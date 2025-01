Outlander – stagione 7, la spiegazione del finale e come ci prepara all’ottava stagione

La settima stagione di Outlander si è finalmente conclusa e il colpo di scena del finale è stato davvero forte. La serie TV fantasy si concluderà con l’ottava stagione, quindi la storia di Claire e Jamie sta iniziando a lavorare verso la sua fine definitiva. L’episodio 16 della stagione 7 di Outlander, “Centomila angeli”, è stato un passo significativo in questo processo. L’episodio si è aperto con la rivelazione che Claire è sopravvissuta alla ferita d’arma da fuoco della battaglia di Monmouth e che la sua guarigione sta procedendo senza problemi. Una volta chiarito questo aspetto, Jamie e Claire decisero che era giunto il momento di tornare a casa, a Fraser’s Ridge, nella Carolina del Nord.

Naturalmente, la felice conclusione della ferita di Claire nella stagione 7 di Outlander non significa che tutti i problemi di lei e Jamie siano finiti. William si presenta nella chiesa dove Claire si stava riprendendo nell’episodio 16 per chiedere a Jamie di aiutarlo a far evadere Jane Pocock dalla prigione. Mentre tutto questo accade, il finale della stagione 7 di Outlander salta periodicamente a Brianna e Roger nel 1739, dove fanno visita a vecchi parenti e decidono cosa li aspetta. Naturalmente, anche Lord John e il giovane Ian hanno avuto un po’ di tempo al centro della scena, ma niente è paragonabile alla rivelazione di Claire su sua figlia Faith.

Powered by

Il colpo di scena di Faith nella stagione 7 di Outlander è stato spiegato

La scena finale della settima stagione di Outlander vede Claire scoprire la piccola Fanny che canta una canzone nella chiesa Continentale. Non si tratta di una canzone qualsiasi: è un numero intitolato “I Do Like to Be Beside the Seaside”, scritto nel 1907 e inciso per la prima volta da Mark Sheridan nel 1909. Fanny non poteva conoscere questa canzone nel 1779, a meno che non fosse in qualche modo collegata a un viaggiatore del tempo. Dopo aver capito cosa stava cantando Fanny,Claire ha avuto un flashback di quando, decenni prima, aveva cantato “I Do Like to Be Beside the Seaside” alla figlia nata morta, Faith. Questo porta Claire a rivolgersi a Jamie e ad annunciargli che la loro bambina potrebbe essere sopravvissuta.

Nel finale della settima stagione di Outlander, Claire è giunta alla conclusione provvisoria che la madre di Jane e Fanny fosse la figlia sua e di Jamie, Faith. Guardando il medaglione della donna si è resa conto che condividevano lo stesso nome e i capelli rossi di Jane sembravano essere un altro indicatore di questa possibilità. Tuttavia, fu la visione di Claire del Maestro Raymond a farle venire in mente Faith. Il Maestro Raymond aveva guarito Claire dopo la sua nascita traumatica in Francia e, al suo capezzale in chiesa, si era scusato per qualcosa che lei avrebbe presto scoperto. Se questa è stata più di una visione, qui sta accadendo qualcosa di miracoloso.

Come Faith potrebbe essere sopravvissuta (e cosa c’entra il maestro Raymond)

La rivelazione che Faith potrebbe essere sopravvissuta dopo essere nata morta nella seconda stagione di Outlander è un colpo di scena significativo. Non c’erano mai stati dubbi sul fatto che la bambina fosse andata perduta, soprattutto perché Claire aveva tenuto il corpo di Faith per diverse ore dopo il parto. Madre Hildegarde è stata così gentile da dare un nome alla bambina, battezzarla e seppellirla adeguatamente anche se era nata morta. Sembra che la sopravvivenza di Faith sia del tutto impossibile. Tuttavia, il Maestro Raymond è il pezzo del puzzle che ribalta l’intera storia.

Nella stagione 2 di Outlander, episodio 7, “Faith”, il Maestro Raymond si intrufolò nell’ospedale e guarì Claire, che era prossima alla morte a causa di un’infezione. L’uomo le ha fatto scorrere le mani lungo il corpo e, mentre lo faceva, Claire ha detto di aver sentito che l’infezione se ne andava. Dopo la guarigione, il Maestro Raymond disse che Claire aveva un’aura blu, come la sua, che indicava la guarigione. Claire vide quest’aura blu che circondava l’uccello nella sua visione e Raymond disse che le ali avrebbero portato via il suo dolore. Niente di tutto questo è stato spiegato nella seconda stagione di Outlander, ma il maestro Raymond ha promesso che avrebbe rivisto Claire.

Il finale della stagione 7 di Outlander ha mantenuto questa promessa. Raymond è tornato al capezzale di Claire nella sua visione, e l’immagine delle ali dell’uccello blu è arrivata con lui. L’implicazione è che i poteri di guarigione blu di Maestro Raymond – che anche Claire possiede inconsapevolmente – sono stati usati per riportare in vita Faith. Tuttavia, invece di restituire la bambina a Claire, il Maestro Raymond l’ha fatta partire per un altro viaggio. Sembra che si stia scusando per questo nel finale della stagione 7 diOutlander. Tuttavia, ci sono troppe domande rimaste senza risposta.

La spiegazione della morte di Jane Pocock in Outlander – Stagione 7

Il catalizzatore dei sospetti di Claire (Caitríona Balfe) sulla sopravvivenza di Faith in Outlander stagione 7, episodio 16, è stata la morte di Jane Pocock. Questa ragazza era una prostituta di Filadelfia con cui William aveva sviluppato un legame. In precedenza, nella stagione 7, Jane aveva ucciso un uomo di nome Capitano Harkness per impedirgli di molestare sua sorella Fanny. Questo le causò l’arresto, ma William promise a Fanny che l’avrebbe salvata dall’impiccagione. Purtroppo, quando William aveva reclutato Jamie per aiutarlo a fare irruzione nella sala delle riunioni, Jane era già morta per suicidio.

Dopo la morte di Jane, Claire e Jamie accettarono di accogliere Fanny e di riportarla a Fraser’s Ridge. Questo ha portato Claire a credere che la madre di Jane e Fanny fosse sua figlia Faith. Se questo è vero, significa che Jamie e Claire stanno accogliendo la loro nipote. Naturalmente, significherebbe anche che quando William è andato a letto con Jane, è andato a letto con sua nipote. Questa rivelazione non migliorerebbe di certo il suo rapporto con Jamie.

Jamie e William finalmente si legano nel finale della settima stagione di Outlander

Un altro sviluppo del finale della stagione 7 di Outlander ha riguardato la relazione tra Jamie e William. Dopo che il primo ha aiutato il figlio nel tentativo di salvare Jane, i due hanno avuto una conversazione sulle circostanze della nascita di William. Jamie ha spiegato di non aver violentato sua madre, ma ha confessato di non averla amata. Ha poi aggiunto che la donna era stata forte e coraggiosa e che non avrebbe mai dimenticato di essere stato lui, in un certo senso, a causarne la morte. Tuttavia, Jamie disse di non rimpiangere nulla di tutto ciò, lasciando intendere che non avrebbe voluto che William non nascesse.

Mentre diceva questo, Jamie accarezzò il viso di William e il ragazzo ebbe un flashback del momento in cui disse addio a “Mac” quando era bambino. Fu un momento dolcissimo, che segnò il frammento di un legame tra loro. Ma fu di breve durata. William disse prontamente che non avrebbe mai chiamato Jamie suo padre e se ne andò. Tuttavia, si può sperare che questo piccolo legame cresca nella stagione 8 di Outlander.

Brianna e Roger si riuniscono e fanno un piano nel finale della stagione 7 di Outlander

Il ricongiungimento di Brianna e Roger è stato uno dei momenti più toccanti del finale della stagione 7 di Outlander. I due sono finalmente riusciti a ritrovarsi nello stesso posto nel tempo e hanno anche avuto una visita prolungata con Brian Fraser dopo che le cose si sono sistemate. Brian è rimasto scioccato da quanto Brianna assomigliasse alla sua defunta moglie, Ellen. Naturalmente, non aveva idea che la nuova moglie di Roger fosse sua nipote. Nel complesso, si è trattato di uno scambio semplicemente divertente. Dopo tutto questo, Roger e Brianna sono pronti a scoprire“quando” si appartengono.

Rachel dice a Ian che avranno un bambino (ma Rollo muore)

Ian e Rachel hanno condiviso alcune buone notizie nel finale della stagione 7 di Outlander. La coppia si è sposata all’inizio di questa puntata e l’episodio 16 li ha visti pianificare il loro futuro insieme. Alla fine hanno deciso di tornare con Jamie e Claire a Fraser’s Ridge, nella Carolina del Nord. A questo fa seguito Rachel che comunica a Ian di essere incinta, un momento di gioia per entrambi. Questo dà al pubblico qualcosa da aspettarsi nella stagione 8 di Outlander.

Purtroppo Ian e Rachel non sono potuti tornare a Ridge con tutta la famiglia. La mattina dopo che Rachel ha condiviso la sua entusiasmante notizia, Ian si è svegliato scoprendo che il suo cane Rollo era morto. Rollo era invecchiato e all’inizio della stagione 7 Ian aveva notato che forse non gli restava più molto da vivere. Tuttavia, data l’importanza del cane per Ian e la sua prevalenza nella storia del ragazzo in America, è stato un momento triste da vedere.

Lord John e Jamie hanno messo fine al loro conflitto (per lo più)

L’ episodio 16 della settima stagione diOutlander ha portato anche una timida risoluzione al più grande conflitto di questa puntata. Jamie è arrabbiato con Lord John da diversi episodi, da quando quest’ultimo ha ammesso di aver avuto “conoscenza carnale” di Claire. Jamie ha quasi ucciso il suo amico, ma ha messo da parte la situazione per il bene di Claire e Williams. Nel finale della stagione 7 è evidente che Jamie è ancora arrabbiato con Lord John e la loro amicizia non è ripresa. Tuttavia, il fatto che abbia permesso a Lord John di dire addio a Claire ha dimostrato i passi che stava facendo per superare la situazione.

Come il finale della stagione 7 di Outlander prepara la stagione 8

Outlander è in una posizione fantastica per continuare la sua stagione finale. Nella seconda stagione il Maestro Raymond aveva promesso che lui e Claire si sarebbero rivisti, e sembrava che la promessa sarebbe rimasta senza risposta. Il finale della stagione 7 ha riportato questo personaggio e, così facendo, ha stabilito un fantastico mistero che dovrebbe portare avanti la prossima stagione. Se Faith fosse davvero tornata in vita, la magia di Outlander avrebbe raggiunto un livello superiore. C’è poi la grande domanda sul perché il Maestro Raymond abbia fatto tutto questo, tanto per cominciare. Qual è il piano più grande?