Wendy e Joe nei prossimi episodi di Alien: Earth, soprattutto perché il suo obiettivo principale è quello di contenere lo Xenomorfo e gli altri esemplari alieni.

Anche se Joe è stato trascinato via dallo Xenomorfo alla fine dell’episodio 2 di Alien: Pianeta Terra, è più che probabile che non sia morto, almeno non ancora. Sembra che ci sia dell’altro nella storia di Joe dopo il ricongiungimento con Wendy, che è determinata a salvarlo e a proteggerlo dalla morte con ogni mezzo necessario.

Cosa significano le uova aliene sulla navicella spaziale per Kirsh, Morrow e gli altri

Le uova non terrestri viste alla fine dell’episodio 2 di Alien: Pianeta Terra sono probabilmente quelle dello Xenomorfo. Ciò indicherebbe che lo Xenomorfo è una regina e sarà particolarmente aggressivo nel cercare di proteggere i suoi piccoli. Le uova nell’universo di Alien sono chiamate ovomorfi e storicamente contengono quelli che sono comunemente noti come “facehugger”, che si attaccano a un ospite e iniettano il loro embrione.

Morrow continuerà probabilmente a lavorare instancabilmente per catturare tutti gli esemplari in libertà ed eliminare chiunque si metta sulla sua strada. Kirsh, tuttavia, ha anche un interesse personale nel recuperare gli esemplari per Boy Kavalier, il genio miliardario che ha investito nella società Prodigy quando era ancora un bambino.

Mentre Wendy sarà impegnata a cercare e salvare suo fratello, Kirsh probabilmente ordinerà agli altri ibridi di recuperare gli esemplari per Boy Kavalier.

Questo pone già le basi per una resa dei conti tra Morrow e gli ibridi, anche se questi ultimi sono solo un gruppo di ragazzini. Kirsh potrebbe rendersi conto che per sbarazzarsi di Morrow dovrà sporcarsi le mani.

Come Marcy è diventata Wendy grazie a Boy Kavalier e Prodigy

I primi due episodi di Alien: Pianeta Terra rivelano come Marcy, una ragazza affetta da una malattia terminale, sia stata “salvata” da Boy Kavalier, che ha avvicinato il padre di Marcy mentre lei era in ospedale. Boy Kavalier ha offerto di salvare la vita di Marcy in cambio di portarla nella sua isola di ricerca Neverland, dove la sua coscienza sarebbe stata trasferita in un essere umano sintetico che Marcy ha chiamato Wendy.

Sebbene Wendy sia un’innovazione rivoluzionaria con un immenso potenziale per sconfiggere la mortalità umana, tecnicamente è ancora di proprietà di Prodigy. A questo punto, Boy Kavalier e i suoi scienziati di Prodigy sono affascinati da Wendy, che crede ancora di essere umana, e le permettono di sperimentare le sue nuove abilità per comprendere meglio la loro creazione.

Il vero significato del ritrovamento della palla da baseball di Reggie Jackson da parte di Joe

Joe è un appassionato di baseball che ricorda di aver guardato le repliche delle vecchie partite della MLB con suo padre, scomparso prima degli eventi della serie. Joe trova per caso un autografo di Reggie Jackson, soprannominato Mr. October per le sue prestazioni stellari durante i playoff, su una palla da baseball delle World Series.

Per Joe, “Mr. October” è emblematico di qualcosa che suo padre gli disse quando era bambino. Parafrasando, il padre di Joe diceva che a volte la vita offre alle persone l’opportunità di brillare, e chi lo fa viene celebrato nella storia.

Nel contesto di Alien: Pianeta Terra, Joe è letteralmente l’unico essere umano che ha incontrato lo Xenomorfo ed è sopravvissuto, il che suggerisce che più avanti nella serie avrà il suo momento di gloria, forse con uno scopo “speciale” tutto suo.

Cosa aspettarsi dall’episodio 3 di Alien: Pianeta Terra

L’episodio 3 di Alien: Pianeta Terra, “Metamorphosis”, riprenderà sicuramente da dove si era interrotto il finale dell’episodio 2. Wendy cercherà di salvare Joe dallo Xenomorfo mentre Kirsh e Morrow lottano per il controllo degli esemplari. Le cose non sembrano andare bene per Slightly, uno degli ibridi, che è rimasto con l’“omelette” aliena e potrebbe finire per dimostrare se un ibrido può davvero morire.

La trama dell’episodio 3 di Alien: Pianeta Terra, che uscirà il 19 agosto 2025, recita: “La squadra torna a casa con un carico inaspettato. Si verifica un esperimento inquietante e viene scoperto un nuovo talento.”

Questo suggerisce che Kirsh e Wendy riusciranno a catturare lo Xenomorfo e a consegnarlo a Boy Kavalier, uccidendo potenzialmente Morrow nel processo. Se così fosse, il sovrano di Weyland-Yutani, di nome Yutani, cercherà probabilmente di riprendersi i suoi esemplari nell’episodio 3 di Alien: Pianeta Terra.