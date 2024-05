Il gioco della piramide: trailer della nuova serie thriller sudcoreana

Paramount+ ha presentato il trailer ufficiale della nuova serie thriller sudcoreana Il gioco della piramide (Pyramid Game). Il gioco della piramide è interpretato dagli attori Kim Jiyeon (Twenty-Five Twenty-One), Jang Da A, RYU DA IN, Shin Seul Ki e Kang Na Eon. La serie è diretta da Bak So Yeon (The Heavenly Idol) e scritta da Choi Sui.

Dopo BARGAIN e A BLOODY LUCKY DAY, acclamati dalla critica, Il gioco della piramide è il nuovo progetto sviluppato da Paramount+ e TVING grazie a una partnership tra Paramount e la principale società di intrattenimento CJ ENM. IL GIOCO DELLA PIRAMIDE è prodotto da Film Monster e CJ ENM STUDIOS e distribuito da Paramount Global Content Distribution al di fuori di Corea, Giappone e Taiwan.

Il gioco della piramide in streaming, quando esce!

Il gioco della piramide in streaming uscirà con tutti i 10 episodi saranno trasmessi in anteprima giovedì 30 maggio su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Il gioco della piramide: trama

Ne Il gioco della piramide, Seong Su-ji è una studentessa appena arrivata alla Baekyeon Girls’ High School. Tra i bulli, lo studio e la lotta per la popolarità, il liceo sembra già un gioco di sopravvivenza per Su-ji. Ma quando le viene presentato un sistema di classificazione che sceglie gli emarginati della classe attraverso un voto segreto, Su-ji deve decidere se accettare il suo status e le sue violente conseguenze o guidare una rivolta contro il “Gioco della Piramide”.