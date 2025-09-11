The Runarounds – Stagione 1, spiegazione del finale: I Runarounds si sciolgono?

Creata da Jonas Pate, la serie Prime Video The Runarounds racconta la storia di una band liceale che nel corso di un’estate sboccia in qualcosa di molto più grande. Con Charlie come frontman, Neil e Topher alla chitarra elettrica e Wyatt al basso, mentre Bez infiamma il pubblico con la sua batteria, il palcoscenico sembra pronto per il successo.

Tuttavia, con sfide più grandi arriva la consapevolezza che ritagliarsi un’identità nel settore creativo non è facile. L’amore, la famiglia e i problemi professionali diventano più che semplici ostacoli, ma piuttosto lezioni di vita in questa narrazione di formazione. Il finale di stagione, intitolato “Kill Devil”, intreccia con cura le ansie psicologiche ed emotive di tutti i personaggi, portando il loro destino collettivo a un crescendo.

La trama di The Runarounds

Nel suo ultimo anno di liceo, Charlie Cooper decide di realizzare il suo sogno di formare una band di successo. Come frontman, guida i Futhermuckers, con Neil Crosby, il “Buddha” del gruppo, e Topher Park, il più intelligente, che lo supportano come chitarristi. Tuttavia, incontrano dei problemi a causa del loro batterista, Pete Atuna, che non è all’altezza. Quando il gruppo finisce per rovinare la sua esibizione alla festa a casa di Pete, i membri capiscono che devono ricominciare da zero e cercano nuovi membri per la band. Pete è felice di assumere il ruolo di manager e viene sostituito come batterista dal talentuoso Bez Willis. Il suo amico Wyatt Wysong, che segretamente è anche lui un musicista di talento, entra a far parte della band come bassista e insieme creano i Runarounds.

Sophia Kinney, la cotta di lunga data di Charlie, inizia a rendersi conto di aver forse sprecato anni preziosi inseguendo il successo accademico invece della felicità e trova rifugio nella poesia. Quando il suo diario di poesie finisce accidentalmente nelle mani di Charlie, lui ne rimane ispirato e decide di dedicarle la sua prossima canzone usando le poesie come testo. Tuttavia, questo gli si ritorce contro, poiché la prima esibizione dei Runarounds finisce con Sophia che umilia pubblicamente Charlie per aver rubato le sue parole.

Tuttavia, la band non si arrende e continua a esibirsi a un matrimonio di celebrità, dove l’icona musicale Danny Mace si interessa a Bez. Lei gli offre un lavoro con una band famosa chiamata Lost Teen, ma lui lo rifiuta per stare con i suoi amici, guadagnandosi la sua ira. I concerti sono difficili da ottenere e il gruppo soffoca tra la loro arte e la loro vita personale. L’ispirazione arriva quando Catesby, proprietario di un negozio di musica locale ed ex cantautore, inizia a guidarli.

Catesby porta il gruppo di amici a un concerto di Dext Romweber, un famoso musicista rock underground. Charlie e compagni si sballano ascoltando musica avvincente, e questo a sua volta diventa un esercizio di legame. Tuttavia, le cose si fanno più intense quando un giorno si svegliano e scoprono che tutta la loro attrezzatura è stata rubata. Si scopre che la madre di Wyatt è costretta a vendere tutti gli strumenti per pagare i suoi debiti crescenti, ma questo non impedisce al gruppo di lottare per ciò che è loro.

L’astuto proprietario fa loro una controfferta per esibirsi gratuitamente nel suo club e, sebbene il concerto improvvisato sia un grande successo, gli strumenti non vengono loro restituiti. Il gruppo decide di sporcarsi le mani e rubare la propria attrezzatura, evitando per un soffio di essere uccisi. La loro esibizione, d’altra parte, diventa virale, in gran parte grazie a Ruthie Bender, loro amica e alleata, che ha realizzato un montaggio perfetto.

Il nuovo successo dei Runarounds attira l’attenzione di Izzy Fortini, una promettente talent scout della Galaxy Records. Lei accenna alla possibilità di un contratto, a condizione che il gruppo riesca a diventare virale e a ottenere un nuovo ingaggio entro una settimana. Con il sostegno di Catesby, finiscono per raggiungere entrambi gli obiettivi con un’esibizione all’aperto che viene apprezzata da centinaia di fan presenti sul posto. Izzy ottiene tutti i dati di cui ha bisogno per convincere i suoi superiori a dare loro una possibilità per il loro prossimo concerto.

Mentre sono in corso i preparativi per il loro grande spettacolo al nightclub Kill Show, Charlie viene colpito da una rivelazione che gli cambia la vita. Il suo vero padre non è altro che Catesby, che ha avuto una relazione con sua madre durante gli anni del liceo, ma è scomparso poco dopo. Catesby ha scoperto la verità solo di recente e non è in grado di fornire alcun sostegno al ragazzo, che deve mettere da parte i suoi sentimenti contrastanti e dare il massimo per il concerto imminente.

Il finale di The Runarounds: i Runarounds si sciolgono? Firmano un contratto?

Sebbene i Runarounds siano noti per il loro spirito indomito e l’integrità del gruppo, entrambe queste caratteristiche vengono messe a dura prova nel finale di stagione, con le piccole crepe all’interno della band che vengono alla luce dopo una serie di battute d’arresto. La loro esibizione al Kill Show inizia in modo impeccabile, con il pubblico che balla e la Galaxy Records che mostra con orgoglio la sua nuova scoperta a Danny Mace. Tuttavia, quando Charlie si allontana nel bel mezzo dello spettacolo per parlare con Sophia, questo si riflette negativamente sulla loro professionalità e alla fine diventa un fattore decisivo per il loro rifiuto.

Il CEO li riconosce come diamanti grezzi, ma anche come una band che non è ancora pronta. Le cose peggiorano ulteriormente durante il viaggio di ritorno a casa, quando il rimorchio con tutta la loro attrezzatura si stacca e si schianta a terra. A questo punto, la band raggiunge il punto di rottura e la loro mancanza di fiducia in Charlie viene fuori con tutta la sua forza, portando a un acceso scioglimento.

L’incidente riunisce molti filoni della trama per mostrare come la band abbia cavalcato un’onda di successo non del tutto affidabile. Mentre le loro manovre imprudenti hanno permesso loro di recuperare la loro attrezzatura negli episodi precedenti, questa volta non funziona e ogni membro perde qualcosa di molto prezioso per lui. La persona più colpita da tutto questo è Charlie, la cui fiducia in se stesso è ormai compromessa, apparentemente in modo irreparabile.

Nonostante la crescente distanza, il gruppo ha un’altra possibilità di ricongiungersi grazie alla prima proiezione del film di Wender, che riunisce tutti i personaggi principali insieme alle loro famiglie. Non sorprende che il film sia basato sul viaggio dei The Runaround, che sfrutta tutta la gioia e la nostalgia della loro esperienza estiva e la traspone sul grande schermo. Man mano che lo spettacolo va avanti, Charlie inizia a riflettere sul futuro dei suoi amici, ma non riesce più nemmeno a immaginare la band come parte di esso.

Danny Mace è quella che alla fine viene in loro soccorso, in gran parte grazie all’assistenza dietro le quinte di Izzy Fortini. Anche se in precedenza Mace aveva odiato il gruppo a causa delle azioni di Bez, nemmeno lei può negare il loro talento e il loro potenziale. A tal fine, la musicista esperta non lascia che i suoi sentimenti personali interferiscano e stipula un contratto con i Runarounds, ribaltando il loro destino. Non è mai stata la fiducia della band nelle proprie capacità a essere minata dal susseguirsi di rifiuti, ma la mancanza di prospettive future in questa impresa.

Con una vita di successo ormai all’orizzonte, la band si riorganizza immediatamente, felicissima all’idea di trasformare la propria passione in una professione. Il cortometraggio di Wender è altrettanto importante in questa svolta degli eventi, innescando un reset psicologico nei sentimenti fondamentali e nelle ambizioni condivise del team. La storia non ha mai riguardato il rinunciare alla propria passione, e il finale di stagione si conclude con una lezione di perseveranza.

Charlie e Sophia finiranno insieme? Sophia è ora nella band?

La storia di Charlie non riguarda solo la band, ma anche la sua relazione nascente con Sophia. Tra una serie di alti e bassi, i due sviluppano un legame insostituibile, nato dal loro amore per l’espressione e dai loro turbamenti interiori condivisi. In quanto tale, è logico che il culmine della loro relazione non solo si sovrapponga, ma influenzi profondamente anche l’esibizione decisiva della band al Kill Devil. Notando Sophia, Charlie le dedica una canzone d’amore, riversando tutte le sue emozioni sul ritmo giusto. Tuttavia, questo non ha l’effetto desiderato, poiché un accumulo di emozioni contrastanti la porta a uscire in lacrime dallo spettacolo a metà. Vedendo questo, Charlie non esita a scendere dal palco, poiché la sua musica non è nulla senza l’ascolto di Sophia.

Quando Charlie finalmente raggiunge Sophia, lei lo accoglie con sorpresa, rendendosi conto che lui sta mettendo a rischio il futuro dell’intera band per questa conversazione. Quando lui rifiuta di cedere, lei finalmente rivela la fonte delle sue paure e della sua frustrazione. Charlie avrebbe dovuto accompagnarla al college, ma non solo non l’ha fatto, ma lei lo ha anche visto correre lungo la strada, apparentemente senza curarsi di lei.

L’interpretazione di Sophia di questi eventi dà voce a tutte le sue ansie più profonde, in gran parte legate alla sua paura di essere ignorata in futuro. Si rende conto che Charlie è il tipo di persona che dedica tutto alla musica, ma questo, unito alla sua natura impulsiva, la porta anche a mettere in discussione la sua affidabilità. Tuttavia, tutto questo si basa su un malinteso, e alla fine Charlie trova il tempo di dirle la verità sulla sua discendenza, cosa che ha scoperto solo di recente.

La rivelazione avvicina immediatamente Charlie e Sophie, poiché in quel momento lei può identificarsi con il suo senso di smarrimento e confusione. In un momento di profonda empatia, si rende conto che anche lui è una persona tridimensionale che ha bisogno delle sue cure tanto quanto lei. Inoltre, la decisione di Charlie di rischiare di sacrificare la band solo per parlare con lei rafforza le sue priorità, dissipando ogni falsa convinzione che lei ha mantenuto fino a quel momento.

Con questo, la coppia confessa i propri sentimenti e si scambia un bacio. Ma per Sophia non è finita qui, perché il finale consolida anche la sua importanza per i Runarounds. Durante la firma del contratto con Danny Mace, il gruppo ha anche aggiunto una clausola che include Sophia nell’equazione. L’obiettivo è quello di pubblicare i suoi scritti, e Mace accetta, chiudendo il cerchio dell’arco narrativo di Sophia come artista.

Charlie riavrà la casa? Cosa succederà ai Runarounds?

Sebbene la storia dei Runarounds riguardi principalmente il passaggio all’età adulta dei ragazzi, è costantemente influenzata dalle loro esperienze di vita, dai problemi con i genitori alle aspirazioni professionali. In quanto protagonisti, Charlie e la sua famiglia sono al centro dell’attenzione, con la maggior parte delle loro ansie che si riducono a questioni economiche. Il padre di Charlie è bloccato dal blocco dello scrittore e questo li lascia senza soldi per pagare il mutuo della casa.

Con il passare degli episodi, Charlie deve assistere alla lenta disgregazione della sua famiglia a causa di questo dilemma e alla fine decide di assumersi la responsabilità. Anche se il suo percorso per guadagnare abbastanza inizia con fiducia, perde rapidamente slancio quando si trova di fronte a una serie di vicoli ciechi. Tuttavia, l’ingresso di Danny Mace nella band significa che finalmente possono guadagnare soldi veri, e Charlie fa in modo che il suo primo stipendio sia dedicato al recupero della casa.

La mossa di Charlie non solo lega un filo conduttore della trama, ma completa anche una delle questioni tematiche principali della serie. Tutti i membri della band si trovano ad affrontare la stessa domanda: se la loro arte sia sostenibile come carriera. Spesso, i loro genitori sono dall’altra parte di questa domanda, con alcune preoccupazioni valide. Tuttavia, la storia di successo di Charlie si ripercuote su tutto il gruppo e tutti i membri riescono a riportare la felicità nelle loro vite familiari.

Ci viene mostrato che il padre di Neil è malato, ma ha evitato le cure; tuttavia, grazie alla sua nuova libertà economica, Neil può ottenere le migliori cure possibili per la persona amata. Wyatt si trova in una situazione simile, poiché il suo rapporto con la madre è stato quello più influenzato dalla questione economica. Bez, il cui padre è anche lui un musicista, riesce finalmente a dimostrare il suo valore e la sua fiducia nella band, mentre Topher ha l’ultima parola nella sua lotta con la famiglia.

È importante notare che il denaro è solo un mezzo nella storia, mentre il vero messaggio tematico è quello di credere nella propria passione. Pur essendo consapevole delle difficoltà che comporta intraprendere una carriera nel settore creativo, la serie mostra anche un possibile lieto fine, frutto di perseveranza e duro lavoro. Con la band ufficialmente affiliata a Danny Mace, hanno un compito urgente da svolgere: creare un album completo.

Il loro lavoro finora è stato uno sforzo collettivo non solo dei musicisti della band, ma anche dei loro due manager, Pete e Amanda, del loro regista, Bender, e, soprattutto, della loro paroliera, Sophia. In questo modo, tutti gli amici sono destinati a unirsi alla ricerca del loro prossimo capolavoro, aggiungendo una sana dose di divertimento alla loro espressione creativa. Mace conclude lo spettacolo con una dichiarazione d’intenti: trasformare i Runarounds nella band più grande del mondo, e il team è pronto ad affrontare questa sfida.