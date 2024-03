Prime Video ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Them, la serie antologica horror con Deborah Ayorinde e Pam Grier. Tutti gli otto episodi della prossima puntata saranno disponibili in streaming a partire dal 25 aprile 2024.

“Them: The Scare” sarà ambientata nella Los Angeles del 1991 e sarà incentrata sul detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve, a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre affidataria che ha lasciato scossi anche i detective più incalliti. In un periodo tumultuoso per Los Angeles, con una città sul filo del rasoio del caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di inquietante e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia. …”

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Them?

Them: The Scare è creata e prodotta esecutivamente da Little Marvin, che sarà anche showrunner. La seconda stagione sarà interpretata da Deborah Ayorinde, Pam Grier, Luke James, Joshua J. Williams, Jeremy Bobb, Wayne Knight, Carlito Olivero, Charles Brice e Iman Shumpert. È prodotta esecutivamente da Miri Yoon e Roy Lee della Vertigo Entertainment insieme a Steve Prinz. La serie Them è una produzione di Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

“Con Them: The Scare, abbiamo voluto combinare il nostro amore per l’horror con uno sguardo alla ricca storia e all’evoluzione di Los Angeles”, ha dichiarato Marvin in un comunicato. “Questo secondo capitolo è una nuova storia ambientata negli anni ’90, uno dei decenni più iconici per il cinema, la musica e la moda, in particolare a Los Angeles. Sono anche entusiasta del nostro fantastico cast: Deborah Ayorinde torna nei panni di un personaggio completamente nuovo, Luke James offre un’interpretazione indimenticabile e la leggendaria Pam Grier, che ha interpretato tanti ruoli iconici e amati sullo schermo, fa il suo ritorno all’horror… Non avremmo potuto chiedere un gruppo più coraggioso per guidare questo secondo capitolo”.