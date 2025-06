We Were Liars, la spiegazione del finale: i bugiardi sono fantasmi o sono reali?

Alla fine di We Were Liars di Prime Video, una rivelazione sensazionale ribalta l’intera trama, quando Cadence finalmente capisce la verità dietro l’incidente che le ha fatto perdere la memoria. Sebbene abbia implicazioni scioccanti per tutti i personaggi principali della storia, solleva anche ulteriori domande sull’ambiguità delle altre parti della serie, in particolare perché gli elementi di mistero e dramma familiare si intrecciano in modo complicato nelle fasi finali. Pertanto, il destino dei Liars (Cadence, Johnny, Mirren e Gat) dipende da come la protagonista percepisce il suo passato e cerca di dargli un senso senza perdere la speranza e la fiducia in se stessa. Tuttavia, l’incertezza cresce man mano che la natura della rivelazione finale viene alla luce alla fine, lasciando Cadence in uno stato di caduta libera. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in We Were Liars?

La serie inizia con una serie di flashback, la maggior parte dei quali derivanti dai ricordi frammentari di Cadence a seguito di un misterioso incidente. Sebbene non ricordi nulla di ciò che le è successo, Cadence ricorda che l’incidente è avvenuto verso la fine dell’estate del 2016, l’ultima vacanza estiva che ha trascorso a Beechwood Island. Ogni anno, la ricca famiglia di Cadence, i Sinclair, trascorre le vacanze sull’isola privata al largo della costa del New England di proprietà del patriarca della famiglia, Harris. I suoi ricordi dell’isola sono puri e idilliaci perché è il luogo dove può trascorrere le estati con i cugini Johnny e Mirren e la sua migliore amica Gat. Nell’estate del 2016, si è riunita con tutti loro e si è divertita per la maggior parte del tempo. Tuttavia, le cose sono andate storte quando un incidente ha sconvolto le loro vite e Cadence è rimasta affetta da amnesia.

Mentre si riprendeva dalle ferite e dalle frequenti emicranie, Cadence è tornata sull’isola per l’estate del 2017 per cercare risposte su ciò che le era successo durante le vacanze precedenti. Tuttavia, al suo ritorno, si rende conto che le cose non sono più le stesse sull’isola perché la villa di suo nonno, Clairmont, è stata ricostruita dal suo originale stile architettonico classico in una struttura moderna chiamata New Clairmont, che sembra fredda e sprezzante. Ma soprattutto, i Liars (Johnny, Mirren e Gat) si rifiutano di dirle cosa le è successo durante l’estate del 2016 o perché non l’hanno mai contattata durante il suo processo di recupero dopo l’incidente. Dopo averli pressati incessantemente, finalmente le dicono che hanno ricevuto l’ordine esplicito di non divulgare informazioni perché potrebbero risvegliare ricordi traumatici.

Determinata a scoprire tutta la verità, Cadence si allea con i Liars per ricostruire ciò che non ricorda, anche se loro sono riluttanti ad aiutarla per paura di causarle ulteriore dolore. Tuttavia, più tempo trascorre sull’isola, più i ricordi iniziano a riaffiorare, la maggior parte dei quali riguardano la sua relazione con Gat, che ha un ruolo fondamentale nel suo passato e nel suo presente. La loro storia d’amore in fiore rimane al centro della narrazione, soprattutto dal punto di vista emotivo. Tuttavia, man mano che i ricordi riaffiorano, Cadence si rende anche conto che l’estate del 2016 è stata tormentata da drammi, segreti, bugie e inganni, molti dei quali derivanti dalla natura disfunzionale della sua stessa famiglia. Tutto questo porta a ciò che è realmente accaduto la notte in cui ha perso la memoria, una notte che ha cambiato la sua vita in meglio o in peggio.

Il finale di We Were Liars: i bugiardi sono fantasmi? Cadence sta sognando?

Dopo aver affrontato diverse prove, tribolazioni e falsità nel corso della storia, la verità dietro l’incidente viene finalmente rivelata alla fine della stagione, quando le lacune nella memoria frammentaria di Cadence vengono colmate. La notte dell’incidente, la protagonista convinse i Liars che le ragioni principali dei dissidi e delle lotte intestine all’interno della famiglia Sinclair derivavano in gran parte dall’influenza di Harris su tutta la famiglia, in particolare dal modo in cui utilizzava la prospettiva dell’eredità per tenere tutti sotto controllo. Così, appiccarono il fuoco alla villa dei Clairmont, sperando che distruggendola avrebbero potuto porre fine al dramma familiare. Tuttavia, il piano fallì perché tutte le Liars tranne Cadence finirono per morire, una tragedia che lasciò una profonda cicatrice psicologica nel suo cervello, facendola dimenticare come le sue azioni avessero portato alla morte dei suoi cari.

Sebbene la rivelazione sul destino delle Liars sia sconvolgente, solleva una domanda ancora più grande: come fa Cadence a incontrare le Liars nell’estate del 2017 se sono morte un anno prima? La risposta arriva nelle parti finali, quando scopriamo che Cadence li ha immaginati, sia come meccanismo di difesa naturale della sua mente per impedirle di scoprire cosa è successo, sia perché sono semplicemente dei fantasmi. Sebbene la seconda spiegazione porti la storia nel territorio del soprannaturale, il finale sembra suggerire che ci sia una sovrapposizione tra il regno psicologico e quello spirituale. Poiché il cervello di Cadence ha cercato di proteggerla dalle conseguenze delle sue azioni, il che probabilmente si estende alla creazione di una realtà in cui immagina che Johnny, Mirren e Gat siano ancora vivi, potrebbe anche essere un modo per aiutarla ad andare avanti, attraverso un prodotto della sua immaginazione o una manifestazione dello spirito.

Durante tutta l’estate del 2017, Cadence è stata completamente sola, anche se credeva di interagire continuamente con le Liars. Nel finale, ci viene mostrato un flashback di tutte le scene dell’estate del 2017 in cui Cadence conversa con Johnny, Mirren o Gat. In realtà, in quel momento non c’era nessuno intorno a lei. I segni sottili erano sempre stati presenti, in modo implicito o esplicito, che le cose non erano come sembravano, anche nei piccoli indizi lasciati dalle Liars quando parlavano con lei. Nessuna di loro voleva che scoprisse la verità perché sapevano cosa era successo la notte in cui aveva perso la memoria, che era una piccola cosa rispetto a ciò che aveva realmente perso quella notte. Tuttavia, allo stesso tempo, aveva anche bisogno di sapere la verità per avere una possibilità di andare avanti.

Cadence si riconcilia con le Liars?

Una volta che Cadence ha accettato il fatto che il piano che aveva ideato con le Liars alla fine è costato loro la vita, piange la loro perdita mentre la verità finalmente affiora. Durante tutti i suoi precedenti tentativi, ogni volta che veniva a sapere della morte delle Liars attraverso i social media, online o tramite i suoi parenti, il suo cervello cancellava completamente la sua memoria, lasciandola senza alcun ricordo di ciò che era successo. Tuttavia, dopo aver attraversato il processo di ricordare organicamente tutto ciò che è successo nell’estate del 2016, è in grado di assimilare le informazioni in modo più permanente. Tuttavia, questo lascia ancora un vuoto incolmabile nel suo cuore perché le conseguenze delle sue scelte non potranno mai essere cancellate dalla sua psiche. A tal fine, trova un po’ di conforto nell’ultimo incontro con i fantasmi delle Liars (o nella sua allucinazione di loro).

Verso la fine, Cadence ha l’opportunità di parlare individualmente con Johnny, Mirren e Gat, che le confessano per l’ultima volta i loro rimpianti, i loro errori, i loro difetti e le loro paure. Nonostante si sentano in colpa per averli effettivamente condotti alla morte, i tre le dicono di non sentirsi troppo in colpa perché tutti loro hanno scelto di dare fuoco a Clairmont. Tuttavia, è solo che sono stati commessi degli errori e nessuno di loro era un piromane esperto. Tuttavia, la tragedia dell’incidente pesa ancora su tutti, anche se le altre Liars potrebbero essere semplicemente un prodotto del subconscio di Cadence che cerca di affrontare il proprio conflitto interiore. Tra le cose di cui parlano, Johnny le confessa la sua paura di bruciare, Mirren ammette che sua madre non l’ha mai vista e Gat è triste perché la sua relazione con Cadence deve finire.

Sebbene le conversazioni con i Liars possano essere semplicemente frutto della sua immaginazione, offrono a Cadence un senso di chiusura e riconciliazione di cui ha disperatamente bisogno per chiudere questo capitolo della sua vita. Considerando la tragedia che le ha stravolto la vita, sarebbe in una situazione ancora peggiore se non avesse i Liars a tenerle compagnia, sia sotto forma di allucinazioni che in altro modo. Alla fine della storia, vediamo Cadence tuffarsi in acqua con tutte loro, ricordando come si tuffavano tutte insieme durante l’estate. Tuttavia, questa volta non riemergono con lei, ma scompaiono nell’oceano. Questo probabilmente simboleggia il fatto che Cadence ha superato il trauma di averle perse ed è ora che loro se ne vadano e tornino al nulla.

Come reagisce la famiglia Sinclair dopo la tragedia?

Dopo il terribile incidente, in apparenza sembra che nulla sia cambiato per i Sinclair. Tuttavia, in realtà, il loro mondo è completamente diverso ora che Johnny, Mirren e Gat sono morti. I cambiamenti più evidenti si notano nelle sorelle Sinclair, Carrie, Penny e Bess, che trascorrono gran parte della narrazione litigando continuamente tra loro. Tuttavia, dopo la tragedia, sono meno inclini alle lotte intestine e a mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda per ottenere vantaggi personali e ingraziarsi il padre, Harris. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che tutte e tre hanno subito perdite catastrofiche sotto forma della morte definitiva dei propri figli. Penny è l’unica la cui figlia è sopravvissuta, ma l’amnesia e le cicatrici psicologiche di Cadence sono così profonde che anche lei non ne esce indenne.

La tragedia di vedere le sorelle Sinclair cambiare in parte il loro comportamento è che ormai è troppo tardi per salvare i loro figli. Il loro egoismo e l’incapacità di vedere oltre i propri interessi portano i loro figli a pagare il prezzo della loro follia. In un certo senso, questo incarna il modo in cui gli errori di una generazione vengono tramandati a quella successiva. Ad esempio, Bess tratta Mirren con disprezzo e sdegno per tutta la storia perché crede che diventare madre abbia in qualche modo limitato la sua capacità di essere perfetta e di realizzare grandi cose nella vita. Questo punto di vista egocentrico mostra come lei metta se stessa prima di tutti gli altri, compresa Bess. Di conseguenza, Bess cresce sentendosi emarginata nella sua famiglia dalla propria madre, una situazione triste per qualsiasi bambino.

Alla fine della stagione, Bess dice a Carrie che ha esposto tutte le opere d’arte di Mirren alla galleria Sound’s Edge, nel disperato tentativo di garantire che la vita e il lavoro di sua figlia siano preservati, ammirati e apprezzati dalla gente. Prova rimorso per non aver trascorso più tempo con Mirren, incoraggiandola e sostenendola come avrebbe dovuto fare una madre. Se ne rende conto troppo tardi, quando non c’è più nulla da salvare se non un piccolo ricordo di una ragazza la cui vita è finita troppo presto. Lo stesso vale per il rapporto di Carrie con Johnny e il legame di Penny con Cadence. I genitori usano costantemente i propri figli per i propri scopi. Solo dopo la tragedia si rendono conto di quanto abbiano sbagliato, soprattutto quando si tratta di giustificare il loro comportamento.

Cadence accetterà la proposta di Harris? Cosa le riserva il futuro?

Nonostante abbia riacquistato la memoria, la battaglia di Cadence contro il dominio dei Sinclair continua a causa della proposta di Harris di prendere il controllo del suo impero come nuova figura di riferimento. Anche se la protagonista sembra esitante ad accettare, si rende conto che potrebbe non avere scelta, perché Harris dirà al mondo intero come le sue azioni hanno finito per costare la vita a Johnny, Mirren e Gat. A tal fine, sembra più che probabile che la sua decisione finale sarà positiva. Harris la informa che presto un giornalista passerà sull’isola per intervistarla sull’intero piano di successione, rendendolo ufficiale. La costringe ad accettare di mentire per lui durante l’intervista, obbligandola a dire le cose giuste per sostenere il valore, la tradizione e l’onore del nome Sinclair. Data la natura delle tattiche intimidatorie di Harris, le opzioni di Cadence sembrano limitate.

Nonostante la pressione esercitata dal nonno prepotente, alla fine della stagione la protagonista prende la coraggiosa decisione di ignorare tutte le minacce e di andarsene dall’isola. Questo sorprende tutti, specialmente Harris, che si rende conto che la sua nipote maggiore ha più grinta di quanto pensasse possibile. Nel frattempo, Penny e le sue sorelle guardano con ammirazione la nuova generazione che mostra loro la strada da seguire per liberarsi dal ciclo di oppressione e dominio imposto loro dal patriarca della famiglia. Dai loro sguardi è evidente che le tre sorelle sono orgogliose di Cadence per aver avuto il coraggio di sfidare Harris, cosa che loro non sono mai state in grado di fare per un motivo o per l’altro. Questo dimostra la sua forza di carattere e il percorso che ha intrapreso nel corso della narrazione.

Sebbene sia difficile sapere cosa riserva il futuro a Cadence, il suo viaggio può prendere molte direzioni ora che ha rinunciato alla responsabilità di succedere come erede della famiglia Sinclair. Anche se accetta che sarà sempre una Sinclair, il suo valore come essere umano sarà determinato dalle sue azioni e non dall’eredità della sua famiglia. A tal fine, è probabile che prenda esempio da Gat e decida di andare alla scoperta del mondo. È innegabile che lui le abbia aperto gli occhi in più di un modo, anche sulle ingiustizie che avvengono nel suo stesso vicinato. Potrebbe quindi trovare allettante l’idea di vagare per il mondo e vedere come vivono le persone altrove e le situazioni che devono affrontare quotidianamente. Probabilmente sarà molto diverso dalla sua esistenza idilliaca a Beechwood Island, ma potrebbe anche fungere da catalizzatore per un’ulteriore crescita.

Johnny è ancora vivo?

We Were Liars conclude la maggior parte delle trame entro la fine della stagione. Tuttavia, la scena finale lascia una porta aperta che potrebbe essere esplorata in una stagione futura. Mentre l’estate volge al termine, vediamo Carrie e Will lasciare Beechwood Island con l’aiuto di Ed. Dopo aver detto a Ed di andare avanti, lei torna in casa per prendere un flacone di pillole, che sembrano farmaci. A quanto pare, è ancora in una spirale di dipendenza, che probabilmente è peggiorata dopo la morte di Johnny. Si mette una pillola in bocca e cerca di trovare sollievo nei suoi effetti. Tuttavia, si spaventa quando si accorge che c’è qualcuno seduto dietro di lei. Si gira e si rivolge a lui dicendo: “Pensavo te ne fossi andato”. Successivamente, scopriamo che la persona con cui sta parlando è Johnny, che le dice: “Non credo di poterlo fare”.

L’apparizione di Johnny alla fine suggerisce che c’è ancora una possibilità che sia vivo. Sebbene ciò cambierebbe completamente le carte in tavola, sembra un po’ inverosimile considerando tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. A tal fine, la sua presenza può essere spiegata con la tossicodipendenza di Carrie. Analogamente a Cadence, Carrie sta probabilmente assumendo molte droghe per alleviare il suo dolore, il che potrebbe averle provocato delle allucinazioni, proprio come è successo alla protagonista. Questo spiegherebbe perché vediamo Johnny alla fine. Tuttavia, esiste ancora la possibilità che Johnny sia vivo e che la sua morte sia stata una messinscena inventata da altre persone per alimentare Cadence con una storia falsa. Ciò porterebbe la narrazione in un territorio molto più sinistro di quanto sembri in superficie. Per quanto riguarda come potrebbe essere successo, potremmo scoprire la verità in caso di un potenziale seguito nella seconda stagione.