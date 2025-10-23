Harry Potter: foto dal set anticipano una nuova scena assente nei film

È stato ampiamente riportato che ogni stagione del reboot di Harry Potter sarà composta da 8 episodi, il che significa che HBO potrà espandere il mondo magico in un modo che i film non hanno potuto fare. Molte scene e personaggi che erano stati necessariamente tagliati possono ora essere adattati, e uno di questi sembra essere stato avvistato dopo che la produzione si è trasferita a Skipton, nel North Yorkshire, in Inghilterra (le immagini si possono vedere qui e qui).

Un mago è stato avvistato sul tetto della sua casa, mentre agitava la bacchetta in segno di festa. Per capire cosa sta succedendo, possiamo ancora una volta cercare le risposte nei libri, in questo caso Harry Potter e la Pietra Filosofale. “La professoressa McGranit sbuffò con rabbia. ‘Oh sì, stanno festeggiando tutti, va bene’, disse con impazienza. ‘Si potrebbe pensare che dovrebbero stare un po’ più attenti, ma no, anche i Babbani hanno notato che sta succedendo qualcosa. Era al telegiornale’.”

“Girò bruscamente la testa verso la finestra buia del soggiorno dei Dursley. ‘L’ho sentito. Stormi di gufi… stelle cadenti… Beh, non sono completamente stupidi. Era inevitabile che notassero qualcosa. Stelle cadenti nel Kent… scommetto che era Dedalus Diggle. Non ha mai avuto molto buon senso’.”

Potrebbe essere questa la nostra prima visione di Dedalus Diggle? Scommetteremmo che si tratti solo di un mago a caso che si sta divertendo un po’ troppo a festeggiare l’apparente morte di Lord Voldemort, ma c’è un altro grande argomento di discussione in queste ultime foto dal set. La bacchetta che questo mago sta usando sembra un ramoscello; è un design molto meno elaborato rispetto a molte delle bacchette che abbiamo visto nei film di Harry Potter.

Potrebbe essere il nostro primo assaggio di un altro modo significativo in cui questa serie differirà dai lungometraggi. Alcuni fan hanno suggerito che questo, apparentemente, essendo un mago della “classe operaia”, potrebbe spiegare perché la sua bacchetta è un po’ più semplice. Se così fosse, aggiungerebbe un interessante colpo di scena al franchise e dimostrerebbe che è stata dedicata molta attenzione ai diversi tipi di streghe e maghi esistenti.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

