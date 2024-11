Dream Productions: dal mondo di Inside Out, ecco il nuovo trailer

La nuova serie targata Pixar Animation Studios Dream Productions: dal mondo di Inside Out torna nella mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Disney+ ha diffuso il nuovo trailer, le immagini e la key art. Situati tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, tutti e quattro gli episodi della serie arriveranno sulla piattaforma streaming dall’11 dicembre 2024.

Ecco il trailer di Dream Productions: dal mondo di Inside Out

Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre emozioni li inviano alla Dream Productions. L’acclamata regista Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell) deve affrontare un incubo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa in coppia con Xeni (con la voce originale di Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità nel mondo dei sogni notturni.

Con le voci, nella versione originale, di Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, l’esilarante serie in stile mockumentary è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon. Realizzata dal compositore Nami Melumad, la colonna sonora di Dream Productions: dal mondo di Inside Out sarà disponibile su tutti i servizi di streaming a partire dal 20 dicembre.