Nettare degli dei – Stagione 2: ecco le prime immagini ufficiali!

Di Chiara Guida

Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita in “Nettare degli dei”, disponibile dal 21 gennaio 2026 su Apple TV+.

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione della dramedy multilingue franco-giapponese “Nettare degli dei“, prodotta da Legendary Entertainment e interpretata da Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita. Ambientata nel mondo ad alta tensione della gastronomia e dei vini pregiati, la serie vincitrice dell’International Emmy Award come miglior serie drammatica è tratta dall’omonimo manga giapponese bestseller del New York Times. La seconda stagione, composta da otto episodi, farà il suo debutto il 21 gennaio 2026 con il primo episodio, seguito da un episodio settimanale fino all’11 marzo 2026.

Nella seconda stagione di “Nettare degli dei”, Camille (Geffrier) e Issei (Yamashita) affrontano ancora una volta una sfida quasi impossibile: scoprire l’origine del vino più buono del mondo, un segreto che nemmeno Alexandre Léger è riuscito a svelare.
Quella che inizia come una ricerca dell’eredità, diventa una ricerca della verità che attraversa continenti e secoli, portando alla luce storie dimenticate, rivalità nascoste e segreti sepolti da generazioni. Mentre la ricerca li spinge ai confini del mondo e negli angoli più oscuri di se stessi, Camille e Issei devono decidere quanto sono disposti a sacrificare. La risposta potrebbe distruggere il loro legame di fratelli o distruggere entrambi.

Fin dal suo debutto, “Nettare degli dei” ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica e del pubblico di tutto il mondo, ottenendo rapidamente il punteggio massimo da parte della critica e la valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Questo “dramma insolito, elegante ed estremamente divertente” è stato salutato come una “gemma nascosta”,  una serie “tesa, elegante e assolutamente divertente”, “scioccante e ipnotica” ed “emozionante da guardare”.

Prodotta da Legendary Entertainment, “Nettare degli dei” è realizzata da Les Productions Dynamic in collaborazione con 22H22 e Adline Entertainment. La serie è prodotta da Klaus Zimmermann, diretta da Oded Ruskin e creata da Quoc Dang Tran. “Nettare degli dei” è ispirata alla serie manga giapponese bestseller del New York Times, creata e scritta dal pluripremiato Tadashi Agi, con illustrazioni di Shu Okimoto e pubblicata da KODANSHA Ltd.

Kodansha Ltd. è la principale casa editrice giapponese con sede a Tokyo, che sin dalla sua fondazione nel 1909 ha pubblicato un’ampia varietà di contenuti: dai fumetti ai romanzi, dalle riviste di moda ai giornali di attualità, dai libri illustrati per bambini alle anime televisive, dai film alle serie e ai videogiochi, nello spirito di “Ispirare storie impossibili”. Kodansha, Ltd. è riconosciuta a livello internazionale come licenziataria di alcune delle IP di fumetti più amate al mondo, come AKIRA, Attack on Titan e Ghost in the Shell.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
