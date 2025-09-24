Apple TV+ svela il trailer e i ristoranti protagonisti di Knife Edge: Per una Stella Michelin, la nuova serie prodotta da Gordon Ramsay

Oggi Apple TV+ ha svelato il trailer di Knife Edge: Per una Stella Michelin, la nuova docuserie prodotta dalla società di produzione di Gordon Ramsay, Studio Ramsay Global, e condotta dall’esperto di cucina Jesse Burgess, co-fondatore e presentatore di TopJaw. La serie in otto puntate, che farà il suo debutto il 10 ottobre su Apple TV+, accompagna gli spettatori nell’emozionante mondo dell’alta cucina, catturando la pressione e l’ambizione che caratterizzano il percorso di ogni chef verso il riconoscimento Michelin.

Quali ristoranti ci saranno come protagonisti di Knife Edge: Per una Stella Michelin

Knife Edge: Per una Stella Michelin segue i destini di alcuni dei ristoranti più unici e celebrati del mondo. In otto episodi, la serie fa visita ai ristoranti di New York (Coqodaq, The Musket Room, Nōksu), Chicago (Cariño, Esmé, Feld), si sposta nei Paesi nordici (Aure, Jordnær, Knystaforsen), nel Regno Unito (Caractère, House, Wilsons), in Messico (Em, Máximo), Italia (Agriturismo Ferdy, Kresios) e California (The Harbor House, Pasjoli, Pasta|Bar). Ad ogni tappa, gli chef aprono le porte delle loro cucine dove lavorano instancabilmente per ottenere la loro prima, seconda o addirittura terza stella Michelin.

Con un accesso senza precedenti al mondo Michelin, comprese rare interviste ufficiali con ispettori anonimi, la serie offre il punto di vista di ciascuno chef su uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo della ristorazione e sulle storie umane che si celano dietro la ricerca della perfezione.

Knife Edge: Per una Stella Michelin è prodotto per Apple TV+ da Studio Ramsay Global, una società di Fox Entertainment. I produttori esecutivi sono Gordon Ramsay, Lisa Edwards e Morgan Roberts.