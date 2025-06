Olympo, la spiegazione del caotico finale della serie Netflix

Olympo, la nuova serie di Netflix, è un’esperienza ricca di colpi di scena. Prodotta dagli stessi produttori di Elite, lo show segue un gruppo di giovani che si allenano al Pirineros High Performance Center in Spagna, con il sogno di titoli di Coppa del Mondo e ori olimpici. Un cast di tutto rispetto, in competizione non solo per la gloria, ma anche per la sponsorizzazione del marchio di abbigliamento Olympo, che sceglie solo gli atleti più promettenti per rappresentarli, offrendo un riconoscimento fondamentale che li porta al livello successivo.

“Nessuno arriva alle Olimpiadi senza sponsorizzazioni“, come dicono i giovani atleti. Tra loro c’è la protagonista, Amaia (Clara Galle), che si allena senza sosta per diventare la migliore nuotatrice sincronizzata di tutta la Spagna e, alla fine della stagione, ha scoperto alcune informazioni chiave sui suoi compagni.

La scoperta del farmaco

Il penultimo episodio di Olympo conferma uno dei sospetti di Amaia: a diversi atleti del Pirineros sono stati somministrati farmaci per migliorare le prestazioni. L’HPC non è l’unico coinvolto; stanno lavorando con Olympo per testare il farmaco sui migliori prospetti. Il farmaco è impercettibile, un fatto che minaccia di distruggere per sempre lo sport agonistico. E alla fine dell’episodio, Charly (Martí Cordero) si rivolge a parole al vetriolo e omofobe al suo compagno di squadra di rugby, Roque (Agustin Della Corte), dichiaratamente gay. Roque (a cui erano stati somministrati i farmaci per curare la mano fratturata) reagisce violentemente, quasi picchiando a morte Charly e rimanendo con un grosso pezzo di vetro conficcato nel braccio. L’episodio si conclude con Charly e Roque sdraiati a terra, sanguinanti.

Il finale vede gli atleti prepararsi per i rispettivi eventi che decideranno chi parteciperà ai campionati mondiali. Amaia sta ancora cercando di smascherare la scuola e l’organizzazione sportiva Olympo per aver dopato gli atleti, avvisando la direzione antidoping e convincendola a sottoporre gli atleti a esami del sangue.

Durante la convalescenza, Roque si sveglia e scopre di non sentire più la mano. Implora Hugo di fargli annullare tutto quello che gli hanno fatto, ma Hugo (Sergio Álvarez), ex campione di rugby e giocatore di punta dell’Olympo, lo minaccia, dicendogli che la sua carriera rugbistica è finita per sempre se continua a lamentarsi. I medici convincono Hugo che non ha nulla di cui preoccuparsi, anche se lo avvertono che potrebbero essere trovate tracce del farmaco se lo cercano. Ma gli esami del sangue alla fine risultano negativi, il che significa che Nuria (Maria Romanillos) e gli altri atleti che hanno assunto il farmaco possono partecipare.

Gli eventi sportivi sono in corso e Zoe (Nira Oshaia) vince la sua gara, ritrovando nuova energia dopo che la sua amica Renata (Andy Duato) si è infortunata. La vita di Amaia viene sconvolta dall’arrivo di sua madre, ex campionessa olimpica, che la costringe a tornare a gareggiare. Cerca di ricorrere a misure estreme per non gareggiare, come l’assunzione di lassativi, ma viene trovata da Fátima (Najwa Khliwa), che la ferma. Mentre Fátima se ne va, cade dalle scale e si intuisce che sia stata Amaia a spingerla. Fátima ha preso il suo posto in sincronia e, eliminandola, Amaia è tornata in gara, avvicinandosi di un passo al suo sogno di una vita: l’oro olimpico.

Solo che Nuria, la migliore amica di Amaia, le si è rivoltata contro. Sceglie la collega nuotatrice Peque (Laura Ubach) al suo posto. È una mossa che devasta Amaia, ma si scopre che non è stata una scelta di Nuria. È stata costretta a prendere questa decisione dalla collega dirigente di Olympo, Jana (Melina Matthews), che sta lavorando con Hugo per espellere gli studenti che cercano di denunciare l’uso improprio di droghe nella scuola. Tra questi studenti c’è Zoe, che perde la sua sponsorizzazione da Olympo nonostante abbia vinto la gara, perché si è rifiutata di prendere la droga.

Roque, che vuole anche far fuori Olympo per il trattamento che gli hanno riservato, sia in quanto atleta gay che per avergli somministrato i farmaci. Roque ritiene che Olympo stia commettendo un pinkwashing, riducendolo alla sua omosessualità e usandola per nascondere la realtà del loro programma antidroga. Riesce a lasciare la struttura, trovando il suo compagno di squadra e fidanzato Sebas (Juan Perales) e Zoe in una baita lì vicino, dove gli atleti spesso si rifugiano per divertirsi. Non sono soli nel loro desiderio di far fuori Olympo, e sono raggiunti dal collega sponsor di Olympo, Cristian (Nuno Gallego). Zoe rivela il loro piano per eliminare Olympo: si è procurata un campione del farmaco che hanno usato per dare ai loro atleti un vantaggio sleale.

Cosa succede ad Amaia in Olympo?

È giorno di gara per le nuotatrici sincronizzate e Olympo ci sorprende con un’altra sorpresa: Amaia ha riconquistato il suo posto in gara, esibendosi al fianco di Nuria, cosa che fanno da anni insieme. Durante la loro performance epica, Amaia e Nuria sono impeccabili, perfettamente in sintonia. È uno spettacolo sbalorditivo e alla fine fanno l’impensabile. Eseguono un’acrobazia subacquea incredibilmente difficile da eseguire e ripeterla più e più volte richiede un controllo del respiro disumano.

Nuria è quasi morta nel tentativo di battere il record nel primo episodio, ma qui, sia lei che Amaia lo superano facilmente. Può significare solo una cosa: Amaia si è arresa a Olympo e ha rinunciato a combattere contro di loro, assumendo il farmaco per raggiungere la perfezione. Mentre tutti tributano al duo una standing ovation, Zoe e compagnia sono devastate, conoscendo la verità. Amaia ha assunto il farmaco e si è rivoltata contro di loro nella lotta contro Olympo. Amaia è passata dall’essere una capofila nella lotta per la giustizia a crollare sotto l’immensa pressione esercitata su di lei da lei e da sua madre per raggiungere la grandezza.

Zoe lascia l’arena e trova l’addetta al test dell’associazione antidoping e le dà un campione del farmaco non rintracciabile. Mentre Amaia esce dalla piscina, guarda negli occhi il suo fidanzato Cristian, vedendo la sua devastazione. Ma prima che Amaia possa uscire dalla piscina, inizia ad avere una reazione al farmaco. Perde l’equilibrio e cade in piscina. Mentre affonda sul fondo, la stagione finisce. La lotta contro Olympo potrebbe non essere finita, ma la caduta di Amaia e la prova di Zoe sicuramente riapriranno l’intera lotta nella prossima stagione di Olympo.