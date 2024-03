Lunedì la rete FOX ha annunciato che sta sviluppando un riavvio di Baywatch, la serie cult degli anni ’90 con David Hasselhoff e Pamela Anderson.

FOX finora ha ordinato solo una sceneggiatura pilota, che sarà scritta da 90210 (il reboot di CW) e dalla scrittrice di Reign Lara Olsen.

Nella nuova iterazione è descritta come “Audaci salvataggi nell’oceano, spiagge incontaminate e iconici costumi da bagno rossi tornano, insieme a un’intera nuova generazione di bagnini di Baywatch, che affrontano vite personali complicate e disordinate in questo riavvio ricco di azione che dimostra che esiste la famiglia in cui sei nato ma nche la famiglia che trovi“

Lara Olsen, i cui crediti televisivi includono anche Blood & Treasure della CBS e Private Practice, spin-off di Grey’s Anatomy della ABC , funge da EP insieme ai creatori di OG Baywatch Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz. La serie originale Baywatch è una serie televisiva americana drammatica d’azione sui bagnini che pattugliano le spiagge della contea di Los Angeles, California e Hawaii, con David Hasselhoff. È stato creato da Michael Berk , Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, che hanno prodotto lo spettacolo durante le sue 11 stagioni. La serie si concentra sulle sfide professionali e personali affrontate dai personaggi, interpretati da un ampio cast a rotazione che include Pamela Anderson, Alexandra Paul, Gregory Alan Williams , Jeremy Jackson , Parker Stevenson, David Chokachi, Billy Warlock, Erika Eleniak, David Charvet, Yasmine Bleeth e Nicole Eggert.