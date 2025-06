Transformers One NON avrà un sequel!

Sebbene Transformers One (qui la nostra recensione) abbia ricevuto recensioni per lo più positive sia da fan che da critica, sembra che il reboot animato non produrrà un sequel. Secondo quanto riferito, la Paramount avrebbe abbandonato i piani per la trilogia prevista, a dimostrazione delle continue difficoltà che lo studio sta affrontando nel dare nuova vita a un franchise che un tempo era un colosso al botteghino.

L’aggiornamento deludente è arrivato direttamente dal regista Josh Cooley durante un panel alle 20:00 al Bot Con ’25, tenutosi sabato a Wayne, Indiana.

Distribuito nel 2024, il film d’animazione fantascientifico vantava un cast vocale stellare, tra cui Chris Hemsworth nei panni di Orion Pax/Optimus Prime, Brian Tyree Henry nei panni di D-16/Megatron, Keegan-Michael Key nei panni di B-127, Scarlett Johansson nei panni di Elita-1, Steve Buscemi nei panni di Starscream, Laurence Fishburne nei panni di Alpha Trion e Jon Hamm nei panni di Sentinel Prime.

Nonostante un solido 83% su Rotten Tomatoes e un punteggio medio di 7,3/10, Transformers One ha deluso le aspettative al botteghino, incassando solo 129,4 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di produzione stimato di 75 milioni di dollari.

La deludente performance ha spinto Hasbro ad annunciare che non cofinanzierà più film per il cinema basati sui suoi marchi, probabilmente un duro colpo per qualsiasi futuro film Transformers della Paramount.

La Paramount, nel frattempo, sta tornando al tavolo da disegno per elaborare una nuova strategia per rilanciare il franchise Transformers. Un tempo una potenza del botteghino sotto la direzione di Michael Bay, in particolare durante la programmazione dal 2007 al 2014, la serie ha registrato incassi in costante calo dall’uscita di Transformers: L’Ultimo Cavaliere del 2017.

Transformers One era stato originariamente concepito come base per una nuova trilogia animata, con archi narrativi dei personaggi e momenti chiave per i futuri capitoli già definiti. Ma con il film che non ha incassato quanto ci si aspettava, i piani dello studio sono in evoluzione, mentre ripensano a come riaccendere l’interesse per l’iconica guerra di Cybertron.

Transformers One racconta la storia delle origini di Optimus Prime e Megatron, quando erano solo Orion Pax e D-16, due minatori di Cybertron privi della capacità di trasformarsi. Insieme a Elita-1 e B-127 (in seguito noto come Bumblebee), scoprono un segreto sconvolgente: il loro leader, Sentinel Prime, ha rubato la Matrice della Leadership e ha rimosso gli ingranaggi della trasformazione dal loro popolo per controllarlo e schiavizzarlo.

Mentre il gruppo combatte per svelare la verità e scatenare una ribellione, Orion viene scelto dalla Matrice e diventa Optimus Prime. Ma D-16, spinto dalla rabbia e dalla sete di vendetta, intraprende una strada più oscura. Il suo odio crescente lo trasforma in Megatron, gettando le basi per la leggendaria guerra tra Autobot e Decepticon.