We Were Liars è basato su una storia vera? I Sinclair sono basati su una famiglia realmente esistita?

We Were Liars di Prime Video è la storia di una diciassettenne di nome Cadence Sinclair alla ricerca dei ricordi perduti dell’anno appena trascorso. Il mistero ruota attorno ai ricchi Sinclair, durante la loro vacanza estiva annuale sulla loro isola privata al largo della costa del Massachusetts. Mentre la famiglia appare unita e perfetta davanti alle telecamere, sotto si celano oscuri segreti e avidità, e ogni adulto gioca i propri giochi. Le Liars – Cadence, Mirren, Johnny Sinclair e Gat Patil – hanno trascorso ogni estate su quest’isola, promettendosi di non lasciare mai che le cose cambino. Ma il mistero dietro “Estate 16” di Cadence ha cambiato tutto. Riunitasi con le altre Liars quest’estate, Cadence, ancora alle prese con il trauma dell’incidente, ripercorre i suoi passi. I ricordi che scopre la cambiano per sempre.

Creata da Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, la serie thriller psicologica vede protagonisti Emily Alyn Lind, Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Candice King, Mamie Gummer, Caitlin FitzGerald e David Morse, dando vita alla straziante realtà di Beechwood Island. Usando la menzogna come strumento, la storia si intreccia sapientemente con complesse dinamiche familiari, evidenziando il prezzo che queste possono comportare per i membri di ogni età. Le loro ansie sono catturate in modo estremamente realistico, utilizzando l’ambiente come strumento narrativo per comprendere i meccanismi interni della mente del protagonista.

We Were Liars è un adattamento di un romanzo di fantasia

“We Were Liars” è una storia interamente di fantasia, adattata dall’omonimo romanzo del 2014, scritto da E. Lockhart e sviluppata per il grande schermo dalle creatrici Julie Plec e Carina Adly MacKenzie. Sebbene gli showrunner apportino diverse modifiche alla narrazione, il nucleo rimane invariato. Numerose ispirazioni tratte dalla vita reale hanno portato alla creazione del libro, a partire dalle esperienze personali dell’autrice. Ha affermato che il concetto di Cadence è nato come una trasposizione delle sue ambizioni e dei suoi sentimenti di rabbia e disperazione, nonostante l’autrice e il personaggio conducano vite molto diverse. Altri episodi della vita di Lockhart, come il periodo in cui ha ottenuto una borsa di studio in una scuola privata, hanno ispirato il personaggio di Gat Patil. Il collegamento qui sembra essere un senso di distacco e disillusione nei confronti dei privilegi e dell’élite.

Inoltre, Lockhart ha affermato che, pur non avendo mai sofferto di emicrania, diverse persone a lei vicine ne hanno sofferto, e ha usato questa affermazione come base per esplorare come il dolore e l’instabilità mentale possano influenzare il modo in cui si percepisce il mondo e si reagisce ai suoi stimoli. L’autrice ha spiegato che la rivalità tra fratelli per la proprietà e la ricchezza di Harris Sinclair deriva principalmente dal racconto di Re Lear. Tuttavia, l’inserimento di Cime Tempestose nel racconto sorprende persino l’autrice stessa. Questa consapevolezza le è giunta molto più tardi, il che implica che specifiche esperienze di vita reale si siano inconsciamente infiltrate in questo mistero. Profondamente radicate nell’esperienza di vita reale, le emozioni di amore e disperazione e i temi della razza e della coscienza di classe pervadono la narrazione.

We Were Liars affronta le molteplici forme di razzismo e classismo

Gat Patil diventa il principale portavoce della storia, sottolineando la differenza tra la vita delle persone comuni e quella dei ricchi. Il privilegio diventa uno dei punti chiave della discussione: i bugiardi arrivano a disprezzare la superficialità e la vanità dei genitori, arrivando infine a prendere misure drastiche per contrastarla. La narrazione riflette sulle numerose ingiustizie che le persone vittime di razzismo subiscono e su come la ricchezza venga spesso generata sullo sfruttamento ambientale, con vite innocenti spinte ancora più in basso nella povertà. Questi momenti di acuta consapevolezza portano un profondo cambiamento nella mente della protagonista, che inizia a vedere la sua vita in modo diverso. I personaggi principali rifiutano la crudeltà che deriva dal privilegio e mostrano una grande sensibilità alla disparità.

Uno dei motivi centrali della narrazione è quello delle fiabe. Secondo gli autori di “We Were Liars”, le fiabe hanno un peso grazie alla verità umana che racchiudono. Queste storie mitologiche e meravigliose vengono riprodotte nel corso dei secoli, esprimendo i desideri fondamentali dell’umanità attraverso la fantasia, raggiungendo una qualità senza tempo. Questo aspetto della narrazione si riflette nelle invenzioni di verità di Cadence, che ritrovano la strada per il futuro a prescindere da quante volte tenti di seppellirle. Allo stesso modo, la protagonista, ispirandosi alla nonna, usa le fiabe per fare un’analogia con il mondo immaginario in cui vive e, per estensione, può fungere da analogia per la società in generale. Certe verità possono essere trasmesse attraverso le storie solo per attenuarne l’impatto, e “We Were Liar” funziona come una di queste.

I Sinclair traggono ispirazione dalle esperienze infantili dell’autore

I Sinclair sono una famiglia immaginaria creata appositamente per “We Were Liars”. Tuttavia, sembrano ispirarsi a una serie di famiglie benestanti realmente esistite che l’autrice incontrò da bambina. Durante i suoi viaggi in traghetto di ritorno a casa, la giovane Lockhart notò numerose isole private con lussuose case isolate. Questo diede il via a un esercizio di fantasia che avrebbe dato vita all’ambientazione della storia. Pertanto, le famiglie miliardarie che possiedono intere isole in America possono fungere da ispirazione per i Sinclair. Tra queste, grandi nomi come la famiglia Malone, proprietaria di Samsan Clay Island alle Bahamas, e la famiglia Ziegler, che usava le proprie proprietà a Hay Island, nel Connecticut, come cottage estivo.

Poiché si dice che Beechwood Island si trovi nella regione del Massachusetts, in particolare tra le isole elisabettiane, l’ispirazione più probabile per i Sinclair è la famiglia Forbes, che possiede la maggior parte delle isole di quella regione. Sebbene si sappia poco altro sulle attività commerciali della famiglia, la loro considerevole ricchezza e le loro conoscenze sembrano implicare che abbiano messo le mani in molte importanti industrie. Il patriarca, Harris, è descritto come un capitalista dal profondo razzismo e arcaismo. Il suo controllo si riflette nei disperati tentativi delle figlie di ereditare la proprietà dei Sinclair. Ciò riflette come il potere possa rapidamente accecare le persone, seminando caos e sfiducia, che possono essere superati solo rafforzando i legami con i propri cari.