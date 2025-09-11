Love Untangled è una storia vera? La Garam High School esiste davvero?

La commedia romantica coreana di Netflix Love Untangled (il cui titolo originale è “Gobaekui Yeoksa”) racconta la storia commovente di un’adolescente e della sua vena romantica. Park Se-ri è sempre stata alla ricerca del vero amore. Tuttavia, ha collezionato solo una serie di tentativi falliti. Ma questa volta è determinata a cambiare le cose quando Kim Hyeon, il ragazzo più affascinante della scuola, attira la sua attenzione. Di conseguenza, chiede aiuto alle sue amiche per preparare il terreno per una confessione magica.

Allo stesso tempo, lavora alla sua missione personale di trovare un modo per domare i suoi capelli perennemente ricci, che sono stati fonte di complessi per tutta la vita. Tuttavia, lungo il percorso accade qualcosa di inaspettato quando Se-ri stringe amicizia con Han Yun-seok, lo studente trasferitosi da Seul, distaccato e cinico. Il regista Sun Namkoong racconta la storia di una romantica storia d’amore che sicuramente toccherà il cuore nostalgico degli spettatori attraverso temi universali legati al passaggio all’età adulta.

Love Untangled è una storia di fantasia sull’amore adolescenziale e l’accettazione di sé

“Love Untangled” è una storia di fantasia che attinge a elementi realistici dell’adolescenza per portare sullo schermo personaggi con cui è facile identificarsi. Scritto dagli sceneggiatori Ji Chun-hee e Wang Du-ri, il film ha come protagonista Park Se-ri, una giovane donna afflitta da idee romantiche senza speranza e da insicurezze di lunga data su se stessa.

Di conseguenza, la sua storia, ricca di commedia, romanticismo e temi di scoperta di sé, presenta una narrazione con cui molti potranno facilmente identificarsi. In particolare, il complicato rapporto di Se-ri con i suoi capelli ricci diventa un aspetto cruciale della sua caratterizzazione. Ambientato alla fine degli anni ’90, il film attinge agli standard di bellezza ristretti e rigidi dell’epoca, in particolare per quanto riguarda i capelli lisci come spaghetti nella cultura. In quanto tale, la permanente magica coreana rimane parte integrante della narrazione.

Si dice che la permanente coreana Magic Straight Perm, un trattamento di stiratura permanente dei capelli, abbia raggiunto la notorietà negli anni ’90, quando è entrata nel mainstream culturale. Da allora, è diventata una tecnica di stiratura dei capelli molto popolare, utilizzata da molte persone per domare i propri capelli naturalmente ricci.

Nel film, Se-ri interpreta il ruolo di una ragazza di 19 anni con i capelli ricci che desidera disperatamente adattarsi allo standard e acquisire sicurezza nella sua sfortunata vita sentimentale. Tuttavia, nel processo di ricerca dello standard di bellezza, finisce per scoprire un amore vero che supera le insicurezze superficiali. Di conseguenza, data l’universalità delle insicurezze e dei dubbi su se stessi che si riscontrano nell’adolescenza e oltre, la storia della protagonista rimane autenticamente riconoscibile.

In una conferenza stampa, la regista Sun Namkoong ha condiviso la natura dell’approccio del film a questo aspetto della narrazione di Se-ri e ha detto: “La condizione dei suoi capelli (di Se-ri), che lei non può controllare, è il suo più grande complesso e l’origine del suo dolore”. Ha poi aggiunto: “Ho pensato che potessimo almeno sollevare la questione se lei abbia davvero bisogno di cambiarli”.

In alternativa, l’attenzione del film sull’amore adolescenziale e il suo impatto trasformativo sugli individui cerca anche di dare un senso di realismo. Invece di una relazione iper-romantizzata e idealizzata, la storia si concentra in realtà su un amore realistico e graduale che si trova nei luoghi più inaspettati ma confortanti. Così, anche senza un collegamento con la vita reale, la storia immaginaria di Se-ri riesce a colpire alcuni punti realistici.

La Garam High School è un istituto fittizio

Proprio come il film stesso, anche la sua location centrale, la Garam High School, rimane un’opera di finzione. Tuttavia, i fan potrebbero trovare istituti scolastici con un nome simile. Ad esempio, un istituto con lo stesso nome esiste nel webtoon “Tiki-Taka” di Hahayeong. I due luoghi condividono alcune notevoli somiglianze, come i colori, l’ambiente misto e lo status scolastico generale.

Tuttavia, quest’ultima non ha alcun collegamento diretto con la scuola di Se-ri in “Love Untangled”. Pertanto, la scuola superiore sullo schermo rimane confinata all’interno dei limiti fittizi del film. Tuttavia, nonostante la sua finzione, il luogo conserva un notevole senso di realismo. La narrazione di Se-ri cerca sempre di essere autentica, in modo da suscitare la nostalgia del pubblico.

Di conseguenza, la Garam High School di Busan rimane disseminata di elementi che identificano un’esperienza scolastica facilmente riconoscibile. Così, insegnanti di classe scontrosi ma in fondo amichevoli, partite di dodgeball competitive e ricche di drammi, superstizioni intrecciate con storie d’amore e altri elementi riconoscibili caratterizzano l’identità della scuola fittizia.

Inoltre, le sfumature che caratterizzano il rapporto di Se-ri con i suoi amici, tra cui il suo compagno di banco Baek Seong-rae e la sua rivale Ko In-jeong, aggiungono ulteriore realismo al luogo. In definitiva, questi elementi narrativi e visivi finiscono per circondare la Garam High School di un’aria di realismo. Tuttavia, la scuola stessa non ha corrispondenti diretti nella vita reale.