Demon Slayer, spiegazioni: Chi sono gli Hashira?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è andato in onda per la prima volta nel 2019, ma ha brillato davvero durante la pandemia di Covid, quando il mondo intero è stato costretto a rimanere confinato nelle proprie case. Con una perdita esponenziale di vite e mezzi di sostentamento, molte persone guardavano al giovane Tanjiro Kamado, che era anche alla ricerca di una cura per la sua sorellina, Nezuko, proprio come tutti coloro che aspettavano un vaccino per combattere l’imperversare della pandemia. Tanjiro e i suoi amici e mentori, gli Hashira, si ergevano come fari di speranza, ispirando tutti coloro che guardavano l’anime a non arrendersi mai.

Sebbene il mondo abbia sconfitto la pandemia più di una volta, il viaggio di Tanjiro sta diventando sempre più insidioso. Tuttavia, con l’aiuto degli Hashira del Corpo degli Ammazzademoni, potrebbe imparare abbastanza per farcela. Spesso considerati i più forti dell’intera milizia dei Demon Slayer, gli Hashira svolgono un ruolo cruciale nella trama dell’anime. Non solo possiedono le mosse e le tecniche più appariscenti, ma sono anche una fonte di ispirazione e di conoscenza. Chi sono gli Hashira? Come sono nati? Cerchiamo di rispondere ad alcune di queste domande nelle prossime sezioni.

Che cosa sono le Hashira?

Il termine Hashira si traduce direttamente in “pilastri” in giapponese. Il termine Cacciatrice di Demoni si riferisce alle Cacciatrici di Demoni di grado più elevato del Corpo delle Cacciatrici di Demoni. Sono anche tra i più forti e spesso i più esperti tra tutti gli uccisori di demoni e spesso guidano le unità in battaglia contro i demoni assetati di sangue. Sono secondi solo al capo del Corpo delle Cacciatrici di Demoni, Kagaya Ubuyashiki, la cui famiglia ha ricoperto la carica e mantenuto l’organizzazione per secoli.

A ogni Hashira viene assegnato un territorio da pattugliare, in genere per conoscere meglio i demoni che vi abitano e affinare la propria abilità di spadaccino. Inoltre, vengono inviati in missione solo se il personale di grado inferiore non è in grado di portarle a termine.

Tutti gli Hashira sono maestri di diversi stili di respirazione, alcuni dei quali sono stati addirittura inventati. Il carattere giapponese (o kanji) di Hashira è composto da nove tratti (柱), e si dice che questo sia il motivo per cui ci sono nove Hashira all’inizio della serie. La scritta “Distruttore di demoni” è incisa in giapponese (惡鬼滅殺) sulle armi di ogni Hashira.

L’origine di Hashira

La prima generazione di Hashira, nota anche come Generazione d’Oro, nacque durante l’Era Sengoku. Dopo un millennio di moderati successi contro i demoni di Muzan, un talentuoso uccisore di demoni di nome Yoriichi Tsugikuni si unì al corpo quando un demone uccise sua moglie. Era il più forte uccisore di demoni e un praticante della tecnica del Respiro del Sole, che riuscì a sfiorare l’uccisione del Re Demone. Yoriichi è nato con il marchio dell’uccisore di demoni, che assomiglia a una voglia e si attiva solo in determinate circostanze. Aveva il potere di condividere il marchio con pochi eletti, noti come Hashira.

Una volta attivato, il marchio fornisce all’utilizzatore forza, resistenza, agilità, velocità e una maggiore capacità di respirazione. Uno dei requisiti per risvegliare il marchio è la capacità di sopportare circostanze che mettono a repentaglio la vita, in particolare una frequenza cardiaca superiore a 200 battiti al minuto (BPM) e una temperatura corporea superiore a 39 gradi Celsius (102,2 gradi Fahrenheit), che sono spesso considerate letali. Tuttavia, l’attivazione del marchio comporta un rischio proprio: la durata di vita di una persona si riduce a soli 25 anni circa.

La maggior parte dell’attuale generazione di Hashira ha attivato i propri marchi di Uccisore di Demoni, con le sole eccezioni dell’Hashira del Fuoco Kyojuro Rengoku, dell’Hashira del Suono Tengen Uzui e dell’Hashira degli Insetti Shinobu Kocho.

Yoriichi Tsugikini è stato anche il progenitore delle tecniche di respirazione, trasmettendo le conoscenze alla prima generazione di Hashira, che avrebbe sviluppato e padroneggiato le proprie tecniche di respirazione.

Come si diventa Hashira in Demon Slayer?

Finora nella serie sono noti solo due metodi per raggiungere il grado di Hashira, ed entrambi sono estremamente pericolosi e difficili. Il Corpo degli Ammazzademoni può essere suddiviso in dieci gradi in base al livello di potenza: Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto e Kinoe. La prima via può essere tentata solo dopo aver raggiunto il grado di Kinoe, dimostrando la propria abilità nell’uccidere i demoni uccidendo almeno 50 demoni o riuscendo in qualche modo a uccidere un membro dei Dodici Kizuki.

Il secondo approccio richiede di diventare Tsuguko (apprendista) di un Hashira, il che richiede un talento straordinario. Si può fare domanda per diventare Tsuguko ed essere messi alla prova dagli Hashira selezionati, oppure essere scrutati dagli stessi Hashira, se li ritengono degni. Uno Tsuguko può prendere il posto di un Hashira solo se l’Hashira in questione muore o si ritira. Un Hashira può scegliere di ritirarsi quando vuole.

Il lavoro necessario per ottenere ognuna di queste vie richiede circa cinque anni di allenamento, anche se ai più dotati potrebbero bastare due o tre anni. Finora ci sono state due eccezioni di questo tipo, l’Hashira di Foschia Muichiro Tokito e l’Hashira di Pietra Gyomei Himejima, che sono riusciti a diventare Hashira in pochi mesi grazie alla loro pura eccellenza.

Chi sono gli Hashira di oggi?

Ora che conoscete la storia, è il momento di guardare alla generazione attuale. Ecco tutti gli Hashira che abbiamo incontrato finora nell’anime Demon Slayer. Se non siete ancora al corrente della serie, vi consigliamo di fare degli spoiler.

Hashira dell’acqua Giyu Tomioka

Giyu Tomioka è il primo Hashira che Tanjiro incontra e che viene presentato agli spettatori nella prima stagione dell’anime Demon Slayer. Giyu si è allenato con il precedente Hashira dell’Acqua Sakonji Urokodaki e ha imparato la tecnica della Respirazione dell’Acqua. Il suo stile di Respirazione d’Acqua consiste in 11 forme, ognuna progressivamente più letale della precedente.

Love Hashira Mitsuri Kanroji

Alla disperata ricerca di un marito che fosse più forte di lei, Mitsuri decise di unirsi al Corpo delle Cacciatrici di Demoni. Tuttavia, considerando la sua incredibile prestanza fisica, non fu un compito facile. Completò con successo l’addestramento sotto la Fiamma Hashira Kyojuro Rengoku. Sviluppò il proprio stile di respirazione, la tecnica del Respiro dell’Amore, sulla base del Respiro della Fiamma di Rengoku.

Serpent Hashira Obanai Iguro

Prima di diventare il Serpente Hashira, Obanai Iguro era un tragico adolescente a cui la famiglia aveva tagliato la bocca da un orecchio all’altro per farlo assomigliare a un serpente come parte di un sacrificio rituale a un demone. Obanai è parzialmente cieco, ma grazie al suo stile di respirazione serpentesca e al suo serpente domestico Kaburamaru, riesce a compensare questa mancanza ed è quasi inarrestabile.

Sound Hashira Tengen Uzui

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke hanno lavorato con Tengen nell’arco del Distretto dei divertimenti. Era alla disperata ricerca di salvare le sue mogli, tenute prigioniere. Tengen è uno dei personaggi più forti della serie e le sue abilità sono ineguagliabili. Purtroppo è stato costretto a ritirarsi dopo aver rischiato di morire contro Daki e Gyutaro.

Wind Hashira Sanemi Shinazugawa

Pur apparendo spavaldo e impulsivo, Sanemi Shinazugawa è il più abile utilizzatore dello stile del vento della sua generazione. È anche uno degli spadaccini più influenti e abili dell’intera milizia dei Demon Slayer. Il suo stile di Respirazione del Vento è spesso paragonato al primo Hashira del Vento, che apparteneva all’Età d’Oro del corpo dei Demon Slayer.

Stone Hashira Gyomei Himejima

Gyomei Himejima è il gigante gentile del corpo dei Demon Slayer, ma è altrettanto spietato in battaglia. È anche il più anziano dell’attuale generazione di Hashira, nonostante abbia attivato il suo marchio di Cacciatore di Demoni. Gyomei viene spesso definito l’Hashira più forte, nonostante sia completamente cieco dalla nascita, e si è guadagnato il rispetto dei suoi compagni grazie alla sua immensa forza e alla sua abilità nell’usare la tecnica del Respiro di Pietra.

Mist Hashira Muichiro Tokito

Muichiro Tokito è probabilmente secondo solo a Gyomei in termini di forza grezza. È uno dei pochissimi individui che appartengono alla linea di sangue Tsugikuni ed è stato uno dei più veloci a salire al grado di Hashira. Nonostante sia uno degli Hashira più giovani, la tecnica di respirazione della nebbia di Muichiro lo rende facilmente una forza con cui fare i conti.

Insect Hashira Shinobu Kocho

Sebbene fisicamente non sia la più forte, Shinobu Kocho è la più veloce tra tutte le Hashira. Il suo atteggiamento dolce spesso nasconde il suo carattere irascibile e l’intenso odio per i demoni. I suoi attacchi consistono in una serie di pugnalate che infliggono punture velenose ai suoi avversari, rese più forti dalla sua tecnica di respirazione degli insetti.

Flame Hashira Kyojuro Rengoku

Primo Hashira a recitare in un film e primo a guidare la squadra di Tanjiro, Flame Hashira Rengoku è forse il più ispirato tra tutti gli Hashira. Nonostante la sua tragica infanzia, ha mantenuto il suo atteggiamento allegro e il suo volto sorridente fino alla fine e ha tenuto testa a un Tre di rango superiore, Akaza, senza attivare il suo marchio di uccisore di demoni.

Flower Hashira Kanae Kocho