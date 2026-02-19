Barry Keoghan è ufficialmente l’erede di Cillian Murphy in Peaky Blinders

L’universo di Peaky Blinders torna sul grande schermo il 6 marzo 2026 con Peaky Blinders: The Immortal Man, e il nuovo trailer ha finalmente svelato il ruolo segreto di Barry Keoghan. L’attore interpreterà Duke Shelby, il figlio estraniato di Tommy.

Un casting che cambia le carte in tavola, soprattutto considerando che nella sesta stagione della serie Duke era stato interpretato da Conrad Khan. Il passaggio di testimone segna un’evoluzione netta del personaggio e del futuro del franchise.

Duke Shelby prende il controllo dei Peaky Blinders

Nel trailer di The Immortal Man vediamo Duke guidare l’organizzazione criminale con metodi brutali, riportando Small Heath ai tempi più feroci del 1919. Come sottolinea Ada Shelby nel film, il “figlio zingaro” di Tommy sta gestendo i Peaky Blinders come agli inizi, quando il potere si conquistava con il sangue.

Questo porta inevitabilmente allo scontro con Cillian Murphy, che torna nei panni di Tommy Shelby. Le immagini mostrano un confronto diretto tra padre e figlio, con Tommy furioso davanti alla piega che ha preso il suo impero. Se nella serie Duke era ancora ai margini dell’albero genealogico dei Shelby, nel film diventa il centro del potere.

La tensione aumenta ulteriormente quando il trailer suggerisce un’alleanza pericolosa tra Duke e un leader fascista interpretato da Tim Roth, una mossa che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Barry Keoghan è il nuovo volto del franchise?

L’ascesa di Duke a capo dei Peaky Blinders rende di fatto Keoghan il successore naturale di Murphy all’interno del franchise. Sappiamo che The Immortal Man dovrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della storia di Tommy Shelby. Se così fosse, il futuro della saga potrebbe passare proprio dalle mani di Duke.

Con un sequel Netflix già in sviluppo sotto la supervisione di Steven Knight, la possibilità che Keoghan diventi il volto principale della nuova fase è concreta. Tuttavia, il trailer lascia intendere che anche Duke si stia esponendo a rischi enormi, mettendosi nel mirino sia dei nemici esterni sia del padre.

Come sempre, Peaky Blinders riesce a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Il 6 marzo scopriremo se Duke Shelby è destinato a raccogliere definitivamente l’eredità di Tommy o a pagarne il prezzo più alto.