Agatha: nuovi dettagli sui personaggi offrono possibili anticipazioni sulla serie

Agatha rimane uno dei progetti più intriganti dei Marvel Studios, in particolare perché rappresenta il seguito dell’acclamato WandaVision del 2021. Mentre ci sono ancora diverse incertezze circa lo stato dei lavori, Nexus Point News ha condiviso oggi nuove informazioni sui personaggi della serie, a partire dal Billy di Joe Locke. Secondo loro, il piano prevede di rivelare la sua vera identità del figlio adolescente di Wanda Maximoff più avanti nella serie, rendendo questo un momento importante per i non lettori del fumetto.

Aubrey Plaza è invece Rio Vidal, una degli antagonisti di Agatha, mentre Patti LuPone è Lilia Calderu, Sasheer Zamata è Jennifer Kale e Ali Ahn è Alice Wu. Miles Guiterrez-Riley, invece, dovrebbe interpretare Eddie, il fidanzato di Billy. A deludere i fan è il fatto che non sembra avere alcun legame con Teddy Altman, alias Hulking. Forse lo incontreremo più avanti, d’altra parte, potrebbe essere che il figlio di Bruce Banner introdotto per la prima volta in She-Hulk: Attorney at Law sia un amalgama di Teddy e Skaar.

Paul Adelstein e Maria Dizzia sono invece stati scelti per interpretare Jeff e Rebecca Kaplan, i “genitori” di Billy. Per quanto riguarda le Salem Saven, sono “le figlie delle streghe che Agatha ha ucciso in WandaVision” e presumibilmente possono trasformarsi in animali. Secondo il sito, gli attori e gli animali in questione sono Okwui Okpokwasili/Cicada, Bethany Curry/Crow, Athena Perample/Fox, Marina Mazepa/Snake, Britta Grant/Rat, Chau Naumova/Coyote e Alicia Vela-Bailey/Owl.

Sul sito si possono trovare anche altri dettagli sui personaggi minori, ma di particolare interesse è l’aggiornamento sul Ralph Bohner di Evan Peters. “Sì, Evan Peters tornerà nel ruolo di Ralph Bohner. No, non stanno ritrattando nulla del suo personaggio in Agatha“, si legge sul sito. “So che molte persone sono rimaste deluse dalla rivelazione di Peters come Ralph Bohner e volevano disperatamente che fosse Quicksilver, ma sembra che la Marvel si stia attenendo al suo piano di mantenerlo come Ralph. La sua presenza nella serie dovrebbe essere molto breve”.

Questa potrebbe essere una delle più grandi occasioni sprecate nella storia del MCU. “Vorrei potervi dire qualcosa. Posso dirvi che è piuttosto favoloso per i fan, lo dico subito“, ha detto di recente Kathryn Hahn a proposito del suo ritorno nel MCU. “Stavo per dire fantastico, ma poi ho deciso di dire favoloso”. “È un cast incredibile. Sono in soggezione per il lavoro di tutti in questo show e penso che le persone rimarranno sorprese”, ha continuato. “Credo che le persone si aspettereanno determinati risvolti e, naturalmente, la serie prenderà un milione di altre strade diverse, come WandaVision”.

Cosa sappiamo di Agatha: Diari di Darkhold

Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo di Agatha Harkness di WandaVision, tanto amato dai fan. Per la sua interpretazione, apprezzata dai fan, ha ottenuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista. La serie vedrà anche il ritorno di Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp, che riprenderanno il loro ruolo di abitanti di Westview. A loro si aggiungono le new entry del MCU Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Si dice che Locke sarà il protagonista maschile e LuPone interpreterà la strega siciliana Lilia Calderu.

La LuPone ha anche confermato in precedenza che la serie conterrà diversi numeri musicali degli autori di Agatha All Along Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) proviene dallo scrittore capo Jac Schaeffer, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Feige. La squadra di regia sarà composta da Schaeffer, Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.