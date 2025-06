Mercoledì – Stagione 2: Data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Mercoledì è in arrivo e la rivisitazione di Tim Burton de La famiglia Addams è già una delle serie originali Netflix di maggior successo di tutti i tempi. Diretta da Burton e interpretata dalla regina dell’horror Jenna Ortega nel ruolo della protagonista, la prima stagione di Mercoledì segue le vicende di Mercoledì Addams, mandata alla Nevermore Academy, un collegio per “emarginati” dotati di poteri soprannaturali. La prima stagione è incentrata principalmente sull’adattamento della protagonista alla sua nuova scuola e sulla risoluzione di un misterioso omicidio che ha coinvolto i suoi genitori 30 anni prima.

Mercoledì è stato un successo immediato per Netflix e ha persino dato vita a alcune tendenze sui social media che hanno contribuito ad attirare l’attenzione sulla serie. Ciò ha reso indispensabile una seconda stagione, e il rinnovo è arrivato rapidamente da parte della piattaforma di streaming, che ha voluto battere il ferro finché era caldo.

La storia ha lasciato molti interrogativi irrisolti e il nuovo minaccioso stalker di Mercoledì apre le porte a una storia più personale per l’unica figlia degli Addams. È stato anche promesso che la seconda stagione di Mercoledì sarà ancora più soprannaturale, il che fa presagire una serie di colpi di scena spaventosi in arrivo.

Le ultime notizie sulla seconda stagione di Mercoledì

Rivelate le date di uscita e il trailer della seconda stagione

In quello che è forse uno degli annunci più attesi nella storia dello streaming, le ultime notizie confermano le date di uscita della seconda stagione di Mercoledì. Netflix ha svelato la sua strategia di uscita in due parti per la seconda stagione, e la figlia della famiglia Addams tornerà alla Nevermore Academy per la prima parte il 6 agosto 2025, prima di concludere la stagione con gli episodi rimanenti il 3 settembre.

Insieme alle date di uscita, Netflix ha pubblicato il primo trailer completo della stagione, che anticipa misteri ancora più soprannaturali. Il trailer si apre con una scena divertente in cui Mercoledì passa i controlli di sicurezza dell’aeroporto, dove è costretta a consegnare un numero assurdo di armi, prima di essere rimproverata dall’agente della TSA per il possesso di crema solare. Il trailer passa poi al suo ritorno alla Nevermore Academy, dove le cose iniziano a prendere una piega inquietante, con sciami di api, bambole possedute e un mostro Hyde.

Infine, Netflix ha rivelato una serie di immagini in anteprima della seconda stagione di Mercoledì, che offrono uno sguardo su molti dei personaggi nuovi e di ritorno. Naturalmente, sono presenti Mercoledì e gli altri soliti Addams, ma anche la nuova arrivata Joanna Lumley nei panni della Nonna. Fred Armisen torna nei panni dello zio Fester nella vasca da bagno, mentre Pugsley viene mostrato mentre usa i suoi poteri elettrici. Infine, il nuovo personaggio di Steve Buscemi, Barry Dort, è mostrato mentre indossa un blazer della Nevermore Academy e parla al microfono sul palco.

Date di uscita della seconda stagione di Mercoledì

La seconda stagione sarà trasmessa in due parti

L’attesa tra una stagione e l’altra di Mercoledì si è protratta per quasi tre anni, ma Netflix ha finalmente inserito la seconda stagione nel calendario delle uscite. In quella che potrebbe essere la data di uscita più attesa di sempre per Netflix, la seconda stagione di Mercoledì sarà disponibile in due parti: la prima il 6 agosto 2025 e la seconda il 3 settembre. La strategia in due parti è diventata una tattica comune per le serie più importanti della piattaforma (Stranger Things, Bridgerton, ecc.) e ha generalmente dato buoni risultati a Netflix.

La prima stagione di Mercoledì è stata pubblicata con tutti e otto gli episodi il 23 novembre 2022.

La prima stagione di Mercoledì è disponibile in streaming esclusivamente su Netflix.

Dettagli sul cast della seconda stagione di Mercoledì

Jenna Ortega torna a guidare il cast

Dato che dovrebbero avere un ruolo molto più importante nella seconda stagione, anche il resto della famiglia Addams riprenderà i propri ruoli.

La maggior parte del cast principale della prima stagione di Mercoledì tornerà per la seconda stagione, compresi i volti noti che hanno contribuito a renderla così popolare. Naturalmente, Jenna Ortega tornerà nei panni di Mercoledì e Netflix lo aveva già confermato da tempo rinnovando la serie per altri episodi. Dato che dovrebbero avere un ruolo molto più importante nella seconda stagione, anche il resto della famiglia Addams riprenderà i propri ruoli, compreso un nuovo membro del clan che i fan non hanno ancora incontrato. Con il video del casting di Netflix, è stato confermato che il nuovo membro sarà la nonna Addams, interpretata da Joanna Lumley.

Il primo nuovo membro del cast è stato Steve Buscemi, che interpreterà il ruolo di Barry Dort. Si ipotizza che possa sostituire il defunto preside Weems, e le nuove immagini della seconda stagione lo mostrano con delle toppe Nevermore sulla giacca. Inoltre, Thandiwe Newton si è unita al cast della seconda stagione di Mercoledì nel ruolo della dottoressa Fairburn. Billie Piper è stata scelta per interpretare Capri, e sarà affiancata dai nuovi arrivati Christopher Lloyd, Haley Joel Osment e Heather Matarazzo in ruoli ancora sconosciuti. Sono stati scritturati anche i nuovi arrivati Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Frances O’Connor e Joonas Suotamo.

Christopher Lloyd ha già interpretato lo zio Fester in La famiglia Addams (1991).

Con una svolta sorprendente, la pop star Lady Gaga è stata scelta per interpretare un ruolo nella prossima stagione. Non si sa nulla del ruolo che interpreterà e non è chiaro se si tratterà di un cameo o di un ruolo importante. Considerando la solida esperienza di Gaga come attrice, potrebbe essere fondamentale per la seconda stagione.

L’icona pop vincitrice di Oscar e Grammy ha fatto scalpore in film come A Star is Born e Joker: Folie à Deux, ma non è nuova al genere horror televisivo, avendo recitato in due episodi della serie antologica American Horror Story. Anche Anthony Michael Hall (Edward mani di forbice) è stato scritturato per un ruolo ancora sconosciuto.

Dettagli sulla trama della seconda stagione di Mercoledì

Nel finale della prima stagione di Mercoledì, Mercoledì torna a casa per le vacanze estive e riceve dei messaggi minacciosi. I messaggi includono immagini di Mercoledì che parla con Tyler in un bar e Xavier che le dà un nuovo telefono, e Mercoledì ipotizza di avere ora un malvagio stalker. Il finale della prima stagione di Mercoledìprepara quindi il terreno per un misterioso nemico per il personaggio principale nella seconda stagione, suggerendo che il piano di Joseph Crackstone per sradicare gli emarginati non è del tutto finito.

La sequenza finale della prima stagione rivela che Tyler può ancora trasformarsi in Hyde, il che suggerisce che tornerà per vendicarsi nella seconda stagionedi Mercoledì. La prima stagione ha accennato a una potenziale storia d’amore tra Mercoledì Addams e Xavier Thorpe, che potrebbe finalmente concretizzarsi nella seconda stagione di Mercoledì. Secondo Jenna Ortega, la seconda stagione di Mercoledì sarà più soprannaturale, il che suggerisce che al suo ritorno dovrà affrontare ancora più mostri.

Trailer della seconda stagione di Mercoledì

Guarda i trailer completi della seconda stagione

Molto prima che Netflix pubblicasse il trailer completo della seconda stagione, la piattaforma di streaming ha rilasciato un breve video per tenere alta l’attenzione degli spettatori. Il video era accompagnato dalla voce fuori campo di Mercoledì Addams che diceva: “Sono stata braccata, perseguitata e imitata milioni di volte su Internet. È stata una vera tortura. Grazie,” e poi ha confermato il suo ritorno per la seconda stagione di Mercoledì.

Dopo un’attesa durata diversi anni, Netflix ha finalmente pubblicato il trailer completo della seconda stagione di Mercoledì nell’aprile 2025. Il trailer si apre con Mercoledì che passa i controlli di sicurezza dell’aeroporto, dove deve sbarazzarsi di un gran numero di armi prima di essere finalmente scoperta con della crema solare. Torna quindi alla Nevermore Academy, dove si ritrova immediatamente coinvolta in una serie di situazioni soprannaturali. Viene attaccata da uno sciame di api, rapita da delle bambole e incontra persino un mostro Hyde. Il trailer anticipa anche l’arrivo della nonna e un segreto di famiglia simboleggiato da una lapide in frantumi.