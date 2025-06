Cast e personaggi di We Were Liars

We Were Liars di Prime Video vanta un cast di grande talento, composto da attori sia emergenti che affermati, che contribuiscono a dare forma a questo misterioso dramma adolescenziale. Basato sull’omonimo best seller di E. Lockhart, lo show racconta la storia di una ragazza adolescente che cerca di recuperare i ricordi dell’estate precedente dopo aver subito un trauma cranico. We Were Liars di Prime Video doveva rispettare molti aspetti del libro, e la serie riesce a soddisfare le alte aspettative.

We Were Liars è perfetta per una maratona estiva, e gran parte del merito va alle straordinarie interpretazioni del cast. La famiglia Sinclair è un gruppo disfunzionale e caotico, i cui membri riescono a malapena a sopportarsi nonostante si amino. Nonostante ciò, “i bugiardi” sono migliori amici che si sostengono a vicenda. Ogni attore rende il proprio personaggio memorabile e contribuisce a plasmare le dinamiche più ampie di Beechwood Island.

Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman

Data di nascita: 6 maggio

Attiva dal: 2008

Attrice: Emily Alyn Lind è nata a Brooklyn, New York, e ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando la giovane Amanda Clarke in Revenge, uno dei migliori ruoli della Lind. Da allora, si è costruita una reputazione come attrice drammatica di grande talento, apparendo spesso in film horror e serie televisive per adolescenti.

Personaggio: In We Were Liars, Emily Alyn Lind interpreta Cadence, un’adolescente della prestigiosa e ricca famiglia Sinclair. Trascorre ogni estate nell’isola di Beechwood della sua famiglia. Nell’estate del 2015 subisce un trauma cranico che le causa un’amnesia parziale e nell’estate del 2016 torna determinata a recuperare i suoi ricordi.

Esther McGregor nel ruolo di Mirren Sinclair

Attiva dal: 2018

Attrice: Esther McGregor è nata a Londra, in Inghilterra, e ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando Isabel nel controverso film del 2024 Babygirl. È la figlia dell’attore Ewan McGregor e della scenografa Eve Mavrakis.

Personaggio: In We Were Liars, Esther McGregor interpreta Mirren Sinclair, la figlia di Bess e cugina di Johnny e Cadence. È una dei quattro “bugiardi”.

Joseph Zada nel ruolo di Johnny Sinclair

Attivo dal: 2019

Attore: Joseph Zada è un attore emergente il cui ruolo più importante prima di We Were Liars è stato quello di Charlie Roth in Invisible Boys. Al momento dell’uscita di We Were Liars, Zada era già stato scritturato per interpretare Cal Trask in East of Eden e Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Personaggio: In We Were Liars, Joseph Zada interpreta Johnny Sinclair, figlio di Carrie e cugino di Mirren e Cadence. Johnny ha un atteggiamento spensierato ed è un altro dei quattro “bugiardi”.

Shubham Maheshwari nel ruolo di Gat Patil

Attivo dal: 2021

Attore: Shubham Maheshwari è un attore emergente il cui unico progetto precedente è il cortometraggio Haven Dust.

Film e serie TV di rilievo: N/A

Personaggio: In We Were Liars, Shubham Maheshwari interpreta Gat Patil, il nipote di Ed Patil che ogni estate, fin da bambino, viene a Beechwood Island. È il quarto “bugiardo”.

Cast secondario e personaggi di We Were Liars

Caitlin FitzGerald nel ruolo di Penny Sinclair: In We Were Liars, Caitlin Fitzgerald interpreta Penny Sinclair, madre di Cadence Sinclair e figlia di mezzo dei Sinclair. Fitzgerald ha ottenuto il suo grande successo nel 2009, interpretando Lauren Adler nel film It’s Complicated. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Libby Masters in Masters of Sex, l’agente Daphne O’Connor in The Trial of the Chicago 7 e Serena Wolcott in UnREAL.

Mamie Gummer nel ruolo di Carrie Sinclair: In We Were Liars, Mamie Gummer interpreta Carrie Sinclair, la figlia maggiore dei Sinclair e madre di Johnny. Anche se la serie è durata solo una stagione, Mamie Gummer ha ottenuto il suo grande successo interpretando il ruolo principale in Emily Owens M.D. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Mel in The Lifeguard, Nancy Crozier in The Good Wife e Julie in Ricki and the Flash.

Wendy Crewson nel ruolo di Tipper Sinclair: In We Were Liars, Wendy Crewson interpreta Tipper Sinclair, la matriarca della famiglia Sinclair. Crewson ha ottenuto il suo grande successo interpretando Leslie Abbott nel film del 1991 The Doctor. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Laura nei film Santa Clause, la dottoressa Dana Kinney in Saving Hope e Grace Marshall in Air Force One.

Candice King nel ruolo di Bess Sinclair: Candice King (nata Accola) interpreta Bess Sinclair, la figlia più giovane dei Sinclair e madre di Mirren, in We Were Liars. King ha ottenuto il suo grande successo interpretando Caroline Forbes in The Vampire Diaries. Oltre al ruolo che l’ha resa famosa, è nota soprattutto per aver interpretato Kimberly in After We Collided, Sharon in Love Hurts e Melanie McGuire in Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story.

Rahul Kohli nel ruolo di Ed Patil: In We Were Liars, Rahul Kohli interpreta Ed Patil, fidanzato di lunga data di Carrie Sinclair e zio di Gat. Kohli ha ottenuto il suo grande successo nel 2015 quando ha interpretato Ravi Chakrabarti in iZombie. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Leo Usher nel cast di The Fall of the House of Usher, Teddy in Next Exit e Miles Watlow in The Electric State.

David Morse nel ruolo di Harris Sinclair: In We Were Liars, David Morse interpreta Harris Sinclair, il patriarca della famiglia Sinclair e padre di Carrie, Bess e Penny. Morse ha ottenuto il suo grande successo quando ha interpretato il dottor Jack Morrison in St. Elsewhere. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Brutus “Brutal” Howell in The Green Mile, il colonnello Reed in The Hurt Locker e il maggiore Tom Baxter in The Rock.

Brady Droulis nel ruolo di Will Dennis Sinclair: Brady Droulis interpreta Will Dennis Sinclair, il fratello minore di Johnny, in We Were Liars. Il giovane attore non ha ancora avuto la sua grande occasione, ma i suoi ruoli più importanti includono Young Dean in Supernatural e Tommy Fife in Home Before Dark.

Emerson MacNeil nel ruolo di Bonnie Sheffield Sinclair: Emerson MacNeil interpreta Bonnie Sheffield Sinclair, la sorella minore di Mirren, in We Were Liars. La promettente attrice bambina non ha ancora avuto la sua grande occasione, ma i suoi ruoli più importanti sono quelli di Alicia in The Queen of My Dreams e Ash Lanier in The Sinner.

Manaia Wall nel ruolo di Liberty Sheffield Sinclair: In We Were Liars, Manaia Wall interpreta Liberty Sheffield Sinclair, la sorella minore di Mirren. Il primo ruolo di Wall è quello di Liberty in We Were Liars.

Dylan Bruce nel ruolo di Brody Sheffield: In We Were Liars, Dylan Bruce interpreta Brody Sheffield, il marito di Bess. Bruce ha ottenuto il suo grande successo interpretando Chris Hughes nella soap opera diurna As the World Turns. Tra i suoi ruoli più importanti figurano Paul Dierden in Orphan Black, Bobo Winthrop in Midnight Texas e Tanner Kent in The Spiderwick Chronicles.

Leandro Vigueras nel ruolo del giovane Gat: In We Were Liars, Leandro Vigueras interpreta il giovane Gat nelle scene flashback della prima estate di Gat a Beechwood. Questo è il primo ruolo di Vigueras.

Quinn LeBlanc nel ruolo del giovane Johnny: In We Were Liars, Quinn LeBlanc interpreta il giovane Johnny nei flashback. We Were Liars è il suo primo ruolo da attore con un nome.

Raewynn Martel nel ruolo della giovane Cadence: In We Were Liars, Raewynn Martel interpreta la giovane Cadence nei flashback. Questo è il suo primo ruolo.

Nikita Goold nel ruolo della giovane Mirren: Nikita Goold interpreta la giovane Mirren nei flashback di We Were Liars, il suo primo ruolo da attrice.