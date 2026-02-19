HomeCinema News2026

Barry Keoghan è ufficialmente l’erede di Cillian Murphy in Peaky Blinders

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Barry Keoghan è ufficialmente l’erede di Cillian Murphy in Peaky Blinders

L’universo di Peaky Blinders torna sul grande schermo il 6 marzo 2026 con Peaky Blinders: The Immortal Man, e il nuovo trailer ha finalmente svelato il ruolo segreto di Barry Keoghan. L’attore interpreterà Duke Shelby, il figlio estraniato di Tommy.

Un casting che cambia le carte in tavola, soprattutto considerando che nella sesta stagione della serie Duke era stato interpretato da Conrad Khan. Il passaggio di testimone segna un’evoluzione netta del personaggio e del futuro del franchise.

Duke Shelby prende il controllo dei Peaky Blinders

Nel trailer di The Immortal Man vediamo Duke guidare l’organizzazione criminale con metodi brutali, riportando Small Heath ai tempi più feroci del 1919. Come sottolinea Ada Shelby nel film, il “figlio zingaro” di Tommy sta gestendo i Peaky Blinders come agli inizi, quando il potere si conquistava con il sangue.

Questo porta inevitabilmente allo scontro con Cillian Murphy, che torna nei panni di Tommy Shelby. Le immagini mostrano un confronto diretto tra padre e figlio, con Tommy furioso davanti alla piega che ha preso il suo impero. Se nella serie Duke era ancora ai margini dell’albero genealogico dei Shelby, nel film diventa il centro del potere.

La tensione aumenta ulteriormente quando il trailer suggerisce un’alleanza pericolosa tra Duke e un leader fascista interpretato da Tim Roth, una mossa che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Barry Keoghan è il nuovo volto del franchise?

Peaky Blinders - The Immortal Man 4
Peaky Blinders: The Immortal Man – foto dal film – Cortesia di Netflix

L’ascesa di Duke a capo dei Peaky Blinders rende di fatto Keoghan il successore naturale di Murphy all’interno del franchise. Sappiamo che The Immortal Man dovrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della storia di Tommy Shelby. Se così fosse, il futuro della saga potrebbe passare proprio dalle mani di Duke.

Con un sequel Netflix già in sviluppo sotto la supervisione di Steven Knight, la possibilità che Keoghan diventi il volto principale della nuova fase è concreta. Tuttavia, il trailer lascia intendere che anche Duke si stia esponendo a rischi enormi, mettendosi nel mirino sia dei nemici esterni sia del padre.

Come sempre, Peaky Blinders riesce a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Il 6 marzo scopriremo se Duke Shelby è destinato a raccogliere definitivamente l’eredità di Tommy o a pagarne il prezzo più alto.

Articolo precedente
Mission: Impossible – Rogue Nation, la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Game of Thrones: annunciato il prequel sul Re Folle, la Ribellione di Robert arriva a teatro nel 2026
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved