USA e SYFY hanno rilasciato le prime immagini di Chucky 3, la seconda parte della terza stagione di Chucky, che mostrano l’iconico e minuscolo assassino che inizia a dimostrare la sua età.

A ottobre abbiamo visto un teaser trailer che mostrava Chucky morente e fragile, ma non dissuaso dal compiere un’altra serie di omicidi, questa volta alla Casa Bianca.

“Nell’incessante sete di potere di Chucky, la terza stagione vede ora Chucky accasato presso la famiglia più potente del mondo – la Prima Famiglia d’America, all’interno delle famigerate mura della Casa Bianca”, si legge nella sinossi ufficiale della terza stagione di Chucky. “Come ha fatto Chucky a finire qui? Che cosa vuole, in nome di Dio? E come possono Jake, Devon e Lexy arrivare a Chucky all’interno della casa più sicura del mondo, il tutto bilanciando le pressioni delle relazioni romantiche e della crescita? Nel frattempo, Tiffany si trova ad affrontare una crisi incombente, mentre la polizia si avvicina a lei per la furia omicida di ‘Jennifer Tilly’ della scorsa stagione”.

La terza stagione di Chucky, parte 2, debutterà su SYFY e USA il 10 aprile 2024.

Tutto quello che sappiamo sulla serie tv Chucky

Chucky è creato e prodotto esecutivamente dal creatore del franchise Don Mancini, che ricopre anche il ruolo di showrunner e regista.

Chucky Stagione 3 è interpretato da Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Devon Sawa, Lexa Doig, Barbara Alyn Woods, Christine Elis, Alex Vincent e Rosemary Dunsmore, con il ritorno di veterani del franchise, come Jennifer Tilly, Fiona Dourif e Brad Dourif come voce della bambola assassina.

