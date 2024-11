Ridley Scott: 10 cose che forse non sai sul regista

Dagli anni Settanta ad oggi, Ridley Scott si è affermato come uno dei registi più innovativi e influenti dell’industria hollywoodiana. Con le sue opere Scott ha contribuito alla rivoluzione dei generi, dall’horror alla fantascienza, dal dramma al film storico, e molte delle sue pellicole sono diventate dei cult imprescindibili della storia del cinema. Ancora oggi Scott dimostra un’abilità invidiabile, nonché un energia e un amore sconfinato per la settima arte riscontrabili in ogni suo nuovo progetto.

Ecco 10 cose che non sai di Ridley Scott.

I film di Ridley Scott

1. Ha diretto lungometraggi particolarmente celebri. Scott debutta alla regia nel 1977 con il film I duellanti, per poi sconvolgere il mondo con il suo secondo lungometraggio: Alien (1979), con Sigourney Weaver. Negli anni seguenti realizza Legend (1985), Thelma & Louise (1991), 1492 – La conquista del paradiso (1992), Soldato Jane (1997) e Il Gladiatore (2000), con Russel Crowe. A partire dal nuovo millennio firma invece la regia di titoli come Black Hawk Down (2001), Le crociate (2005), Un’ottima annata (2006), American Gangster (2007), con Denzel Washington, Nessuna verità (2008), con Leonardo DiCaprio, Robin Hood (2010), con Michael Fassbender, The Counselor (2013), Exodus – Dei e re (2014) e Tutti i soldi del mondo (2017). Negli ultimi anni ha invece realizzato The Last Duel (2021), House of Gucci (2021) e Napoleon (2023). Nel 2024 è al cinema con Il Gladiatore II, con protagonista Paul Mescal.

I film di fantascienza di Ridley Scott

Scott è uno di quei registi che nel corso della propria carriera si è sempre cimentato con generi diversi, passando con naturalezza dal kolossal epico al film di guerra, dal thriller al biopic. In particolare, però, egli è ricordato per alcuni film di fantascienza, affermatisi tra i migliori di questo genere. Il primo che ha diretto è il già citato Alien, del 1979, a cui ha poi fatto seguito nel 1982 Blade Runner. Da quel momento Scott si è poi dedicato ad altre tipologie di film, tornando però alla fantascienza nel 2012 proprio ricollegandosi alla saga di Alien con Prometheus, a cui ha poi fatto seguito nel 2017 Alien: Covenant. Del 2015 è invece Sopravvissuto – The Martian, con Matt Damon.

Tra questi titoli di fantascienza, Scott ha indicato Blade Runner come il suo film più personale e completo, contenente tutte le tematiche a lui più care. La versione a cui egli ovviamente si riferisce è quella denominata “Final Cut”, rappresentante al meglio la sua idea del film. Si tratta di un titolo oggi divenuto vero e proprio cult, che ha contribuito a ridefinire il suo genere di riferimento.

2. È un affermato produttore di cinema e televisione. Oltre ad aver prodotto molti dei suoi film, Scott si è distinto negli ultimi anni per aver ricoperto tale ruolo anche per altri noti progetti. Tra i titoli da lui sostenuti si annoverano Stoker (2013), Il fuoco della vendetta (2013), Italy in a Day (2014), Child 44 (2015), Zona d’ombra (2015), con Will Smith, Blade Runner 2049 (2017), Assassinio sull’Orient Express (2017), Assassinio sul Nilo (2022), Lo strangolatore di Boston (2023), Assassinio a Venezia (2023) e Alien: Romulus (2024). Per la televisione ha invece partecipato alla produzione di note serie come The Good Wife (2009-2016), I pilastri della terra (2010), L’uomo nell’alto castello (2015-2019), Taboo (2017), con Tom Hardy, The Terror (2018-in corso), Raised by Wolves (2020-2022) e Grandi speranze (2023).

Ridley Scott ha diretto Alien

3. Voleva utilizzare particolari effetti speciali. Per dar vita allo Xenomorfo protagonista del film Alien, Scott desiderava ricorrere ad un animatronics, poiché riteneva che far indossare il costume da alieno ad un attore avrebbe reso meno credibile e spaventosa la creatura. La tecnologia dell’epoca, però, non era abbastanza all’avanguardia per ciò che aveva in mente. Tuttavia, quando gli fu presentato Bolaji Badejo, un uomo alto più di due metri e con lunghe ed esili braccia, capì che questi avrebbe potuto interpretare l’alieno senza ricordare le movenze di un umano, decidendo pertanto di affidargli la parte.

Ridley Scott e il suo ultimo film, Il Gladiatore II

4. Ha dato un severo consiglio a Paul Mescal. Al primo giorno di riprese di Il Gladiatore II, Mescal ha detto di essere stato particolarmente nervoso per via della grandezza del set e per la grande quantità di artisti e lavoratori lì presenti. Per calmarlo, Scott gli ha dato un breve consiglio. Prima di girare, il regista ha infatti detto ai presenti: “Il vostro nervosismo non serve a niente”. Mescal ha in seguito affermanto: “È un modo per il regista di esprimersi con poche parole ma d’effetto, perché è così liberatorio. Ha assolutamente ragione”.

Ridley Scott regista di Le crociate

5. Ha disconosciuto la versione cinematografica del film. Alle prime anteprime del film, il pubblico apparve leggermente confuso dalla trama, così la 20th Century Fox chiese a Scott di tagliare 45 minuti dal film. Il regista accettò con riluttanza e non si è sorpreso più di tanto quando il film non ha avuto successo in America. La sua Director’s Cut, uscita alla fine del 2005, è stata accolta da un’ampia maggioranza di elogi per essere un film molto più coeso. In seguito, Ridley Scott ha rinnegato la versione teatrale, sostenendo che la Director’s Cut è la versione definitiva.

Ridley Scott dirige Napoleon

6. Non ha badato all’accuratezza storica. Il nuovo progetto di Scott è il kolossal epico Napoleon, incentrato sulla vita di Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix. Il film ripercorre dunque le principali tappe dell’esistenza dell’imperatore francese, tanto nelle sue attività politiche e militari quanto in quelle private. Scott, tuttavia, non si è preoccupato di voler essere fedele a quanto si riporta di Napoleone e delle sue gesta, preferendo favorire la spettacolarità cinematografica. In risposta alle critiche sulle inesattezze storiche, Scott ha semplicemente risposto: “Fatevi una vita“, ma anche “Scusa, amico, eri lì? No? Beh, allora chiudi quella cavolo di bocca“.

Ridley Scott e suo fratello Tony

7. Aveva un fratello regista. Scott aveva un fratello minore, Tony, anch’egli noto regista. Aveva infatti diretto film di grande successo come Top Gun, Beverly Hills Cop II, Una vita al massimo e Nemico pubblico. Questi, tuttavia, è scomparso nel 2012, anno in cui si suicidò. Ridley raccontò soltanto due anni dopo che il fratello aveva dovuto affrontare una lunga battaglia contro un tumore, il quale lo aveva portato allo stremo. A lui dedicò i suoi film The Counselor ed Exodus – Dei e re.

La moglie e i figli di Ridley Scott

8. Si è sposato più volte. Nel corso della sua vita Scott ha avuto un totale di tre mogli. Con la prima, Felicity Heywood, è stato unito dal 1964 al 1975, e da lei ha avuto due figli. Nel 1979 sposa invece la produttrice Sandy Watson, da cui avrà la terza figlia. La coppia divorzia poi nel 1989. Dal 2000 è invece legato all’attrice Giannina Facio, che ha poi sposato nel 2015. Scott ha poi diretto l’attuale moglie in diversi dei suoi film, tra cui Il gladiatore.

Ridley Scott e gli Oscar

9. Ha ricevuto diverse nomination ma non ha mai vinto. Scott è considerato uno dei più grandi registi di cinema a non aver mai vinto un Oscar. Egli vanta tre nomination come Miglior regista, ricevute per Thelma & Louise, Il gladiatore e Black Hawk Dawn. È poi stato nominato come produttore del Miglior film per Sopravvissuto – The Martian. Recentemente Scott ha però affermato di non essere poi troppo infastidito dal non aver mai vinto l’ambito premio, preferendo piuttosto concentrarsi sul realizzare buoni film.

L’età di Ridley Scott

10. Ridley Scott è nato il 30 novembre del 1937, a South Shields, Regno Unito. Il regista ha dunque oggi 87 anni.

Fonte: IMDb