Landman – stagione 1, la spiegazione del finale: cosa succederà a Tommy dopo questi colpi di scena?

Taylor Sheridan ha portato a termine il finale della prima stagione di Landman, uno dei migliori episodi della serie finora, offrendo una tonnellata di drammi interessanti mi da analizzare. L’ultima serie dell’acclamato creatore di Yellowstone è incentrata sull’industria petrolifera del Bacino Permiano e su una società fittizia chiamata M-Tex. Billy Bob Thornton guida il cast di Landman nei panni di Tommy Norris, il responsabile della gestione delle crisi della M-Tex, di proprietà del Monty Miller di Jon Hamm, amico di vecchia data di Tommy. Il finale dell’episodio 9 vede Monty ricoverato in ospedale per problemi cardiaci, e questa trama si protrae fino al finale.

L’episodio inizia con il peggioramento delle condizioni cardiache di Monty Miller, che ne causano la morte. Quando Monty è in stato di incapacità, Tommy ottiene il controllo dell’azienda e del patrimonio di Monty. Tommy consiglia a Cami (Demi Moore) di vendere l’azienda, liquidando il possibile in modo che la sua famiglia possa vivere agiatamente per generazioni, ma lei decide di puntare tutto su un’operazione di trivellazione petrolifera. Più avanti nell’episodio, Tommy viene catturato e torturato dal Cartello prima che un signore della droga di nome Gallino (Andy Garcia) arrivi e lo fermi. L’episodio si conclude con Tommy che osserva ancora una volta un coyote nel suo giardino.

Perché il boss del Cartello ha salvato Tommy e cosa significa per Landman

Il penultimo episodio della stagione 1 di Landman ha visto Tommy parlare al telefono con Jiminez, un boss del Cartello di livello inferiore che nel finale decide di prendere in mano la situazione. Jiminez cattura Tommy e fa esplodere una trivella petrolifera M-Tex. Gallino è un nuovo personaggio introdotto nel finale della prima stagione di Landman, che porta con sé un’altra veterana star del cinema. Andy Garcia, noto soprattutto per i suoi ruoli in Gli intoccabili e Ocean’s Eleven, oltre a molti altri film iconici, si presenta come un leader del Cartello sofisticato e dignitoso che spera di porre fine al ciclo della violenza.

Gallino e Tommy discutono di come potrebbero prosperare contemporaneamente, imparando a collaborare e a generare reddito insieme. Tommy suggerisce che l’attività di Gallino nel settore della droga è in declino e Gallino suggerisce che potrebbe essere interessato a passare al petrolio. Tommy è riluttante a stringere accordi con il Cartello, ma Gallino stringe un duro accordo, rispondendo alle minacce di Tommy con i propri fatti. La narrazione lascia intendere che, per avere successo in futuro, Tommy potrebbe dover iniziare a fare accordi con il diavolo.

Cosa significa la morte di Monty per Tommy e Cami

La morte di Monty mette Tommy in difficoltà, perché ora lavora essenzialmente per conto di Cami. Ora è il presidente della società, ma ha ancora intenzione di rispettare le decisioni di Cami e di spendere i soldi come lei vuole, consigliandola lungo il percorso. Tommy vuole aiutarla, ma conosce gli immensi rischi che si corrono immergendosi nel business del petrolio e sa che lo stress del rischio costante di fare o rompere è ciò che ha portato Monty alla morte. In senso letterale e figurato, Tommy non vuole che lo stesso accada a Cami, o a se stesso, se è per questo.

La riporta come avvocato principale, con lei destinata a essere la negoziatrice, mentre Nathan fornisce al team legale una maggiore esperienza nell’industria petrolifera. I due organizzano la loro strategia prima che Tommy venga rapito dal Cartello, e questa narrazione viene lasciata per la prossima stagione.

Perché Tommy vede di nuovo il coyote nella scena finale di Landman Stagione 1

La visione del coyote da parte di Tommy ha un significato simbolico importante per la sua storia. Nel complesso, è un uomo che si concentra sul suo lavoro, spesso sacrificando la felicità personale o il tempo trascorso con la sua famiglia. A causa di una serie di fattori nella prima stagione, tra cui la morte di Monty con il rimpianto di non aver trascorso più tempo con i suoi figli, Tommy inizia a riconsiderare il suo ruolo nell’industria. Questo è uno dei motivi per cui vuole che Cami venda l’azienda, perché correre un rischio maggiore significa per lui meno stabilità, più stress e la probabilità di diventare come Monty.

Il primo coyote, alla fine dell’episodio 9, è stato ucciso dal vicino di Tommy. La seconda volta che ne vede uno, lo incoraggia a scappare, dicendo che “da queste parti sparano ai coyote”. Il coyote è un simbolo della libertà di Tommy e della libertà generalizzata della frontiera occidentale. Con la morte di Monty e l’assunzione da parte di Tommy di un ruolo più importante nell’azienda, per non parlare del fatto che è entrato a far parte del Cartello, è più che mai intrappolato nella sua vita lavorativa, condannandolo essenzialmente allo stesso destino di Monty.

Perché ci sono cose che Tommy non può dire ad Angela

Tommy torna a casa dopo essere stato rapito dal Cartello con lividi su tutto il viso, suscitando immediatamente la preoccupazione di Angela (Ali Larter). Con fare da padrino, Tommy le suggerisce che ci sono cose che non può dirle sul suo lavoro, chiudendo essenzialmente la porta tra la sua vita lavorativa e quella domestica. Angela vuole che Tommy sia felice e non sarebbe entusiasta dei rischi che sta correndo con il lavoro. Chiudendola fuori, lui fa quello che deve fare per potersi concentrare sull’M-Tex.

Cosa sta succedendo a Cooper e Ariana?

Cooper e Ariana sono diventati il tira e molla di Landman per tutta la prima stagione, in quanto Ariana è vedova da poco e giovane madre single. Tommy consiglia a Cooper il potenziale della sua instabilità e il finale di stagione la mostra in lutto per la perdita del marito. Tuttavia, invece di creare una frattura tra loro, Cooper è comprensivo e la incoraggia a provare le emozioni che ha bisogno di provare. Abbracciandola, la rende felice e alla fine i due si avvicinano. Per quanto riguarda Cooper, il suo piano di entrare nell’industria petrolifera è partito con successo, ma non ci sono stati molti sviluppi nell’episodio.

La seconda stagione di Landman si farà?

Con Landman che sta preparando le storie per la seconda stagione, sembra probabile che il pubblico possa tornare a vedere lo show di successo di Paramount+. Il servizio di streaming non ha ancora annunciato la produzione di una nuova stagione, ma la serie è stata molto apprezzata. Inoltre, Taylor Sheridan è la principale fonte di contenuti originali per Paramount+, quindi se è interessato e ha il tempo di scrivere un’altra stagione, sarebbe scioccante se lo rifiutassero. Tutto sommato, è probabile che Landman abbia una seconda stagione, ma non c’è ancora un annuncio ufficiale in merito.