Game of Thrones: annunciato il prequel sul Re Folle, la Ribellione di Robert arriva a teatro nel 2026

Mentre A Knight of the Seven Kingdoms continua a conquistare i fan dell’universo creato da George R. R. Martin, arriva l’annuncio che molti aspettavano da anni: la Ribellione di Robert e la caduta del Re Folle stanno per essere adattate ufficialmente.

Il nuovo progetto si intitola Game of Thrones: The Mad King e sarà una pièce teatrale prodotta dal Royal Shakespeare Theatre, con debutto previsto nell’estate 2026.

The Mad King racconterà la Ribellione di Robert

La nuova opera porterà in scena gli eventi che nei romanzi di A Song of Ice and Fire vengono ricordati come la Ribellione di Robert: l’insurrezione che portò all’uccisione di Aerys II Targaryen e all’ascesa al Trono di Spade di Robert Baratheon.

La pièce, scritta da Duncan Macmillan e diretta da Dominic Cooke, sarà ambientata circa un decennio prima dell’inizio della prima stagione di Game of Thrones. Il cuore della narrazione sarà il torneo di Harrenhal, momento chiave in cui tensioni politiche, segreti e tradimenti iniziano a emergere sotto la superficie di un banchetto sontuoso.

Tra i personaggi che vedremo sul palco ci saranno Robert Baratheon, Ned Stark, Jaime Lannister – il futuro “Sterminatore di Re” – e naturalmente Aerys II Targaryen, il sanguinario Re Folle e padre di Daenerys.

Il capitolo più atteso della saga prende finalmente vita

Per anni i fan hanno chiesto un adattamento dedicato alla Ribellione di Robert, considerata il capitolo mancante più importante dell’intero franchise. Se A Knight of the Seven Kingdoms ha dimostrato la forza dei prequel, è proprio la caduta dei Targaryen e l’inizio dell’era Baratheon ad aver alimentato l’immaginario di milioni di spettatori.

Molti avrebbero preferito una serie televisiva, seguendo il modello vincente delle produzioni HBO. Tuttavia, la scelta del teatro potrebbe offrire una prospettiva nuova, più intima e drammatica, concentrata su dialoghi, tensione politica e tragedia familiare.

Non è escluso che il successo della pièce possa aprire la strada a un futuro adattamento televisivo o cinematografico. Per ora, però, una cosa è certa: la Ribellione di Robert, il più grande capitolo mai mostrato sullo schermo di Westeros, arriverà finalmente nel 2026.