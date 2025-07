Perché i fratelli di Morfeo continuano a chiamarlo Sogno, in The Sandman?

Mentre il personaggio di Tom Sturridge in The Sandman viene spesso chiamato Morfeo, gli altri membri degli Eterni raramente lo chiamano in modo diverso da Sogno. La narrazione concettuale di The Sandman lo rende una delle migliori serie su Netflix, nonostante sia durata solo due stagioni. Mentre alcuni aspetti della tradizione sono facili da analizzare, altri elementi richiedono una riflessione.

Morfeo è solo uno dei tanti nomi con cui gli umani chiamano il personaggio principale di The Sandman

Le varie ere dell’umanità spesso comportano un rebranding per il personaggio di Tom Sturridge.

Come molti altri esseri fantastici nell’universo di Sandman, Morpheus esiste solo grazie all’umanità. Quando l’umanità ha iniziato a sognare, il personaggio di Sturridge e il suo regno sono stati creati. Gli umani sognano da così tanto tempo che innumerevoli civiltà hanno incontrato il personaggio principale di The Sandman, dandogli ognuna un nuovo nome.

Morfeo è il nome con cui era conosciuto il Re dei Sogni nell’Antica Grecia e, come tanti altri aspetti dell’epoca che hanno influenzato la cultura occidentale moderna, il nome è rimasto uno dei più importanti per riferirsi alla misteriosa figura. Tuttavia, non è l’unico nome che il personaggio di Sturridge ha ricevuto.

Tra gli altri titoli che l’umanità ha attribuito a Morfeo figurano Oneiros e l’Uomo Sabbia, sebbene innumerevoli culture gli abbiano attribuito altri appellativi che lo collegano al concetto di sonno, sogni e immaginazione cosciente. Anche le culture di altri regni hanno appellativi diversi per Morfeo, con quelle del Regno Fatato che lo chiamano Signore Plasmatore, ad esempio.

Perché i fratelli di Morfeo lo chiamano Sogno

Tutti gli Eterni hanno nomi altrettanto semplici

Anche gli altri membri degli Eterni, a cui Morfeo si riferisce come suoi fratelli, sono la personificazione di concetti che l’umanità sperimenta da molto tempo. Morte, Distruzione e Desiderio, solo per fare alcuni esempi. Esistevano tutti molto prima che gli umani potessero dare ai membri degli Eterni un nome diverso da quello che erano.

In altre parole, gli Eterni avevano bisogno di modi per chiamarsi l’un l’altro praticamente da subito, piuttosto che aspettare che fosse l’umanità a dargli un nome. Il personaggio di Sturridge non sarebbe stato conosciuto come Morfeo da nessuno fino a secoli dopo la sua nascita, quindi il nome Sogno era il titolo più puro e logico che avrebbe potuto avere in The Sandman senza basarsi sul folklore umano.