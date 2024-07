House of The Dragon 2: cos’è il “mulino in fiamme” del titolo e perché la serie non mostra quella battaglia

L’episodio numero 3 della seconda stagione di House of the Dragon si intitola “Il mulino in fiamme”, ma nello show non vediamo nessuna scena che spiega il perché di questo titolo, né la battaglia che i lettori di Fuoco & Sangue conoscono bene.

La battaglia del mulino in fiamme si svolge fuori scena, lasciando i suoi contenuti e il vero background della battaglia stessa un mistero nell’adattamento della HBO. Considerata la prima vera battaglia nella Danza dei Draghi, la Battaglia del Mulino in Fiamme è uno scontro sanguinoso nelle Terre dei Fiumi che culmina in pesanti perdite sia per i sostenitori di Rhaenyra che per quelli di Aegon. Considerato quanto sono attese le scene di guerra in House of the Dragon, ha sorpreso tutti che lo show abbia deciso di non mostrare la prima battaglia tra Neri e Verdi.

Dopo aver mostrato i giovani soldati delle Casate Bracken e Blackwood che discutono sul loro sostegno a Aegon o Rhaenyra, l’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon si concentra semplicemente sulle conseguenze di una battaglia devastante. La macchina da presa esegue una panoramica su centinaia di cadaveri mentre il Mulino in fiamme giace silenzioso e fumante sullo sfondo a causa del rovinoso combattimento. Quando la voce raggiunge gli schieramenti Verdi e Neri, il consiglio di Aegon discute se conta come una vittoria o può addirittura essere considerato uno scontro indipendente dalla guerra civile in atto. Tuttavia, il contesto mancante nella serie e presente nel libro Fuoco & Sangue aiuta a chiarire la causa, il vincitore e l’impatto della Battaglia del Mulino in Fiamme sulla guerra.

Cosa ha realmente causato la Battaglia del Mulino in Fiamme

I Bracken e i Blackwood sono in lotta da secoli

House of the Dragon stagione 2, episodio 3 lascia intendere che la Battaglia del Mulino in Fiamme è causata da una lite trai giovani membri dei Bracken e dei Blackwood che manifestano il loro sostegno a Rhaenyra e a Aegon, la lite degenera poi in una battaglia su vasta scala. La vera causa della battaglia è leggermente diversa nel libro Fuoco & Sangue di George R.R. Martin, in cui si chiarisce che lo scontro con la spada tra i giovani soldati è più un preludio al combattimento su vasta scala che l’incidente che dà effettivamente inizio alla battaglia. La vera battaglia è comandata da Ser Amos Bracken e Lord Samwell Blackwood, sui rispettivi fronti.

Mentre la lealtà di ciascuna fazione veniva decisa dopo la fine della prima stagione della House of the Dragon, la Casa Blackwood si dichiarò a favore della regina Rhaenyra, mentre la Casa Bracken si alleò con il re Aegon II. Come accennato nello show, i Bracken e i Blackwood sono in lotta da oltre 10.000 anni, e la vera ragione della loro opposizione è andata perduta nel tempo nonostante la loro animosità sia sempre più rafforzata. La loro faida di lunga data era stata precedentemente accennata nella stagione 1, episodio 4, della House of the Dragon, quando il giovane Willem Blackwood uccise Jerrel Bracken mentre entrambi erano in lizza per la mano della giovane Rhaenyra Targaryen.

Di conseguenza, i Bracken e i Blackwood in lotta raramente avevano bisogno di un motivo per iniziare a litigare, visto che erano costantemente in disaccordo. Tuttavia, la Danza dei Draghi e la lealtà opposta a Rhaenyra o Aegon hanno dato loro una scusa per una battaglia su larga scala. Nel libro, Samwell Blackwood e Amos Bracken hanno portato avanti una lunga vendetta personale l’uno contro l’altro poiché hanno duellato e combattuto senza successo per sposare Rhaenyra, prima del suo fidanzamento con Ser Laenor Velaryon.

Secondo Fuoco & Sangue, la Battaglia del Mulino in Fiamme iniziò quando Lord Samwell Blackwood inviò dei predoni nella terra dei Bracken, e questo conflitto sulle linee territoriali è messo in scena nella scena di apertura dell’episodio 3. In cambio, Ser Amos Bracken ordinò alle sue truppe di entrare nella terra dei Blackwood, guidando i Blackwood a tendere un’imboscata ai loro nemici in un mulino lungo il fiume. Quando i Blackwood schierati con i Neri incontrarono i Brackens schierati con i Verdi sul campo, iniziò la prima vera battaglia rappresentata dall’esercito della Guerra Civile dei Targaryen.

Chi è morto nella Battaglia del Mulino in Fiamme e chi ha vinto davvero?

I comandanti degli eserciti di Bracken e Blackwood furono uccisi

Le due morti più grandi nella Battaglia del Mulino in Fiamme sono Lord Samwell Blackwood e Ser Amos Bracken. Queste due morti furono perdite significative da entrambe le parti per i Signori delle Terre dei Fiumi, poiché Amos era il figlio di Lord Humfrey Bracken mentre Samwell era il Lord di Raventree Hall al momento della sua morte. Secondo Fuoco & Sangue, Amos uccise Samwell in un combattimento singolo, mentre Amos fu presto ucciso da una freccia di legno-diga durante la battaglia. Inoltre, si dice che la freccia che uccise Amos sia stata scagliata da Alysanne Blackwood, la sorella minore dell’ucciso Lord Samwell.

Non è chiaro esattamente quanti uomini e donne morirono nella Battaglia del Mulino in Fiamme, ma il libro A World of Ice and Fire di George R.R. Martin suggerisce che la battaglia fu una vittoria per i Neri di Rhaenyra. Tuttavia, entrambe le parti subirono numerose perdite, e il consiglio di Aegon era riluttante a definirla una vittoria per entrambe le parti. Dal momento che le conseguenze della battaglia hanno portato Daemon a sottomettere Lord Bracken e a prendere Stone Hedge, d’altro canto, può ancora essere considerata una vittoria per i Neri, nella Grande Guerra.

Perché House of the Dragon non ha mostrato la Battaglia del Mulino in Fiamme?

La regista Geeta Vasant Patel ha discusso dell’impatto di non vedere la battaglia

Dal momento che né Aegon né i consigli di Rhaenyra avevano ancora effettivamente sancito una battaglia e un combattimento, è logico che la serie abbia evitato di mostrare la battaglia per renderla una sorpresa per i governanti di entrambe le parti. Inoltre, nella battaglia non erano coinvolti personaggi secondari o principali. Con una durata di puntata limitata, si è scelto di mostrare non una battaglia tra anonimi, ma le reazioni di personaggi noti a quella battaglia.