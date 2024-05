The Good Doctor: il finale di serie è ancora più straziante di quanto volessimo

The Good Doctor non ha mai avuto paura di mostrare momenti davvero strazianti. Non passa episodio senza che i pazienti del St. Bonaventure Hospital debbano affrontare alcune delle più strazianti situazioni di vita o di morte. Ma come molti drammi medici (tra cui E.R. e Grey’s Anatomy), la serie ha anche una storia di medici che si trovano in situazioni di pericolo di vita. The Good Doctor, che ha debuttato sulla ABC nel 2017, è ora alla sua settima e ultima stagione. Sebbene gli spettatori abbiano capito fin da subito che nessun personaggio principale sarebbe stato completamente al riparo dalle catastrofi, molti spettatori speravano che l’ultima stagione avrebbe offerto più momenti di guarigione.

Ora che il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara) hanno il loro bambino, il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) si è ripreso dalla sua malattia cerebrale e la dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) e il dottor Alex Park (Will Yun Lee) si sono riuniti, sembrava che i personaggi potessero finalmente avere un po’ di pace. Tuttavia, ora che The Good Doctor è giunto all’ottavo episodio della stagione, è diventato chiaro che gli sceneggiatori non hanno intenzione di terminare la serie senza invocare qualche grave tragedia lungo il percorso.

Chiunque abbia visto le prime sei stagioni della serie sapeva che il cuore spezzato era il nome del gioco per tutti i personaggi. Il dottor Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) ha subito una morte scioccante dopo essere stato gravemente ferito in un terremoto alla fine della terza stagione. Un altro dei membri del St. Bonaventure è morto in modo devastante quando l’infermiera Deena Petringa (Karin Konoval) ha contratto il COVID-19 nella quarta stagione. Questa perdita è stata particolarmente dura per i personaggi dello show e per il pubblico, poiché la pandemia ha colpito ancora molto da vicino per molti. Non tutte le situazioni calamitose si sono concluse con la morte, come l’accoltellamento della dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) nella quinta stagione. Ma questi eventi allarmanti hanno rafforzato nel pubblico la convinzione che nessuno dei loro personaggi preferiti sarebbe stato al riparo dalla sfortuna.

Una morte non necessaria nell’ultima stagione di The Good Doctor

Dopo tutte le tragedie che si sono susseguite nel corso degli anni nella serie, ci si aspettava che forse la stagione 7 avrebbe offerto un po’ di respiro ai suoi personaggi principali. Invece di lasciare che i dottori vivessero in pace, gli sceneggiatori hanno deciso di uccidere un personaggio principale a soli cinque episodi dalla fine della serie. Il dottor Asher Wolke (Noah Galvin) è stato uno dei personaggi preferiti dai fan fin dalla quarta stagione, cresciuto come ebreo ortodosso ma allontanatosi dalla sua comunità e dalla sua religione quando ha capito di essere gay. Ha instaurato una delle relazioni più dolci della serie quando ha iniziato a frequentare l’infermiere Jerome Martel (Giacomo Baessato) nella quinta stagione.

Nell’episodio 5 dell’ultima stagione, mentre cercava di aiutare uno dei suoi pazienti, Asher ha stretto amicizia con un rabbino, che gli ha permesso di ricollegarsi alla sua fede ebraica. Mentre accompagnava il rabbino alla sua sinagoga, Asher ha affrontato due uomini che stavano compiendo atti di vandalismo nell’edificio e ha proclamato con orgoglio la sua ebraicità (e ha anche ammesso di essere gay). Mentre Asher si allontanava trionfante, è stato brutalmente aggredito dagli uomini ed è morto tra le braccia del rabbino. Il colpo di scena più triste e straziante è stato che Jerome era seduto in un ristorante ad aspettare Asher per potergli chiedere di sposarlo.

È stato scioccante vedere un personaggio amato ucciso così vicino al finale dello show. Molti spettatori hanno sostenuto che Asher avrebbe potuto essere sconfitto e sopravvivere (il che avrebbe potuto comunque fornire allo show un sacco di drammi e trame da esplorare). Invece, lo show è caduto in un tropo televisivo comune, chiamato Bury Your Gays, in cui ai personaggi LGBTQ+ viene negato il lieto fine, di solito con la loro morte. In un periodo in cui l’odio per le persone LGBTQ e l’antisemitismo sono in aumento, la morte di Asher è stata allarmante. The Good Doctor ha avuto l’opportunità di offrire a un personaggio gay ed ebreo una relazione sana e un lieto fine, ma ha deciso di ucciderlo per motivi drammatici.

The Good Doctor sembra avere in serbo altri colpi al cuore

Con il pubblico ancora provato dalla morte di Asher, è stato sorprendente apprendere che per questi personaggi ci saranno ancora più difficoltà. L’ultimo episodio in onda il 14 maggio riporterà in scena l’amato personaggio della dottoressa Claire Browne (Antonia Thomas). Claire ha lasciato lo show dopo la quarta stagione, ma è ricomparsa nella quinta stagione per due episodi. Tuttavia, invece di essere una felice riunione, uno sneak peek di quell’episodio rivela che a Claire verrà diagnosticato un cancro al seno. Questo sembra solo un altro duro attacco da parte degli sceneggiatori. Invece di riportare Claire come amica di Shaun e di aggiornare gli spettatori sui risultati ottenuti nella sua carriera da quando ha lasciato la St. Bonaventure, sarà solo un altro personaggio il cui benessere è definito da una tragedia.

Oltre ai problemi di salute, i telespettatori hanno notato anche i molti elementi di disagio che si sono verificati nella stagione 7. Nell’episodio 7, il dottor Glassman, un tempo strenuo e rispettoso delle regole, decide di trattare in modo non etico una sua ex paziente (una giovane donna tossicodipendente che gli ricorda la figlia morta, Maddie). Shaun e Lea devono affrontare la preoccupazione che anche loro figlio, Steve, possa essere affetto da autismo. Sebbene ci siano stati alcuni momenti di spensieratezza (l’amicizia tra il dottor Jordan Allen e il dottor Jared Kulu, il fidanzamento tra Morgan e Park, ecc.), nell’ultima stagione della serie i personaggi hanno affrontato soprattutto una serie di eventi traumatici.

Ovviamente, The Good Doctor non è una commedia e non è mai stata una serie particolarmente allegra. Ma c’è sempre stata una corrente di speranza che ha attraversato l’intera serie. Fin dal primo episodio e per tutto il suo percorso di medico, Shaun ha affrontato innumerevoli battaglie e ne è uscito vincitore grazie alle sue capacità che derivano in parte dalla sua neurodivergenza. Gli spettatori non hanno mai dubitato che Shaun e i suoi collaboratori sarebbero stati in grado di salvare la situazione. L’ultima stagione della serie avrebbe dovuto essere uno sguardo trionfale su quanto i personaggi hanno fatto e su quanto sono cresciuti. Invece, il pubblico trattiene il fiato in attesa di vedere quali altre tragedie si abbatteranno su questi personaggi prima che le loro storie si concludano definitivamente. Speriamo che gli ultimi due episodi della serie offrano molta più gioia (e molto meno dolore).

