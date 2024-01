- Pubblicità -

Starz ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Hightown, il prossimo episodio finale della serie crime drama con protagonista Monica Raymund.

Il video anticipa il caso più importante di cui si occuperà la Jackie Quiñones interpretata da Monica Raymund. Il video evidenzia anche il suo difficile percorso verso la sobrietà. Il ritorno della serie è previsto per il 6 gennaio.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Hightown?

“L’agente del Servizio Pesca Jackie Quiñones è fuori servizio e fuori dalle forze dell’ordine nell’ultima stagione, ma questo non le impedisce di lanciarsi nel ventre oscuro della perfetta Cape Cod per salvare una donna scomparsa e una prostituta assassinata“, si legge nella logline. “Nel frattempo, i suoi ex colleghi Ray Abruzzo e Alan Santille si concentrano sull’eliminazione dei sindacati della droga, ma nonostante i loro sforzi, la droga continua a circolare. Questo attira Shane Frawley, un gangster di Boston che vuole inserirsi nel traffico di droga di Cape e che nel frattempo si fa nemico Osito. Si stringono alleanze e si mettono in discussione vecchie lealtà in questo luogo bellissimo ma corrotto, dove nulla è come sembra“.

Hightown è creata e prodotta esecutivamente da Rebecca Cutter. Oltre a Raymund, la serie è interpretata anche da James Badge Dale, Riley Voelkel, Amaury Nolasco, Atkins Estimond, Dohn Norwood, Imani Lewis, Mark Boone Junior e Mike Pniewski. La stagione finale vedrà anche la partecipazione di Ana Nogueira, Taja V. Simpson, Michael Drayer, Garret Dillahunt, Jeanine Serralles e Kate Miller.