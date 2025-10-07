Marvel Zombies ha ucciso più eroi di Avengers: Infinity War!

Il Marvel Cinematic Universe è riuscito a fare ciò che sembrava impossibile: Marvel Zombies, nuova uscita del franchise, vede morire più eroi che in Avengers: Infinity War. Non è un segreto che i film di Avengers dell’MCU siano la parte più importante dell’universo condiviso. Sono i grandi eventi che riuniscono diversi eroi dell’MCU contro una minaccia.

Avengers: Infinity War ha fatto la storia con uno dei finali più scioccanti della storia del cinema. Gli eroi sono stati sconfitti da Thanos, con il Titano Pazzo che ha usato il Guanto dell’Infinito per sterminare metà della popolazione dell’universo. Sebbene diversi personaggi siano poi tornati nei prossimi progetti dell’MCU, diversi eroi sono morti. Ora, una nuova serie TV dell’MCU supera il bilancio delle vittime di Infinity War.

Come Marvel Zombies uccide più eroi MCU di Avengers: Infinity War

Dato che Thanos ha ucciso metà dell’universo, il numero totale di morti di Avengers: Infinity War è maggiore di quello di Marvel Zombies, dato che l’apocalisse è stata contenuta sulla Terra dai Nova Corps. Tuttavia, per quanto riguarda le morti di eroi MCU, la serie animata ha visto più eroi morire rispetto al film MCU. In Avengers: Infinity War, sono morti 16 eroi MCU.

Questo numero è suddiviso tra personaggi polverizzati dallo schiocco di Thanos e quelli morti prima. Tra questi ultimi ci sono Gamora, Visione, Loki e Heimdall. Mentre il film Avengers ha avuto un numero considerevole di morti e un finale scioccante, Marvel Zombies è riuscito a superarlo come il progetto MCU con il maggior numero di morti di eroi nei suoi quattro episodi.

In Marvel Zombies, muoiono oltre 20 eroi MCU. Questo numero varia a seconda che gli eroi trasformati in zombie vengano conteggiati o meno, dato che vengono uccisi nel loro stato zombificato. Anche se non fosse così, almeno 17 eroi muoiono in Marvel Zombies, inclusi personaggi principali come Yelena Belova, Blade, Thor, Rocket, Groot, Red Guardian, Black Panther e altri.

Marvel Zombies rende le morti degli eroi dell’MCU più cupe

Oltre a uccidere più eroi dell’MCU rispetto ad Avengers: Infinity War, le morti di Marvel Zombies hanno un impatto maggiore rispetto a quelle del film MCU, in un certo senso. Sebbene nulla possa superare lo shock di vedere così tanti eroi morire in un film live-action, Avengers: Endgame risolve il problema riportandoli in vita quando gli eroi ottengono tutte le Gemme dell’Infinito. In Marvel Zombies, gli eroi dell’MCU muoiono per sempre.

Avengers: Infinity War è stato classificato PG-13, come la maggior parte dei progetti MCU. Ciò differisce da Marvel Zombies, che è TV-MA, consentendo quindi che le morti degli eroi dell’MCU siano più sanguinose e raccapriccianti. La nuova serie Marvel è d’impatto e non ha paura di vedere eroi amati morire in modi terribili. In quanto tale, Marvel Zombies supera le morti degli eroi di Infinity War.