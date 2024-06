Agente Speciale Legs Weaver: al via la produzione della serie animata Bonelli Entertainment

Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore, è lieta di annunciare di aver dato l’avvio qualche mese fa a una nuova produzione audiovisiva dedicata a Legs Weaver che verrà realizzata con Rai Kids.

AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER sarà una serie tv animata in 4 episodi di 10 minuti ciascuno, fruibile anche come mediometraggio di 40 minuti.

Nell’ambito della prima presentazione ufficiale, lo scorso 9 maggio al Salone del Libro di Torino, Vincenzo Sarno, Responsabile dell’ufficio sviluppo di Sergio Bonelli Editore, si è alzato in piedi e, col volto illuminato dalla passione per il suo lavoro, ha dichiarato: “Signore e signori, oggi è un giorno che non dimenticheremo facilmente. Con il cuore colmo di felicità, vi annuncio che da mesi stiamo lavorando alla produzione della serie animata di Legs Weaver. Questa produzione rappresenta un passo epocale per Bonelli Entertainment, una collaborazione senza precedenti con RAI che ci permette di portare il nostro amato personaggio su nuovi livelli di avventura e animazione. Ma c’è di più. Non stiamo solo creando una serie animata, stiamo espandendo il nostro ambizioso progetto, il Bonelli Cinematic Universe. Questo è un momento in cui il passato incontra il futuro, unendo la nostra ricca eredità con una visione audace per ciò che verrà, con una soluzione tecnica innovativa per la produzione. Siamo pronti a sorprendervi, a sfidare le aspettative e a creare qualcosa di veramente straordinario. È un momento storico per noi, un’opportunità per introdurre Legs a un pubblico ancora più vasto e per dimostrare cosa significa davvero essere parte del Bonelli Cinematic Universe. Non vediamo l’ora di condividere con voi questa straordinaria avventura. E questo, amici miei, è solo l’inizio”.

Agente Speciale Legs Weaver – l’annuncio ufficiale

Creata dal trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, l’agente speciale al servizio dell’Agenzia Alfa Legs Weaver debutta nel 1991 sulle pagine di Nathan Never, il primo eroe seriale di fantascienza della scuderia di Sergio Bonelli Editore. Il successo del personaggio tra i lettori del mensile fa sì che, nel 1995, Legs si guadagni una serie tutta sua che si comporrà di oltre 100 uscite mensili e di numerose iniziative collaterali (speciali, maxi, miniserie…). Legs è quindi la prima eroina donna dell’universo Bonelli a essere titolare di una testata tutta sua.

Le storie di Legs Weaver si svolgono nel lontano futuro della Terra. Legs e i suoi colleghi agenti dell’agenzia di vigilanza e sorveglianza Alfa, fra cui proprio Nathan Never, vivono e si muovono tutti nella stessa Città Est. La futuristica metropoli in cui abitano decine di milioni di persone è ricettacolo di ogni pericolo: dai piccoli criminali ai folli animati dal desiderio di dominare il mondo. Caratteristici dei fumetti di Legs sono l’azione e l’adrenalina, l’ironia e il divertimento, ma l’atmosfera scanzonata non deve trarre in inganno: sotto sotto arde sempre e comunque il fuoco della pura avventura!

