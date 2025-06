Abbott Elementary: la quinta stagione riceve un aggiornamento entusiasmante dalla star Chris Perfetti

Abbott Elementary – stagione 5 riceve un aggiornamento entusiasmante dalla star Chris Perfetti. Dopo un colpo di scena davvero rivoluzionario verso la fine della stagione 4 di Abbott Elementary, in cui la preside Ava Coleman (Janelle James) è stata licenziata, la sitcom di successo della ABC ha concluso la sua quarta stagione con una nota molto più allegra. Sebbene gli insegnanti e il personale della Willard R. Abbott Elementary School abbiano dovuto dire addio ad alcuni studenti a cui si erano particolarmente affezionati, c’era anche entusiasmo nel vedere quei ragazzi passare al prossimo capitolo della loro vita.

In un’intervista con Rachel Foertsch di ScreenRant, a Perfetti è stato chiesto quando potrebbe iniziare la produzione della quinta stagione di Abbott Elementary. L’attore, che interpreta Jacob Hill nella serie vincitrice di quattro Emmy, ha dichiarato che la serie inizierà tra circa un mese. Nella citazione qui sotto, Perfetti si dice ottimista su cosa aspettarsi dalla quinta stagione dopo aver incontrato la creatrice e protagonista Quinta Brunson:

Chris Perfetti: Sì, manca circa un mese. Stiamo per iniziare le letture del copione, e sono davvero emozionato. Come ho detto, l’anno scorso abbiamo letto le prime sette sceneggiature e ho pensato che fossero i sette migliori episodi che avessimo mai fatto. Ho appena visto Quinta, è un’attrice brillante, ma non nasconde molto bene le sue emozioni, e ho capito che è contenta di quello che hanno fatto finora per la quinta stagione. Tra circa un mese inizieremo tutto. Come ho detto, avere 22 episodi ci permette di allinearci con l’anno scolastico e, se riusciamo a ottenere un altro paio di crossover, possiamo occuparci anche dei mesi estivi. Quindi sì, manca circa un mese all’inizio.

Cosa significa questo per la quinta stagione di Abbott Elementary

Abbott Elementary – stagione 5 inizia con una tabula rasa, dopo aver detto addio a molti degli studenti che gli spettatori hanno imparato ad amare negli ultimi episodi. Tra questi c’è R.J. (interpretato da Logan Carter), lo studente tranquillo che ha trovato la sua voce quando Jacob ha iniziato a legare con lui nel corso della quarta stagione. Ci si chiede se alcuni di questi studenti amati dai fan potrebbero ancora apparire in uno o due episodi, considerando quanto si sono affermati come parte integrante del cast della serie.

Ci sono anche domande sul resto del cast di Abbott Elementary, che include Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph e William Stanford Davis. Anche se la relazione tra Janine Teagues (Brunson) e Gregory Eddie (Williams) è solida, qualcuno come Jacob sta ancora cercando di capire quali saranno i suoi prossimi passi in amore. L’inizio della produzione dovrebbe iniziare a chiarire la direzione che prenderà la prossima stagione.