Åremorden – Gli omicidi di Åre, la spiegazione del finale: cosa è successo a Hanna Ahlander?

Åremorden – Gli omicidi di Åre è una nuova serie thriller poliziesca in streaming su Netflix che si concentra su due casi di omicidio, svelando il mistero in modo molto avvincente. Adattata dalla serie di romanzi di Viveca Sten, la serie Netflix di cinque episodi copre i contenuti dei suoi primi due libri. Segue un’agente di polizia di nome Hanna Ahlander, che arriva nella città di Are in Svezia, proprio mentre una ragazza adolescente scompare in circostanze misteriose. Siamo poi testimoni di eventi di un paio di mesi dopo, quando viene trovato il corpo smembrato di un uomo, e Hanna deve indagare anche su questo caso.

Di cosa parla Åremorden – Gli omicidi di Åre?

Åremorden – Gli omicidi di Åre inizia con scene di una festa che si tiene a casa di un’adolescente di nome Ebba Niemi, dove un’altra ragazza della sua età la tiene d’occhio in modo sospettoso. La ragazza chiama quindi il padre, ma invano, perché lui è troppo impegnato per accorgersi che il telefono sta squillando. L’uomo è impegnato con una donna, probabilmente la sua amante segreta, mentre sono in intimità in macchina, e la ragazza decide di lasciare un messaggio vocale, affermando che vuole lasciare la festa e che vuole che lui venga a prenderla.

Viene poi vista camminare lungo le strade desolate, apparentemente diretta a casa, quando arriva un’auto e le suona ripetutamente il clacson. È chiaro che l’autista vuole parlarle, e quando finalmente cede e si avvicina all’auto, la scena sfuma nel nero, a simboleggiare come questa sarà in realtà l’ultima volta che verrà vista viva. Quella stessa notte, una donna di nome Hanna Ahlander guida verso la città di Are, dove sua sorella, Lydia, ha una baita dove in genere la famiglia va in vacanza. Tuttavia, Hanna si sta dirigendo lì per prendersi una pausa dallo stress della sua vita, derivante principalmente dalla sua professione di agente di polizia, e vuole solo prendersi qualche giorno di pausa da qualsiasi crimine serio da risolvere. Tali piani non durano a lungo, tuttavia, poiché Hanna si imbatte in un messaggio la mattina successiva, condiviso tra gli impiegati delle forze dell’ordine, che annuncia che una ragazza di 17 anni di nome Amanda Halvorsen è scomparsa da quasi un giorno. Considerando l’età della ragazza scomparsa e pensando agli innumerevoli potenziali pericoli in cui potrebbe trovarsi, Hanna decide di unirsi alla squadra di ricerca organizzata per trovarla. Qui incontra un altro agente di polizia di Are, Daniel Lindskog, e vede anche i genitori addolorati di Amanda, Harald e Lena.

L’intera scena tocca una corda nella mente di Hanna, e le viene nuovamente ricordato il motivo per cui si era unita alle forze di polizia. Quindi, decide di tirarsi indietro dai suoi piani per le vacanze e incontra il commissario di polizia di Are per parlare. Hanna chiede un trasferimento temporaneo in città dal suo incarico abituale a Stoccolma e accetta di iniziare a lavorare mentre la documentazione è ancora in fase di preparazione. Presto si associa a Daniel per indagare sul caso della scomparsa di Amanda, e decide persino di restare una volta risolto.

Cosa è successo a Hanna a Stoccolma?

Quando Hanna chiede di lavorare per il dipartimento di polizia di Are e le viene anche concesso un incarico, Daniel non è molto contento della decisione. Affronta il commissario e gli parla in merito sulla necessità di effettuare controlli dei precedenti penali sulle persone, anche se sono ufficiali di polizia in altre parti del paese, e gli viene concesso il permesso di controllare Hanna. È Daniel a scoprire che è in corso un’indagine contro la stessa Hanna, perché è stata accusata di aver molestato un collega e forse è stata anche temporaneamente sospesa dal servizio. Questa informazione, insieme all’introduzione un po’ insolita del suo personaggio, rende Hanna piuttosto sfuggente all’inizio, sebbene le sue esperienze a Stoccolma vengano rivelate più avanti nella serie.

Hanna è sempre stata un’agente di polizia appassionata e dedita che voleva aiutare le persone attraverso il suo servizio e si è opposta con veemenza all’idea della corruzione della polizia. Pertanto, quando un collega agente di polizia è stato accusato di aver ucciso la propria moglie, Hanna è rimasta scioccata e arrabbiata e voleva che l’uomo venisse punito. Tuttavia, poiché la corruzione sistemica e la cecità delle amicizie maschili vanno di pari passo, altri due poliziotti hanno immediatamente testimoniato il falso in tribunale a favore dell’ufficiale accusato, fornendogli un falso alibi. Di conseguenza, l’uomo colpevole se l’è cavata con l’omicidio della moglie, e questo ha fatto infuriare Hanna a tal punto che ha affrontato direttamente l’uomo alla stazione di polizia.

Sembra probabile che Hanna abbia ripetutamente affrontato l’ufficiale, il che lo ha portato a sporgere denuncia ufficiale contro di lei, ed è per questo che è stata avviata un’indagine contro di lei. A peggiorare le cose, c’era stata una triste svolta anche nella sua vita personale, perché la sua relazione con il suo fidanzato storico, Christian, si era interrotta, molto probabilmente a causa dell’indagine contro di lei. Forse a Christian non piaceva il fatto che lei difendesse sempre ciò che era giusto, e alla fine ci fu una lite importante tra loro, che si concluse con la cacciata di Hanna dall’appartamento. Dopo essere arrivata ad Are e aver controllato i social media, scopre che Christian ha già avuto una relazione con un’altra donna, il che le conferma che non ha mai provato veri sentimenti per lei. La vita personale e professionale di Hanna prende una piega positiva nel corso di Åremorden – Gli omicidi di Åre, poiché l’indagine contro di lei alla fine viene archiviata e lei sviluppa anche un forte legame con il suo partner, Daniel.