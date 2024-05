All American – stagione 6: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi

La stagione NFL è finita, ma All American è tornata con la sua stagione 6 per soddisfere appieno la voglia di football. La serie della CW, che ha debuttato nel 2018, è incentrata su Spencer James (Daniel Ezra), un giocatore di football in ascesa della South Crenshaw High che viene reclutato dall’allenatore di Beverly Hills Billy Baker (Taye Diggs). Costretto a trasferirsi da Billy e dalla sua famiglia per proteggere il suo permesso di trasferimento, la serie segue Spencer mentre lotta per trovare il suo equilibrio tra il football, le storie d’amore, le amicizie e la sua doppia vita a Beverly Hills e Crenshaw.

Nel corso degli anni, lo show è andato oltre il football per toccare vari argomenti, tra cui la violenza, le relazioni e il razzismo. Dopo il finale della quinta stagione, nel maggio 2023, il dramma acclamato dalla critica è stato nominato la serie numero 1 con il maggior numero di spettatori totali su tutte le piattaforme e la serie più vista del network sui servizi di streaming digitale.

Oltre ai riconoscimenti, la quinta stagione di All American ha portato una serie di cambiamenti, tra cui l’uscita di scena di Diggs a metà stagione, dopo che il suo personaggio è stato ucciso mentre cercava di salvare degli studenti da un incidente con l’autobus. Essendo la colonna portante e la luce guida della serie, la morte di Billy ha causato scosse nell’universo All American, anche per i figli di Spencer e Billy, i gemelli Olivia (Samantha Logan) e Jordan (Michael Evans Behling).

Parlando della sua decisione di abbandonare il ruolo, Diggs ha spiegato a Entertainment Weekly perché ritiene che l’eliminazione di Billy dalla serie sia un passo importante per far progredire lo show.

“Mi piace. Mi piace il fatto che darà agli attori molto più materiale su cui lavorare”, ha detto al settimanale nel febbraio 2023. “Non c’è una vera e propria chiusura, quindi la storia è così ricca. Spencer ha perso la sua seconda figura paterna. È in linea con quanto scritto in tutte le stagioni, ovvero che le persone vengono colte di sorpresa. Guardare come affrontano questa situazione è molto simile a ciò che accade nella vita reale. Non tutto è sempre concluso. Ci sono capitoli non conclusi e questioni irrisolte, ma dobbiamo continuare ad andare avanti“.

All American – stagione 6: data di uscita e dove vederla in streaming

La sesta stagione è stata ufficialmente rinnovata nel gennaio 2023 e ha debuttato l’1 aprile 2024.

All American – stagione 6 in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

All American – stagione 6: trailer ufficiale

“Spero che un giorno [Jordan] scivoli in uno stato mentale che deve essere esplorato nello show“, ha dichiarato in esclusiva a Us Weekly nel novembre 2022. “Ma solo per essere in grado di far parte di uno show che credo rappresenti accuratamente [la malattia mentale] e mostri ai nostri giovani che si può migliorare. Per quanto possa sembrare oscuro, si può migliorare. Penso che siamo tutti molto fortunati a far parte di uno show che fa questo, che non si sottrae a questi argomenti più difficili“.

Chi tornerà nel cast di All American – stagione 6?

La star della serie Ezra tornerà nel ruolo di Spencer James insieme a Logan, Behling, Greta Oniegou (Layla), Bre-Z (Coop) e Cody Christian (Asher). Chelsea Tavares (Patience), Karimah Westbrook (Grace), Monet Mazur (Laura), Kareem J. Grimes (Preach), Jalyn Hall (Dillon) e Mustafa Speaks (Coach Boone) completano il cast principale.

Qual è la trama di All American – stagione 6?

Un comunicato stampa ufficiale ha rivelato a febbraio che la sesta stagione della serie CW vedrà i personaggi in un “nuovo capitolo” della loro vita. Sia Jordan che Spencer sono ufficialmente eleggibili per il draft NFL, mentre Olivia torna da Londra con l’intenzione di onorare l’eredità di Billy. Spencer e Olivia devono anche riavvicinarsi dopo aver trascorso del tempo lontani e Layla e Jordan devono affrontare “pressioni crescenti che mettono alla prova il loro rapporto”.

Coop continuerà a “sfoderare i suoi muscoli legali” mentre sosterrà Patience nel suo percorso di guarigione dopo essere stata accoltellata negli ultimi istanti della quinta stagione. Asher, dal canto suo, si concentrerà sulla vita da neo-genitore con Jamie (Miya Horcher), mentre Laura si ambienterà nella prossima fase della sua vita personale e professionale dopo la morte di Billy.

Le anticipazioni da All American – stagione 6

In All American 6×10 che si intitolerà “Mass Appeal” Spencer (Daniel Ezra) si trova in difficoltà alla combine della NFL quando i potenziali allenatori indagano sul suo passato. Jordan (Michael Evans Behling) convince Layla (Greta Onieogou) a prendersi un giorno per sé, mentre lui si occupa del suo primo servizio di brunch alla lounge. Altrove, Asher (Cody Christian) riceve alcune notizie inaspettate sull’allenatore Montes, e il tempo trascorso da Olivia (Samantha Logan) con Baby AJ le dà una prospettiva necessaria sul suo libro (610).