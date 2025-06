Superman: Peter Safran ci spiega quale sarà il punto di partenza del DCU

Un’intervista con il co-presidente dei DC Studios, Peter Safran, è presente in tutti i nuovi titoli DC Comics usciti questa settimana nell’ambito della serie DC Nation Spotlight. Nell’articolo, Safran parla di come Nicholas Hoult ridefinirà il ruolo di Lex Luthor per una nuova generazione quando Superman arriverà nei cinema più avanti quest’estate.

“Lui è sicuramente il Lex Luthor della prossima generazione. È colui a cui la gente penserà quando penserà a Lex. Nick è un attore straordinario. Fa questo ruolo da quando aveva cinque anni. Credo che sapesse che Lex era il ruolo della sua vita e l’abbia abbracciato immediatamente.”

Safran condivide anche dettagli sulla fase iniziale del film in termini di carriera da supereroe e professionale di Clark, nonché sulla sua storia d’amore con Lois.

“Non volevamo fare un’altra storia sulle origini. Quando entriamo nella storia, Clark è un giornalista del Daily Planet da un po’, gli inizi della sua carriera. Lui e Lois Lane si frequentano da circa tre mesi, quindi sono gli inizi della loro relazione. Ma poi portiamo davvero il pubblico nel mondo di Metropolis, nell’Universo DC, un mondo in cui esistono metaumani, supereroi, supercriminali, magia e robot… È un po’ come individuare una celebrità: pensi ‘Wow, è davvero forte’, non ‘Cosa ho appena visto?’. È questo il mondo in cui entriamo.”

Un mondo in cui le cose insolite, quindi, sono all’ordine del giorno e in cui Superman probabilmente ha già affrontato l’iniziale resistenza proveniente dalle persone “normali”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).