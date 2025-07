The Old Guard 2, spiegazione del finale: il cliffhanger lascia presagire una trilogia

Il finale con cliffhanger di The Old Guard 2 prepara il terreno per un terzo film della serie. Basato sull’omonimo fumetto creato da Greg Rucka, i film di The Old Guard si concentrano su un gruppo di guerrieri immortali che proteggono e influenzano l’umanità da secoli. Il cast di The Old Guard 2 si espande per includere alcuni nuovi immortali, tra cui alleati come lo studioso Tuah e il misterioso cattivo Discord.

The Old Guard 2 amplia anche la tradizione della serie, rivelando la vera importanza della nuova recluta Niles e cosa potrebbe significare la sua presenza per il resto dei guerrieri immortali. Tutto ciò porta a una massiccia battaglia finale che si conclude con la sconfitta degli eroi e una morte memorabile. Tuttavia, questo non demoralizza i sopravissuti e anzi getta le basi per un sequel più ricco d’azione. Ecco cosa succede nel finale cliffhanger di The Old Guard 2 e come prepara un finale esplosivo per la trilogia.

Spiegazione del piano di Discord per gli Immortali – I piani di Discord per il futuro sono tutti una bugia

Il grande finale cliffhanger di The Old Guard 2 rivela che Discord intende ripristinare la sua immortalità perduta e che è disposta a usare con la forza le abilità di Niles come “Ultimo Immortale” per riuscirci. Discord viene presentata all’inizio di The Old Guard 2 come una figura antica e potente, ritenuta la prima immortale.

Inizialmente, le motivazioni di Discord sembrano essere radicate nel disgusto per le azioni di Andy. Guidando altri immortali in battaglia, hanno cambiato la traiettoria della storia umana. Discord sostiene che questo significhi giocare a fare Dio e che tutto ciò che fa è esporre gli immortali a un pubblico spaventoso e pericoloso.

Sebbene questa argomentazione sembri contribuire a convincere Quynh, recentemente liberata, a schierarsi dalla sua parte, si rivela anche una menzogna. Si scopre che, dopo innumerevoli millenni, Discord ha naturalmente perso la sua immortalità. Temendo la morte, ha deciso di catturare Niles, che possiede il potere di porre fine alle capacità curative di un Immortale e permetterne il trasferimento a un nuovo ospite.

Questo si ricollega alla scena finale di The Old Guard 2, che vede Discord sconfiggere Andy in battaglia e fuggire dal complesso con Niles, Joe, Nicky e Tuah catturati. Questo apre le porte a un possibile terzo film di The Old Guard incentrato su Andy e Quynh che collaborano per trovare gli altri prima che i piani di Discord si realizzino.

Le spiegazione delle abilità uniche di Niles come ultimo immortale – Niles è la minaccia più pericolosa per gli immortali in The Old Guard 2

Niles è stato inizialmente presentato in The Old Guard semplicemente come un altro immortale, l’ultimo di una lunga serie di persone che hanno scoperto di essere immortali. Tuttavia, si scopre che Niles ha delle abilità speciali, poiché Discord e Tuah arrivano a credere che sia la profetizzata “Ultima Immortale“.

Entrambi credono che Niles sarà l’ultima della loro specie, l’ultima persona a nascere con la capacità di riprendersi naturalmente da qualsiasi ferita. Questo status conferisce a Niles un grande vantaggio rispetto agli altri immortali, poiché le sue ferite possono annullare le capacità di guarigione di un altro immortale.

Questo si rivela essere ciò che è successo ad Andy in The Old Guard, poiché è stata una ferita di Niles a rendere Andy di nuovo mortale. Tuttavia, se l’immortale ferito cede volontariamente la propria immortalità a un’altra persona, questa può impossessarsi di lui e renderlo immortale.

Questo è il motivo per cui Discord desidera Niles, poiché possiede la capacità di trasferire l’immortalità di un altro in Discord. Sebbene possa essere difficile trovare un immortale disposto a trasferirle il proprio potere, la cattura dei compatrioti di Niles da parte di Discord le conferisce un potere sul giovane immortale.

Come Andy diventa di nuovo immortale e perché Booker si sacrifica – Booker trova finalmente il finale che cercava

Andy trascorre gran parte di The Old Guard 2 di nuovo mortale. Sebbene questo stato non sembri preoccuparla, le pone alcune sfide in combattimento. Tuttavia, alla fine recupera i suoi poteri curativi, anche se a costo della vita di Booker.

Uno degli altri immortali introdotti in The Old Guard, Booker si era stancato della sua vita immortale e aveva tradito il resto della squadra per avere la possibilità di porre fine alla sua vita. Sebbene alla fine si fosse reso conto del suo errore, fu bandito dal gruppo. Tuttavia, Quynh e Discord costringono Booker a rompere il suo voto per evitare gli altri.

Dopo aver appreso da Tuah delle capacità di Niles, Booker si lascia ferire. Si precipita quindi a cercare Andy, lasciandole silenziosamente in eredità la sua immortalità e le sue capacità di guarigione. Sembra che, proprio come nel film precedente, Booker fosse semplicemente concentrato sulla ricerca di un modo per sfuggire alla sua esistenza senza tempo.

In questo modo, Andy sarebbe riuscita a sopravvivere al suo duello con Discord. Questo conferisce anche un sottotesto più oscuro alla decisione di Booker di rimanere indietro e combattere i soldati a costo della sua vita, poiché sembra che Booker non avesse alcuna intenzione di uscire vivo da quella battaglia. È un elemento cupo della narrazione che è silenziosamente straziante.

Perché Quynh perdona Andy e decide di aiutarla contro Discord – Quynh e Andy passano la maggior parte del film a litigare, ma si riappacificano nel finale

Il grande filo conduttore emotivo di The Old Guard 2 è il rapporto di Andy con Quynh, la sua ex migliore amica, gettata in mare secoli prima. Quando Quynh viene trovata da Discord e liberata nel mondo, inizialmente è furiosa perché Andy ha rinunciato a cercarla.

A suo merito, Andy non cerca di farla uscire dal senso di colpa e si mostra sinceramente affranta dalla giustificata rabbia di Quyhn. Tuttavia, Quynh non conosce la piena portata del piano di Discord. Di conseguenza, non è a conoscenza delle capacità di Niles, il che significa che quando viene ferita da Niles, le sue capacità di guarigione vengono annullate e si ritrova sull’orlo della morte.

Andy salva la vita di Quynh e le cura le ferite, dimostrando alla sua vecchia amica che è ancora dedita al suo benessere e alla sua sopravvivenza. Questo permette a Quynh di guarire dalle sue ferite e alla fine decide di collaborare con Andy per dare la caccia a Discord.

Sebbene Quynh non sembri essere motivata tanto dal salvare gli altri immortali quanto dal vendicarsi di Discord per averla lasciata morire, la sua disponibilità ad abbracciare di nuovo Andy come alleato rappresenta un grande passo avanti per i personaggi. Li pone come il nucleo di un potenziale The Old Guard 3.

In che modo il finale annuncia The Old Guard 3, ci sarà un sequel? – The Old Guard 3 non è attualmente in fase di sviluppo, ma The Old Guard 2 lo prepara

The Old Guard 2 si conclude con un cliffhanger colossale, con Andy e Quynh che lavorano insieme mentre si dirigono a dare la caccia a Discord e salvare i loro alleati. Un sequel seguirebbe inevitabilmente la coppia mentre dà la caccia ai loro alleati catturati, impegnati a salvarli dall’esercito di Discord.

Un altro filo conduttore persistente per The Old Guard 3 è il destino di James Copley, l’alleato mortale del gruppo. Copley viene visto per l’ultima volta nel film mentre affronta i soldati di Discord, con il suo destino rimasto un mistero. Probabilmente si scoprirà che Copley è sopravvissuto, ma questo lascia il suo ruolo in un sequel in sospeso.

Sebbene The Old Guard 2 si concluda con un cliffhanger colossale, non c’è un terzo film attualmente in fase di sviluppo. Considerato il tempo impiegato dal sequel di The Old Guard del 2020 per vedere finalmente la luce, potrebbe volerci del tempo prima che il terzo film entri in produzione, per non parlare della sua uscita. Anche se il film ricevesse il via libera da Netflix, potrebbe volerci del tempo prima che la produzione possa iniziare, a causa dei fitti impegni del cast.