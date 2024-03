American Rust 2 ha finalmente una data di uscita. La seconda stagione della serie con protagonista Jeff Danies debutterà giovedì 28 marzo. Ad annunciarlo è TVLine.

Dove vederla American Rust 2?

I fan ricorderanno che la prima stagione della serie è stata trasmessa su Showtime, che ha cancellato lo spettacolo tre mesi dopo il suo finale. Nel giugno 2022, Freevee di Amazon ha annunciato di aver acquisito American Rust per la seconda stagione.

La seconda stagione, annunciata come American Rust: Broken Justice, ora verrà trasmessa in streaming su Prime Video. Tutti i 10 episodi della seconda serie usciranno il giorno della sua uscita. Lo streamer ha anche rilasciato il trailer ufficiale della seconda serie, che ora puoi guardare di seguito:

American Rust 2: la trama

La prossima stagione che si intitola American Rust: Broken Justice è ambientata ancora una volta a Buell, Penn., dove Del Harris di Daniels e Grace Poe di Tierney “cercano di ricostruire le loro vite dopo gli eventi strazianti della prima stagione”, si legge nel logline ufficiale. L’azione prende il via quando la città sperimenta una serie di “omicidi apparentemente non correlati“, continua la sinossi, “suggerendo una cospirazione molto più ampia che minaccia tutti in questa piccola e unita città“.

Oltre a Tierney e Daniels, il cast di ritorno include Mark Pellegrino, Rob Yang, Kyle Beltran, Alex Neustaedter, Julia Mayorga e David Alvarez. Le aggiunte alla stagione 2 includono Luna Lauren Velez ( Dexter ), Nick Sandow ( Orange Is the New Black ), Marc Menchaca ( Ozark ), Britian Seibert ( A Murder at the End of the World ), Amelia Workman ( FBI ), Christopher Denham ( Billions ), Leon Addison Brown ( The Knick ) e Sara Lindsey ( High Desert ).