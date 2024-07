Il grande cameo dell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon è stato analizzato e giustificato nel dettaglio da parte della regista Geeta Vasant Patel. Nell’ultimo capitolo del prequel de Il Trono di Spade, Daemon Targaryen (Matt Smith) si è avventurato ad Harrenhal per garantire un’importante roccaforte ai Neri. Tuttavia, quella che all’inizio sembrava una semplice presa di potere è diventata un’impresa molto più complicata quando, nel buio della notte, Daemon attraversa il castello e si ritrova faccia a faccia con una figura del suo passato: una giovane Rhaenyra, ancora una volta interpretata da Milly Alcock.

In un’intervista con Screen Rant, la regista dell’episodio 3, Patel, ha analizzato il ritorno di Alcock e spiegato come ciò influirà sulla storia di Daemon in futuro. Quando le è stato chiesto specificatamente se l’allucinazione di una Rhaenyra più giovane derivasse da un momento in cui lei “guardava [Daemon] con ammirazione, piuttosto che disprezzarlo,” Patel ha risposto: “Hai assolutamente ragione.” E poi ha continuato:

“Almeno ai miei occhi, questo era quello che era. “Questa è la Rhaenyra che conosco.” E in quel sogno, lei lo guarda – e da come ne abbiamo parlato non ha bisogno di dire nulla. Abbiamo lavorato solo sul look; il significato che deriva da tutti gli episodi prima che lei lo guardi e lo ferisca. Dice: “Ehi, hai ucciso un ragazzo. Non farlo”.

La gente glielo ha detto in tutti i modi. Ma quando è la giovane Rhaenyra a dirglielo, è la prima volta che sente il senso di colpa. È la prima volta che elabora le sue azioni, anche se ha ucciso persone a destra e a manca fin dall’inizio. Questa è la prima volta che lo vediamo rimpiangere le sue azioni. Lo vediamo dispiacersi. In realtà continuavamo a parlare, tra una ripresa e l’altra, di come questo fosse qualcosa che non avevamo mai visto prima in Daemon.

C’era una ripresa in cui Matt entrava e continuava a dire: “No, ho bisogno di un’altra ripresa. Ne ho bisogno di un’altra”. È stato davvero un attore laborioso su questo set all’improvviso ho visto la sua faccia spezzarsi dopo che Milly lo ha guardato. Ho appena visto le sue mani allentarsi e ho visto la lacrima nei suoi occhi. Poi ho avuto una lacrima agli occhi perché lo abbiamo sentito entrambi. Anche la crew si è emozionata in quel momento. E non si trattava di House of the Dragon, si trattava di commettere un errore di cui ti penti profondamente e che ha ferito qualcun altro. E’ proprio semplice. Questo è ciò che amo del lavorare in questo show. Mi piace pensare che sia un documentario con i draghi. Cerchiamo sempre di farlo sembrare reale; come qualcosa con cui possiamo relazionarci.”

House Of The Dragon Stagione 2, il grande ritorno dell’episodio 3

La memoria di Rhaenyra tormenta Daemon mentre è alle prese con Blood & Cheese

Nell’episodio 3 della seconda stagione della stagione 2, Daemon è da solo quando arriva ad Harrenhal. La puntata precedente lo ha visto combattere con l’attuale Rhaenyra (Emma D’Arcy) a causa del suo ruolo nel complotto di Blood & Cheese, che ha provocato la morte di un bambino, il principe Jaehaerys. Sebbene Daemon non sembri vergognarsi delle sue azioni, Rhaenyra disapprova l’accaduto e lo definisce patetico, portandolo alla partenza. Il demone che ora risiede ad Harrenhal è certamente pericoloso, ma deve anche affrontare il fatto di essere stato tagliato fuori da sua nipote-moglie.

Alcock ha interpretato Rhaenyra per i primi cinque episodi della prima stagione di House of the Dragon e quelle puntate hanno gettato le basi per il suo matrimonio con Daemon. Quando Rhaenyra era ancora una giovane donna, Daemon ha trascorso del tempo con lei – a volte in luoghi illeciti – e ha creato un livello di fiducia tra loro. In molti modi, Rhaenyra sembrava ammirarlo, ma il suo ruolo nelle azioni di Blood and Cheese, così come le sue dure parole nei suoi confronti, hanno inasprito notevolmente la sua opinione su di lui.

È con questo in mente che Daemon si reca ad Harrenhal e incontra una visione di Rhaenyra che ricuce la testa di Jaehaerys sul suo corpo. L’allucinazione rappresenta i fallimenti più recenti di Daemon: l’omicidio accidentale di Jaehaerys e la perdita della fiducia di Rhaenyra. Usando il volto di Alcock in quel momento, Patel e il team creativo di House of the Dragon hanno ribadito la distanza che Daemon sente tra allora e adesso, costretto a confrontarsi con ciò che le sue azioni gli sono costate.

Man mano che la permanenza di Daemon ad Harrenhal continua, probabilmente avrà visioni più inquietanti, ma resta da vedere se Alcock apparirà di nuovo. Tuttavia, il suo breve cameo nella seconda stagione di House of the Dragon è gradito, poiché la sua interpretazione è stata fondamentale nei primi episodi dello show.