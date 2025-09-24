Loot – Una fortuna: trailer della terza stagione della comedy con Maya Rudolph

Loot – Una fortuna, l’acclamata comedy di Apple TV+ ci svela il trailer della terza stagione con un assaggio di ciò che Molly Wells, l’amato cast corale e alcuni special guest faranno in questo nuovo capitolo. Guidata dalla vincitrice di sei Emmy Award e produttrice esecutiva Maya Rudolph, la terza stagione di Loot – Una fortuna, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 15 ottobre su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 10 dicembre.

La trama e il cast di Loot – Una fortuna

In Loot – Una fortuna Molly Wells (Rudolph) intraprende un viaggio alla scoperta di sé stessa dopo aver ottenuto un accordo di divorzio da 87 miliardi di dollari dal suo ricco marito John Novak (Adam Scott), con cui è stata sposata per 20 anni. Nella terza stagione la ritroviamo impegnata al comando della sua organizzazione filantropica, la Wells Foundation dopo aver lasciato gli spettatori con il fiato sospeso con il finale della seconda stagione che ha visto Molly salire a bordo del suo jet privato, insieme al suo fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster), con l’ordine di portarla il più lontano possibile in seguito alle critiche ricevute dai suoi colleghi miliardari sul suo impegno filantropico e l’imbarazzante scambio con il suo collega Arthur (Nat Faxon).

La nuova stagione continuerà a seguire le vicende dell’adorabile ed eccentrico gruppo di lavoro della Wells Foundation, che continua a lavorare insieme affinché Molly possa mantenere la promessa di donare tutta la sua vasta fortuna. Oltre a Rudolph, il cast che torna per la terza stagione include Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim Booster. Tra gli ospiti speciali ci saranno Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Adam Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo e altri ancora.

Loot – Una fortuna è creata e prodotta da Matt Hubbard e Alan Yang, insieme a Rudolph e alla sua partner di produzione Danielle Renfrew Behrens di Banana Split, Dave Becky di 3 Arts, Dean Holland e Natasha Lyonne. Hubbard è lo showrunner della terza stagione. La serie è prodotta per Apple da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group. Le prime due stagioni di Loot – Una fortuna sono disponibili in streaming su Apple TV+.