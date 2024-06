All American: Homecoming – stagione 3, il trailer dei nuovi episodi in arrivo

The CW ha diffuso il promo ufficiale di All American: Homecoming – stagione 3, il dramma sportivo e spin-off di All American. Nel giugno 2023, la serie è stata rinnovata per una terza stagione, la cui première è prevista per l’8 luglio 2024.

Il dramma sportivo per giovani adulti è ambientato sullo sfondo dell’esperienza HBCU. Segue una giovane promessa del tennis di Beverly Hills e un giocatore di baseball d’élite di Chicago alle prese con l’alta posta in gioco dello sport universitario, ma anche con gli alti, i bassi e la sensualità di una prima età adulta non controllata in un prestigioso Historically Black College. Lo spin-off in questione vede Geffri Maya riprendere il suo ruolo di Simone Hicks. Nel cast anche Peyton Alex Smith, Kelly Jenrette, Cory Hardrict, Sylvester Powell, Netta Walker e Camille Hyde.

All American: Homecoming, la serie tv

In questo spin-off di All American, Simone Hicks lascia il fidanzato Jordan a Los Angeles e frequenta la Bringston University, un college storicamente nero di Atlanta, in Georgia, dove decide di inseguire il suo sogno di diventare una tennista professionista. Frequenta la scuola anche Damon Sims, una matricola che si muove all’interno del college per inseguire il suo sogno di giocare a baseball per l’università dopo aver rifiutato il draft della MLB per continuare a giocare a baseball per la Bringston sotto la guida del suo allenatore, Marcus Turner. È presente anche Amara Patterson, la zia di Simone, che insegna giornalismo a Bringston.

Nel cast di All American: Homecoming Geffri Maya nel ruolo di Simone Hicks. Peyton Alex Smith nel ruolo di Damon Sims (stagioni 1-2; ricorrente stagione 3), un prodigio del baseball liceale classificato a livello nazionale. Kelly Jenrette nel ruolo di Amara Patterson (stagioni 1-2; ricorrente stagione 3), una giornalista di successo diventata professoressa di giornalismo e zia materna di Simone, attuale presidente esecutivo della Bringston University.

Cory Hardrict nel ruolo dell’allenatore Marcus Turner, duro e schietto allenatore di baseball che ha giocato alla Bringston University ed è stato selezionato per il professionismo, ma che un infortunio gli ha precluso la carriera; attuale assistente del capo allenatore di baseball della Bringston University.

Sylvester Powell nel ruolo di Jessie “J.R.” Raymond Jr., nativo di Atlanta e giocatore di baseball, fidanzato di Gabrielle e fratello biologico di Damon. Camille Hyde nel ruolo di Thea Mays, un’ape regina del secondo anno e prodigio del tennis che emana lievi tendenze da ragazza cattiva.

Mitchell Edwards nel ruolo di Cam Watkins, nemesi di Spencer James nel football di Crenshaw, ora studente alla Bringston e segretario dell’Ufficio del Presidente Esecutivo dell’Università Bringston.

Netta Walker nel ruolo di Keisha McCalla, l’anima della festa e il sindaco non ufficiale dell’Università Bringston; suo padre era il precedente presidente esecutivo dell’università

Rhoyle Ivy King nel ruolo di Nathaniel Hardin (stagione 2; ricorrente stagione 1), l’amico non-binario e gender-fluid di Simone e Keisha Martin Bobb-Semple nel ruolo di Orlando “Lando” Johnson (stagione 3; ricorrente stagioni 1-2).