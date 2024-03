La saga della famiglia Gucci, è entrata nell’arena della cultura pop globale con il film di Ridley Scott “House of Gucci”, e ora è pronta per un’altra svolta, questa volta com una nuova serie tv, e con la vera famiglia Gucci a bordo come parte del team di produzione.

Gaumont, il gruppo cinematografico e televisivo francese dietro “Narcos”, “Lupin” e la prossima serie mondiale sulla moda “Becoming Karl Lagerfeld”, ha firmato un accordo con il produttore Giorgio Gucci, che rappresenta la famiglia Gucci, per realizzare una serie TV sull’ascesa dell’iconico marchio Gucci. Lo spettacolo seguirà gli inizi dell’azienda con il fondatore Guccio Gucci e approfondirà i conflitti che seguirono all’interno della dinastia della famiglia della moda che portarono alla vendita del loro impero.

Il progetto, ancora senza titolo, è in fase di sviluppo senza regista o cast, ma sta cercando di girare in Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Secondo la storia, Guccio Gucci ha lavorato come fattorino al Savoy Hotel di Londra, dove si è ispirato alle lussuose valigie in pelle portate dagli aristocratici britannici. Nel 1921, Gucci aprì il suo primo punto vendita a Firenze e i suoi quattro figli – Aldo, Vasco, Rodolfo e Ugo (il figliastro adottivo) – furono presto introdotti nell’azienda di famiglia. Aldo, il maggiore dei cinque fratelli, aprì la prima boutique Gucci a Roma negli anni ’30. La sua intuizione e l’uso innovativo di materiali di qualità hanno trasformato Gucci nel marchio iconico caratterizzato dal logo della doppia G.

Le faide familiari a lungo latenti nel corso dei decenni successivi portarono alla fine, all’inizio degli anni ’90, alla vendita del marchio a controllo familiare al conglomerato francese Kering.

“Ci interessa raccontare la storia di un’azienda di famiglia, perché è di questo che tratta la saga di Gucci“, ha affermato Giorgio Gucci, nato dopo la vendita del marchio. Dirige la Alcor Film, con sede a Roma, che è stata tra i produttori del dramma giovanile di Alain Parroni “Una domenica senza fine”, presentato in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2023, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria.

“Gucci è stato sicuramente uno dei primi brand italiani a varcare i nostri confini e sbarcare negli Stati Uniti, e da lì a rimbalzare nel resto del mondo, diventando protagonista assoluto della Dolce Vita qui a Roma”, ha aggiunto.