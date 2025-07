The Sandman – Stagione 2 Vol. 1, la spiegazione del finale: la scelta devastante di Sogno

Nel Vol. 1 di The Sandman – Stagione 2, ora in streaming su Netflix, Sogno (Tom Sturridge) si trova di fronte a una scelta difficile che ha un costo elevato. Trecento anni fa, il fratello di Sogno, Distruzione (Barry Sloane), abdicò al suo regno e ora l’unica persona che può rintracciarlo è l’oracolo Orfeo (Ruairi O’Connor), figlio di Sogno e della musa Calliope (Melissanti Mahut). Ma Sogno non vede Orfeo dal loro ultimo, straziante incontro su un’isola inesplorata al largo della costa greca.

“Penso che la differenza tra l’ultima volta che Morfeo [vede] suo figlio e l’ultima volta che si incontrano sia una differenza nella qualità dell’amore”, ha detto Sturridge a Netflix. “[È] la comprensione dei suoi fallimenti come padre e il disperato bisogno di dare a suo figlio l’unica cosa che desidera, a costo potenzialmente di tutto per lui.” E quindi, come finisce il loro fatidico incontro?

Perché Orfeo e Sogno si erano allontanati?

Come rivelato nell’episodio 5, Orfeo fu ridotto a una testa mozzata dopo che le Sorelle della Frenesia, una spietata setta del dio greco Dioniso, lo attaccarono e lo smembrarono. Orfeo si era ribellato al volere del padre e si era rivolto al pericoloso gruppo nel disperato tentativo di essere ucciso e riunirsi alla moglie defunta Euridice (Ella Rumpf) negli Inferi.

In seguito, Orfeo implorò il padre di porre fine alla sua vita, ma Sogno non riuscì a farlo. Anche perché agli Eterni è proibito spargere il sangue della famiglia. Così, Sogno lasciò la cura del figlio a un ordine di sacerdoti sull’isola e disse a Orfeo che non si sarebbero più incontrati. E Sogno mantenne la parola data, fino a questo momento.

Ma ora, Sogno deve a suo figlio una benedizione in cambio del suo aiuto nel localizzare la Distruzione. Il dono che Orfeo chiede è la sua morte, la pace, finalmente. “Sogno sa cosa succederà e conosce il prezzo che verrà pagato“, dice Sturridge. Proprio come nell’ultimo incontro di Sogno con Orfeo, la loro conversazione è cupa. Questa volta, tuttavia, Sogno si scusa e ammette persino i suoi fallimenti come padre.

“È un tipo di tortura diverso”, spiega Tom Sturridge. “Penso che la tortura dell’ultima volta che [Sogno] ha visto [Orfeo] riguardasse più il rimpianto e il veleno che lo perseguita da quell’incontro, a causa del suo comportamento”. Nel frattempo, questo incontro riguarda “in definitiva fare qualcosa di bello e dare a suo figlio la cosa più importante. Ma le conseguenze sono così enormi che è un grande peso”.

Ruairi O’Connor osserva che il figlio di Sogno ha un “rapporto piuttosto complicato con suo padre”. “Questo è davvero merito di Orfeo”, dice l’attore a Netflix. “Ha preso la decisione di rincorrere sua moglie, Euridice, e di andare nell’Ade contro il consiglio del padre. Questo ha significato che sono rimasti separati per 2000 anni, ed è devastante per Orfeo.” Quindi, quando Sogno ritorna, “mette molto in gioco per consolidare il rapporto e fare la cosa giusta con suo figlio.”

Dov’è finito Distruzione, e perché?

Nell’episodio 6, viene rivelato che Distruzione vive sulla sua isola proprio accanto al tempio di Orfeo. “Sembra che nostro fratello abbia scelto di vivere nell’unico posto in cui sapeva che non avrei osato andare”, dice Sogno nell’episodio.

Sogno e Delirio (Esmé Creed-Miles) si riuniscono con il fratello, che vive in una villa soleggiata e appartata con un cane parlante di nome Barnabas (doppiato da Steve Coogan). Distruzione non ha alcuna intenzione di tornare nel suo regno, perché non può più sentirsi responsabile della distruzione di vite, mondi e universi. A tal fine, ha deciso di andare in un luogo in cui i suoi fratelli non possono seguirlo.

Prima di andarsene, Distruzione lascia a Sogno un ultimo potente consiglio: “Ricorda che me ne sono andato. Ricorda quanto è stato difficile per me andarmene. Ma l’ho fatto per amore… Per l’umanità. Per questo mondo e per tutti gli altri… L’amore è l’unica buona ragione per fare qualsiasi cosa”.

Sogno uccide Orfeo?

Negli ultimi momenti dell’episodio 6, Sogno concede finalmente a suo figlio Orfeo il dono della morte. “È una cosa enorme”, dice O’Connor. “È questa cosa che Orfeo insegue da 2000 anni: non esistere. Non è bello vivere come una testa disincarnata e, a questo punto, penso che si tratti di sapere il sollievo che otterrà”.

L’attore aggiunge: “Ma deve anche morire, il che è intrinsecamente molto terrificante e non si sa cosa accada. È una scena molto oscura e sembra che Dream stia suggerendo un costo enorme… che cambierà la struttura del mondo”. L’atto ha un impatto emotivo su Sogno, che torna nel suo regno e si addolora in privato. È la prima volta nella serie in cui lo vediamo piangere.

“Ci sono cose per cui non devi cercare emozioni”, dice Sturridge. “L’uccisione di tuo figlio è una cosa oscura, inquietante e orrenda e quindi, in un certo senso, non era qualcosa che richiedeva molta preparazione”. Ma ora che Sogno ha versato sangue familiare – nonostante Orfeo glielo abbia chiesto – deve rispondere alle Furie, le dee greche della vendetta, conosciuti anche come le Eumenidi (Benevole).